Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?

·39·Dunyo
Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?

Odatda malika deganda hashamat, boylik va farovon hayot ko‘z oldimizga keladi. Ayniqsa, uning sevgan shahzodasi bilan baxtli turmush kechirayotganini tasavvur qilamiz. Ammo Dubay hukmdori shayx Muhammad bin Rashid al-Maktumdan qochib ketgan malika Hayya bintu al-Husaynning taqdiri bunday tasavvurlardan ancha farq qiladi. Uning qochishiga nima sabab bo‘lgani va shundan keyin hayoti qanday kechgani ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otadi.

Hayya Dubay shayxidan qochib ketgani bilan bog‘liq mojaro ortidan keng jamoatchilikka tanilgan. U turmushga chiqishidan avval ham juda faol hayot kechirgan. Malika Oksfordni tamomlagan, bir nechta tilni o‘rgangan va Olimpiya o‘yinlarida ot sporti bo‘yicha ishtirok etgan birinchi arab ayol bo‘lgan. Ana shu musobaqalardan birida u bo‘lajak turmush o‘rtog‘i — Dubay shayxi Muhammad bilan tanishgan.

Ko‘p o‘tmay ular turmush qurgan. Biroq nikohdagi munosabatlar vaqt o‘tishi bilan turli kelishmovchiliklarga boy bo‘lgan. Hayya Iordaniyaning amaldagi qirolichasi Raniya singari G‘arb an’analari asosida tarbiyalangani sababli faol ommaviy hayotini davom ettirishni istagan. Ammo shayxning oilasi bunga qarshi bo‘lgan.

Shundan keyin Hayya asosan xayriya ishlari va ijtimoiy loyihalarda faol qatnashgan. Biroq uning jamoatchilikdagi faolligi ham juftlik o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni yanada kuchaytirgan.

BMT bayrog‘i oldida ma'ruza qilayotgan malika Haya bint al-Husayn.

Natijada 2019 yilda malika Dubayni 11 yoshli qizi va 7 yoshli o‘g‘li bilan tark etgan. Ayrim manbalarda u qirollik oilasidan 35 million yevro olib chiqib ketgani haqida da’volar ham ilgari surilgan.

Hayya dastlab Germaniyaga yo‘l olgan. Shayx Muhammad uni qaytarish maqsadida Germaniya sudiga murojaat qilib, bolalarni o‘z qaramog‘iga berishni talab qilgan. Biroq Germaniya bu talabni qat’iy rad etgan.

Keyinchalik malika Buyuk Britaniyaga ko‘chib kelgan. Hozirda Hayya London shahrida jamoatchilik e’tiboridan ancha yiroqda, 18 yoshli qizi va 13 yoshli o‘g‘li bilan tinch hayot kechirayotgani aytilmoqda.

Shunday qilib, bir vaqtlar Dubay qirollik oilasining a’zosi bo‘lgan malika Hayya bugun shov-shuvli hayotdan uzoqroq yashashni tanlagan. Uning taqdiri esa qirollik saroylari ortidagi hayot ham har doim ham hashamat va xotirjamlikdan iborat emasligini ko‘rsatuvchi voqealardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiBugun, 17:27Kongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiKongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiBugun, 17:27Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiBugun, 13:37Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiRossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiBugun, 13:15"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdiBugun, 13:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi