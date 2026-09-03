Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdi

·0·Sport
Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdi

Germaniya kubogining 1-bosqichi doirasida Myunxenning «Bavariya» klubi quyi liga vakili «Osnabryuk» mehmoni bo‘ldi. Bahs kutilmagan tarzda mezbonlarning 5-daqiqadagi tezkor goli bilan boshlangan bo‘lsa-da, myunxenliklar o‘z sinfini namoyish etib, irodali kambek evaziga 4:1 hisobida yirik g‘alabani rasmiylashtirdi va kubokning keyingi raundiga yo‘l oldi.

Qisqa muddatli sensatsiya va Myunxen bosimi: Gollar ketma-ketligi

Uchrashuv quyi liga vakilining kutilmagan hujumi va tribunalarning jo‘shqin olqishi bilan start oldi. Biroq «Bavariya» tez orada o‘yin nazoratini to‘liq o‘z qo‘liga oldi:

  • 5-daqiqa: Mezbonlar safida Meissner darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi va «Bavariya»ni quvuvchi maqomiga solib qo‘ydi (1:0);

  • 18-daqiqa: Harri Keyn jarima maydonchasidagi vaziyatdan unumli foydalanib, muvozanatni tikladi (1:1);

  • 24-daqiqa: Yosh yarimhimoyachi Tom Bishof chiroyli zarba bilan Myunxen grandini oldinga olib chiqdi (1:2);

  • 73-daqiqa: Tanaffusdan so‘ng bosimni oshirgan mehmonlar safida Maykl Olise hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);

  • 86-daqiqa: Harri Keyn 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, o‘yindagi dublini rasmiylashtirdi (1:4).

Jangovar tarkib va yangi yuzlar: Bahs qaydnomasi

«Bavariya» murabbiylar shtabi quyi liga raqibiga qarshi bahsda tavakkal qilmaslikni ma’qul ko‘rdi va maydonga bir qator asosiy yulduzlarni tushirdi. Mudofaa markazida Jonatan Ta va Kim Min Je tandemi ishonchli harakat qilgan bo‘lsa, hujum uchligida Luis Dias, Maykl Olise hamda Harri Keyn maydon egalari mudofaasiga jiddiy bosim o‘tkazdi.

Germaniya kubogi. 1-bosqich

  • «Osnabryuk» — «Bavariya» 1:4

  • Gollar: Meissner (5) — Keyn (18, 86 pen.), Bishof (24), Olise (73).

  • «Bavariya» tarkibi: Urbig, Stanishich, Ta, Min Je, Braun (Devis, 62), Kimmix, Bishof (Pavlovich, 80), Olise, Saybari (Karl, 62), Luis Dias, Keyn (Laymer, 87).

Quyi liga klubining dastlabki daqiqalardagi shiddatini qaytargan «Bavariya» klassik uslubda yirik g‘alabani qo‘lga kiritib, barcha turnirlarda bosh sovrinlar uchun jiddiy da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, ushbu mavsumda yangilangan tarkib bilan «Bavariya» ichki kubokdagi omadsizliklarga chek qo‘yib, Germaniya kubogini qo‘lga kirita oladimi? Harri Keynning bu sermahsulligi yana qancha davom etadi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiXavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiBugun, 01:18Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiOktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiKecha, 23:20Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Kecha, 23:0321 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallar21 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallarKecha, 22:55Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiDramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiKecha, 22:51Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinKecha, 22:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)