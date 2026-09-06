"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?
Ijtimoiy tarmoqlarning o‘zbek segmentida ko‘p qavatli turar-joy binolaridan birining yerto‘lasida haqiqiy yirtqich akula boqilayotgani to‘g‘risida tarqalgan shov-shuvli videoxabarlar keng muhokama va turli xavotirlarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilikni hayratda qoldirgan ushbu holat Farg‘ona viloyati Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasi tomonidan zudlik bilan nazoratga olinib, joyiga chiqqan holda maxsus tekshiruv o‘tkazildi. Natijada yerto‘lada aslida qanday «suv maxluqi» parvarishlangani va voqeaning asl haqiqati fosh bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi vahima: Yerto‘ladagi «yirtqich» haqida nimalar deyilgandi?
Qisqa vaqt ichida internetda shov-shuv ko‘targan ushbu hodisa aholi o‘rtasida qator savollarni tug‘dirdi:
Millionlab ko‘rilgan videolar: Telegram va boshqa tarmoqlarda Farg‘onadagi ko‘p qavatli uy yerto‘lasida suv havzasi tashkil etilib, unda akula saqlanayotgani iddao qilingan lavhalar tarqaldi;
Xavfsizlik xavotiri: Jamoatchilik ko‘p qavatli turar-joy binosi ostida bunday yirik yirtqichlarni boqish xavfli ekanini ta’kidlab, soha mutasaddilaridan shoshilinch izoh va chora ko‘rishni talab qildi.
Ekologiya boshqarmasi aralashdi: Akula emas, Siam somi
Viloyat Ekologiya bosh boshqarmasi inspektorlari xabarda ko‘rsatilgan manzilga yetib borib, yerto‘lani ko‘zdan kechirdi:
Reyd natijasi va ekspert xulosasi: Tekshiruvlar natijasida suv havzasida hech qanday dengiz yirtqichi yoki akula yo‘qligi, balki u yerda Siam somi (pangasius) boqilayotgani rasman aniqlandi;
«Akulali som» o‘zi nima?: Mutaxassislarning tushuntirishicha, ushbu baliq turi o‘zining tana tuzilishi, tez harakatlanishi va suzgichlarining shakli jihatidan vizual tarzda kichik akulalarni juda qattiq eslatadi. Shu sababli akvarium ixlosmandlari uni ko‘pincha norasmiy tarzda «akulali som» (shark catfish) deb atashadi;
Vizual illyuziya: Aynan shu tashqi o‘xshashlik va videoni tasvirga olganlarning bo‘rttirishi oqibatida oddiy baliqchilik holati ommaviy vahimaga aylanib ketgan.
Fuqaroning uzri va baliqlarning yangi manzili
Voqeaning asl egasi aholi orasida yuzaga kelgan tushunmovchilikka nuqta qo‘ydi:
Jamoatchilikdan uzr so‘raldi: Mazkur baliqlarni boqayotgan mahalliy fuqaro internetda tarqalgan noto‘g‘ri ma’lumotlar va ortiqcha xavotirlar uchun rasman uzr so‘radi;
Shaxsiy hovliga ko‘chirish: U qo‘shnilar va aholiga noqulaylik tug‘dirmaslik hamda muhokamalarga chek qo‘yish maqsadida barcha baliqlarni ko‘p qavatli uyning yerto‘lasidan chiqarib, o‘zining shaxsiy hovlisidagi maxsus joyga xavfsiz tarzda ko‘chirganini ma’lum qildi.
Siz ilgari Siam somini (pangasius) ko‘rganmisiz va uni tashqi ko‘rinishidan haqiqiy akula bilan adashtirgan bo‘larmidingiz? Ko‘p qavatli turar-joylarning yerto‘lalarida bu kabi baliqchilik yoki boshqa tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishga qanday qaraysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…