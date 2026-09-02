Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladi

·24·Jamiyat
Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladi

Toshkentda ertalabki soatlarda kutilmagan hodisa sodir bo‘ldi. Mirzo Ulug‘bek tumanida harakatlanib borayotgan ikki avtomashina ustiga daraxt sinib, qulab tushdi.

Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 2 sentyabr kuni soat 05:32 da Mirzo Ulug‘bek tumanidagi “Shahrisabz” mahallasi, Maxtumquli ko‘chasi, 1-uy qarshisida yuz bergan.

Daraxtning kutilmaganda sinib ketishi natijasida yo‘lda harakatlanayotgan ikki avtomobil uning ostida qolgan. Hodisa haqida xabar olinishi bilan voqea joyiga qutqaruv ekipajlari hamda tegishli xizmatlar jalb qilingan.

Qulagan ulkan daraxt shoxlari yo‘l chetidagi yengil avtomobilni bosib qolgan.

Mutaxassislarning tezkor harakatlari natijasida yo‘lni to‘sib qolgan daraxt qismlari bartaraf etilgan. Shundan so‘ng transport vositalarining harakati qayta tiklangan.

E’tiborlisi, baxtsiz hodisa jiddiy oqibatlarga olib kelmagan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, voqea natijasida hech kim tan jarohati olmagan.

Hodisa Toshkent ko‘chalarida harakatlanayotgan haydovchilar uchun tabiat injiqliklari ham kutilmagan xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiToshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiBugun, 19:09Kanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiBugun, 18:55Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiToshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiBugun, 14:54Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiBugun, 12:45Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaZafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaBugun, 12:41Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi