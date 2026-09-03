Katta xatlov: 6,5 million kishining daromadi rasmiy hisobda yo‘q — biznesni nimalar kutmoqda?

·0·Iqtisodiyot
Katta xatlov: 6,5 million kishining daromadi rasmiy hisobda yo‘q — biznesni nimalar kutmoqda?

O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, tadbirkorlik subyektlarining haqiqiy manzarasini aniqlash va mehnat bozorini tartibga solish bo‘yicha muhim qadam qo‘yilmoqda. Joriy yilning 15 oktyabridan 30 noyabriga qadar respublika bo‘ylab biznesni ro‘yxatga olish va iqtisodiy subyektlarni yalpi xatlovdan o‘tkazish bo‘yicha keng ko‘lamli tadbir o‘tkaziladi. Mazkur muhim qaror O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida bo‘lib o‘tgan sohaga oid taqdimotda ma’lum qilindi.

Raqamlar va haqiqat: 42 foiz daromad «soya»da qolmoqda

Yig‘ilishda mamlakat iqtisodiyoti va mehnat bozoridagi bugungi real holatni ko‘rsatuvchi jiddiy ko‘rsatkichlar ochiqlandi:

  • 15,2 million nafar: O‘zbekistonda rasman mehnat bilan band bo‘lgan jami aholi soni;

  • 6,5 million kishi (42%): Mehnat qilayotgan fuqarolarning salkam yarmiga yaqinining daromadlari davlatning rasmiy hisob-kitoblarida to‘liq aks etmayapti;

  • «Qog‘ozdagi» korxonalar: Davlat ro‘yxatidan o‘tgan kichik va o‘rta biznes subyektlarining salmoqli qismi amalda ishlamayotgani yoki o‘z faoliyatini noma’lum muddatga to‘xtatib qo‘ygani ma’lum bo‘ldi.

Bunday nomutanosiblik iqtisodiyotda yashirin aylanmalar hajmi hali ham yuqoriligidan hamda mehnat qilayotgan fuqarolarning ijtimoiy kafolatlari (pensiya jamg‘armasi, staj va sug‘urta) to‘liq himoyalanmayotganidan dalolat beradi.

15 oktyabrdan boshlanadigan xatlovdan nima maqsad ko‘zlangan?

Majlis bayonotida ta’kidlanishicha, 30 noyabrga qadar davom etadigan tadbir doirasida quyidagi vazifalar hal etiladi:

  • To‘liq inventarizatsiya: Mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha iqtisodiy birliklar to‘liq xatlovdan o‘tkaziladi;

  • Haqiqiy holatga baho berish: Subyektlarning real holati, ishchi o‘rinlari soni va iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha taqsimotiga oydinlik kiritiladi;

  • Soxta ko‘rsatkichlardan voz kechish: Faqat ro‘yxatda turib, ishlamayotgan korxonalar ajratib olinib, amalda ish o‘rni yaratayotgan haqiqiy biznesga to‘g‘ri baho beriladi.

Mutaxassislar fikricha, bu xatlov shunchaki tekshiruv emas, balki davlat tomonidan soliq siyosatini to‘g‘ri rejalashtirish, «soya»dagi kapitalni qonuniy maydonga olib chiqish hamda tadbirkorlarga manzilli imtiyoz va subsidiyalar ajratish uchun zarur bo‘lgan aniq statistik bazani yaratib beradi.

Sizningcha, 15 oktyabrdan boshlanadigan yalpi xatlov 6,5 million nafar aholi daromadini «soya»dan chiqarishga yordam beradimi? Ish beruvchilar xodimlar maoshini to‘liq rasmiylashtirishi uchun soliq tizimida yana qanday o‘zgarishlar qilinishi kerak? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:50Katta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaKatta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaKecha, 15:123 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda3 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:12Muomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlarMuomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlar31.08, 22:222,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi31.08, 11:09O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)30.08, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi