Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdi
Germaniya kubogining 1-bosqichi doirasida Myunxenning «Bavariya» klubi quyi liga vakili «Osnabryuk» mehmoni bo‘ldi. Bahs kutilmagan tarzda mezbonlarning 5-daqiqadagi tezkor goli bilan boshlangan bo‘lsa-da, myunxenliklar o‘z sinfini namoyish etib, irodali kambek evaziga 4:1 hisobida yirik g‘alabani rasmiylashtirdi va kubokning keyingi raundiga yo‘l oldi.
Qisqa muddatli sensatsiya va Myunxen bosimi: Gollar ketma-ketligi
Uchrashuv quyi liga vakilining kutilmagan hujumi va tribunalarning jo‘shqin olqishi bilan start oldi. Biroq «Bavariya» tez orada o‘yin nazoratini to‘liq o‘z qo‘liga oldi:
5-daqiqa: Mezbonlar safida Meissner darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi va «Bavariya»ni quvuvchi maqomiga solib qo‘ydi (1:0);
18-daqiqa: Harri Keyn jarima maydonchasidagi vaziyatdan unumli foydalanib, muvozanatni tikladi (1:1);
24-daqiqa: Yosh yarimhimoyachi Tom Bishof chiroyli zarba bilan Myunxen grandini oldinga olib chiqdi (1:2);
73-daqiqa: Tanaffusdan so‘ng bosimni oshirgan mehmonlar safida Maykl Olise hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);
86-daqiqa: Harri Keyn 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, o‘yindagi dublini rasmiylashtirdi (1:4).
Jangovar tarkib va yangi yuzlar: Bahs qaydnomasi
«Bavariya» murabbiylar shtabi quyi liga raqibiga qarshi bahsda tavakkal qilmaslikni ma’qul ko‘rdi va maydonga bir qator asosiy yulduzlarni tushirdi. Mudofaa markazida Jonatan Ta va Kim Min Je tandemi ishonchli harakat qilgan bo‘lsa, hujum uchligida Luis Dias, Maykl Olise hamda Harri Keyn maydon egalari mudofaasiga jiddiy bosim o‘tkazdi.
Germaniya kubogi. 1-bosqich
«Osnabryuk» — «Bavariya» 1:4
Gollar: Meissner (5) — Keyn (18, 86 pen.), Bishof (24), Olise (73).
«Bavariya» tarkibi: Urbig, Stanishich, Ta, Min Je, Braun (Devis, 62), Kimmix, Bishof (Pavlovich, 80), Olise, Saybari (Karl, 62), Luis Dias, Keyn (Laymer, 87).
Quyi liga klubining dastlabki daqiqalardagi shiddatini qaytargan «Bavariya» klassik uslubda yirik g‘alabani qo‘lga kiritib, barcha turnirlarda bosh sovrinlar uchun jiddiy da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, ushbu mavsumda yangilangan tarkib bilan «Bavariya» ichki kubokdagi omadsizliklarga chek qo‘yib, Germaniya kubogini qo‘lga kirita oladimi? Harri Keynning bu sermahsulligi yana qancha davom etadi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…