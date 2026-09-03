NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkin

·4·Texno
NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkin

AQShning Aerokosmik maʼmuriyati — NASA oktabr oyida New Horizons kosmik apparatidagi ikkita ilmiy asbobni moliyalashtirish toʻxtatilgani sababli oʻchirib qoʻyishga majbur boʻlishi mumkin. Hozirda toʻliq soz holatda boʻlgan zond Quyosh tizimining chekka hududlariga yaqinlashib borayotgan bir paytda yuzaga kelgan bu holat ilmiy jamoatchilikda keskin eʼtirozlarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muammo soʻnggi ikki moliyaviy yil davomida zarur boʻlgan 2 million dollar mablagʻning ajratilmagani bilan bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asboblarni qoʻllab-quvvatlash uchun talab etiladigan ushbu mablagʻ, jumladan, maʼlumotlarni qabul qiluvchi, qayta ishlovchi va tahlil qiluvchi muhandislar hamda olimlarning mehnatiga haq toʻlash uchun zarur. Agar moliyalashtirish tiklanmasa, Quyosh shamoli zarralarini oʻrganuvchi ikkita muhim qurilma — energiyaga boy zarralarni qayd etuvchi PEPSSI va kamroq energiyaga ega Quyosh shamoli zarralarini oʻlchovchi SWAP asboblari faoliyati toʻxtatiladi.

Ilmiy oʻlchovlarning ahamiyati

Mazkur asboblar yordamida olingan maʼlumotlar Quyoshning Pluton orbitasidan ancha uzoqdagi fazoga taʼsirini oʻrganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, ularning yordamida yulduzlararo fazodagi neytral atomlar boʻlgan zaryadsiz ionlar oʻlchanadi. Bu zaryadsiz atomlar ionlashgandan soʻng Quyosh shamoli tomonidan ushlab qolinadi va uning energiyasini olib qoʻyib, oqim keskin sekinlashadigan hududdagi jarayonlarga taʼsir koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda New Horizons kosmik apparati Yerga nisbatan Quyoshdan 66 marta va Plutondan ikki barobar uzoqroqda harakatlanmoqda. Yaqin yillarda u Quyosh shamolining oʻta tovushli oqimi keskin tormozlanadigan zarba toʻlqiniga yetib borishi va soʻngra geliopauza — Quyosh shamoli hosil qilgan makon chegarasi sari yoʻlini davom ettirishi kutilmoqda. New Horizons «Voyager» apparatlaridan farqli ravishda boshqa yoʻnalishda harakatlanayotgani bois eski qurilmalar uchun mavjud boʻlmagan uzoq hududlar haqida noyob maʼlumotlarni taqdim eta oladi.

Qarorning salbiy oqibatlari

Mutaxassislarning fikricha, mazkur asboblarning oʻchirilib qoʻyilishi ortga qaytarib boʻlmaydigan zarba berishi mumkin. Agar qurilmalar hozir oʻchirilsa va bir necha yildan soʻng NASA uchun yangi fazo hududida kuzatuvlar olib borish zarurati tugʻilsa ham, boy berilgan oʻlchovlarni keyinchalik tiklab boʻlmaydi. Vaholanki, New Horizons apparatining oʻzi 2050-yilgacha ishlashga qodir boʻlib, geliopauzadagi chegaradan oʻtib yulduzlararo fazoga chiqqunga qadar tadqiqotlarni davom ettirish salohiyatiga ega.

Moliyaviy muammo NASA ichidagi mablagʻlarni taqsimlash jarayonida yuzaga kelgan. Missiyaning asosiy xarajatlari — yiliga taxminan 10 million dollar — planetologiya boʻlinmasi tomonidan qoplanadi, biroq yana 2 million dollar har yili geofizika byudjetidan kelib tushishi lozim edi. Ushbu mablagʻ bir necha yil davomida ajratib kelingan boʻlsa-da, 2025- va 2026-moliyaviy yillarda moliyalashtirish toʻxtab qolgan.

New Horizons ilmiy guruhi muammoni idora ichida hal qila olmagach, uni ommaga eʼlon qildi. Shunga qaramay, vaziyat hali oʻzgarishi mumkin. NASA maʼmuri Jared Izakman agentlik bu masala bilan shugʻullanayotganini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, asosiy mablagʻlar allaqachon New Horizons qurilishiga kiritilgan, shu bois NASA nisbatan kichik joriy xarajatlar evaziga apparatdan maksimal ilmiy natija olishdan manfaatdor boʻlishi kerak. Hozircha esa asboblarni saqlab qolish boʻyicha rasmiy qaror qabul qilingani yoʻq.

NASANew HorizonsKosmosIlmiy tadqiqotlarAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiMapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiBugun, 01:24Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiOppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiBugun, 00:21Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinAlfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinKecha, 23:57Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaHuawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaKecha, 21:51Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiKecha, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiXiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiKecha, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi