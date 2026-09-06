Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldi

·39·Jamiyat
Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldi

Navoiy viloyatining Karmana tumanida insoniylik va vijdon chegaralaridan chiqib, odamlarning og‘ir qayg‘usi hamda motamidan foydalangan holda pul ishlashga uringan 24 yoshli shaxsning jinoiy qilmishi fosh etildi. U ijtimoiy tarmoqlardagi janoza va ta’ziya e’lonlarini kuzatish orqali marhumlarning nomidan soxta qarzlar to‘qib chiqarib, ularning yaqinlaridan pul undirish bilan shug‘ullangan. Ushbu jirkanch firibgarlik sxemasi sudda ko‘rib chiqilib, aybdorga nisbatan tegishli jinoiy jazo tayinlandi.

Ta’ziya kanallari va soxta qarzlar: Qing‘ir sxema qanday ishlagan?

Jinoyat ishi tafsilotlariga ko‘ra, yosh yigit oson yo‘l bilan noqonuniy boylik orttirish maqsadida puxta reja tuzgan:

  • Telegram'dagi muntazam kuzatuv: 24 yoshli yigit Karmana tumanida janoza va ta’ziya xabarlari berib boriladigan mahalliy Telegram kanalni muntazam kuzatib borgan;

  • Oila a’zolarini izlab topish: U vafot etgan fuqarolarning shaxsi, manzili va yaqinlarining aloqa vositalarini aniqlab, ular bilan bevosita bog‘langan;

  • «Marhum qarz edi» yolg‘oni: Motam og‘irligini boshidan kechirayotgan oila a’zolariga marhum tiriklik chog‘ida undan ma’lum miqdorda qarz olganini iddao qilib, pullarni zudlik bilan qaytarishni talab qilgan.

Motamdagi oilaning ishonuvchanligi va pul undirish

Qayg‘uda qolgan yaqinlarning ruhiy holati firibgarga qo‘l kelgan:

  • Soxta da’voga to‘langan pul: Jabrlanuvchilardan biri marhumning ruhi bezovta bo‘lmasin va qarzdor ketmasin degan niyatda yigitning uydirma gaplariga ishonib, u so‘ragan mablag‘ni hech qanday hujjatsiz o‘z qo‘li bilan topshirgan;

  • Haqiqatning fosh bo‘lishi: Ko‘p o‘tmay, yigitning marhum bilan hech qanday moliyaviy aloqasi yo‘qligi va barcha gaplar soxta ekani oshkor bo‘lgach, huquq-tartibot organlari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Sud hukmi: Axloq tuzatish ishlari va maoshdan 20 foiz ushlanma

Sud majlisida mazkur holat to‘liq ko‘rib chiqildi va qonuniy baho berildi:

  • Firibgarlik ayblovi: Sud 24 yoshli yigitni firibgarlik jinoyatini sodir etganlikda to‘liq aybli deb topdi;

  • Tayinlangan jazo chorasi: Unga ish haqining 20 foizini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2,5 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi.

Sizningcha, marhumlarning nomi va oilalarning motamidan foydalanib qilingan bunday vijdonsizlik uchun 2,5 yillik axloq tuzatish ishlari yetarli jazomi yoki qonunchilikda bunday firibgarlik turlari uchun keskinroq choralar belgilanishi kerakmi? Yaqin inson vafot etganda soxta qarz talab qilib keluvchilarga aldanib qolmaslik uchun nima qilish lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiChorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiBugun, 18:24“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiBugun, 18:23Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatEndi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatBugun, 18:07O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiBugun, 17:53"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?Bugun, 16:33Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Bugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi