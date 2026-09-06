Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldi
Navoiy viloyatining Karmana tumanida insoniylik va vijdon chegaralaridan chiqib, odamlarning og‘ir qayg‘usi hamda motamidan foydalangan holda pul ishlashga uringan 24 yoshli shaxsning jinoiy qilmishi fosh etildi. U ijtimoiy tarmoqlardagi janoza va ta’ziya e’lonlarini kuzatish orqali marhumlarning nomidan soxta qarzlar to‘qib chiqarib, ularning yaqinlaridan pul undirish bilan shug‘ullangan. Ushbu jirkanch firibgarlik sxemasi sudda ko‘rib chiqilib, aybdorga nisbatan tegishli jinoiy jazo tayinlandi.
Ta’ziya kanallari va soxta qarzlar: Qing‘ir sxema qanday ishlagan?
Jinoyat ishi tafsilotlariga ko‘ra, yosh yigit oson yo‘l bilan noqonuniy boylik orttirish maqsadida puxta reja tuzgan:
Telegram'dagi muntazam kuzatuv: 24 yoshli yigit Karmana tumanida janoza va ta’ziya xabarlari berib boriladigan mahalliy Telegram kanalni muntazam kuzatib borgan;
Oila a’zolarini izlab topish: U vafot etgan fuqarolarning shaxsi, manzili va yaqinlarining aloqa vositalarini aniqlab, ular bilan bevosita bog‘langan;
«Marhum qarz edi» yolg‘oni: Motam og‘irligini boshidan kechirayotgan oila a’zolariga marhum tiriklik chog‘ida undan ma’lum miqdorda qarz olganini iddao qilib, pullarni zudlik bilan qaytarishni talab qilgan.
Motamdagi oilaning ishonuvchanligi va pul undirish
Qayg‘uda qolgan yaqinlarning ruhiy holati firibgarga qo‘l kelgan:
Soxta da’voga to‘langan pul: Jabrlanuvchilardan biri marhumning ruhi bezovta bo‘lmasin va qarzdor ketmasin degan niyatda yigitning uydirma gaplariga ishonib, u so‘ragan mablag‘ni hech qanday hujjatsiz o‘z qo‘li bilan topshirgan;
Haqiqatning fosh bo‘lishi: Ko‘p o‘tmay, yigitning marhum bilan hech qanday moliyaviy aloqasi yo‘qligi va barcha gaplar soxta ekani oshkor bo‘lgach, huquq-tartibot organlari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Sud hukmi: Axloq tuzatish ishlari va maoshdan 20 foiz ushlanma
Sud majlisida mazkur holat to‘liq ko‘rib chiqildi va qonuniy baho berildi:
Firibgarlik ayblovi: Sud 24 yoshli yigitni firibgarlik jinoyatini sodir etganlikda to‘liq aybli deb topdi;
Tayinlangan jazo chorasi: Unga ish haqining 20 foizini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2,5 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi.
Sizningcha, marhumlarning nomi va oilalarning motamidan foydalanib qilingan bunday vijdonsizlik uchun 2,5 yillik axloq tuzatish ishlari yetarli jazomi yoki qonunchilikda bunday firibgarlik turlari uchun keskinroq choralar belgilanishi kerakmi? Yaqin inson vafot etganda soxta qarz talab qilib keluvchilarga aldanib qolmaslik uchun nima qilish lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…