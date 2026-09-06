"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?

·0·Jamiyat
"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?

Ijtimoiy tarmoqlarning o‘zbek segmentida ko‘p qavatli turar-joy binolaridan birining yerto‘lasida haqiqiy yirtqich akula boqilayotgani to‘g‘risida tarqalgan shov-shuvli videoxabarlar keng muhokama va turli xavotirlarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilikni hayratda qoldirgan ushbu holat Farg‘ona viloyati Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasi tomonidan zudlik bilan nazoratga olinib, joyiga chiqqan holda maxsus tekshiruv o‘tkazildi. Natijada yerto‘lada aslida qanday «suv maxluqi» parvarishlangani va voqeaning asl haqiqati fosh bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi vahima: Yerto‘ladagi «yirtqich» haqida nimalar deyilgandi?

Qisqa vaqt ichida internetda shov-shuv ko‘targan ushbu hodisa aholi o‘rtasida qator savollarni tug‘dirdi:

  • Millionlab ko‘rilgan videolar: Telegram va boshqa tarmoqlarda Farg‘onadagi ko‘p qavatli uy yerto‘lasida suv havzasi tashkil etilib, unda akula saqlanayotgani iddao qilingan lavhalar tarqaldi;

  • Xavfsizlik xavotiri: Jamoatchilik ko‘p qavatli turar-joy binosi ostida bunday yirik yirtqichlarni boqish xavfli ekanini ta’kidlab, soha mutasaddilaridan shoshilinch izoh va chora ko‘rishni talab qildi.

Ekologiya boshqarmasi aralashdi: Akula emas, Siam somi

Viloyat Ekologiya bosh boshqarmasi inspektorlari xabarda ko‘rsatilgan manzilga yetib borib, yerto‘lani ko‘zdan kechirdi:

  • Reyd natijasi va ekspert xulosasi: Tekshiruvlar natijasida suv havzasida hech qanday dengiz yirtqichi yoki akula yo‘qligi, balki u yerda Siam somi (pangasius) boqilayotgani rasman aniqlandi;

  • «Akulali som» o‘zi nima?: Mutaxassislarning tushuntirishicha, ushbu baliq turi o‘zining tana tuzilishi, tez harakatlanishi va suzgichlarining shakli jihatidan vizual tarzda kichik akulalarni juda qattiq eslatadi. Shu sababli akvarium ixlosmandlari uni ko‘pincha norasmiy tarzda «akulali som» (shark catfish) deb atashadi;

  • Vizual illyuziya: Aynan shu tashqi o‘xshashlik va videoni tasvirga olganlarning bo‘rttirishi oqibatida oddiy baliqchilik holati ommaviy vahimaga aylanib ketgan.

Fuqaroning uzri va baliqlarning yangi manzili

Voqeaning asl egasi aholi orasida yuzaga kelgan tushunmovchilikka nuqta qo‘ydi:

  • Jamoatchilikdan uzr so‘raldi: Mazkur baliqlarni boqayotgan mahalliy fuqaro internetda tarqalgan noto‘g‘ri ma’lumotlar va ortiqcha xavotirlar uchun rasman uzr so‘radi;

  • Shaxsiy hovliga ko‘chirish: U qo‘shnilar va aholiga noqulaylik tug‘dirmaslik hamda muhokamalarga chek qo‘yish maqsadida barcha baliqlarni ko‘p qavatli uyning yerto‘lasidan chiqarib, o‘zining shaxsiy hovlisidagi maxsus joyga xavfsiz tarzda ko‘chirganini ma’lum qildi.

Siz ilgari Siam somini (pangasius) ko‘rganmisiz va uni tashqi ko‘rinishidan haqiqiy akula bilan adashtirgan bo‘larmidingiz? Ko‘p qavatli turar-joylarning yerto‘lalarida bu kabi baliqchilik yoki boshqa tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishga qanday qaraysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Bugun, 13:30Chorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiChorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiBugun, 10:30Toshkent viloyatida garovdagi uy sotildiToshkent viloyatida garovdagi uy sotildiKecha, 18:44Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiKecha, 18:27Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Kecha, 12:33Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Kecha, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi