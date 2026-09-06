Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdi

·0·Jamiyat
Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdi

2 sentyabr kuni Toshkent viloyatidagi Chorvoq suv omborida ota va uning ikki o‘g‘li cho‘kib ketdi. Hodisa Bo‘stonliq tumanidagi «Burchmulla» mahalla fuqarolar yig‘ini hududida joylashgan suv havzasida sodir bo‘lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi.

Qayd etilishicha, 3 nafar fuqaro, ota va uning ikki o‘g‘li, katerda sayr qilish uchun suvga chiqqan. Ular suvga tushish taklif qilingan hududda cho‘kib ketgan va himoya nimchasisiz suvga tushgan.

Hodisa haqida xabar kelib tushgach, FVV g‘avvos qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgan. Ayni paytda ular 2–2,5 kilometr radiusda suvda qidiruv ishlarini olib bormoqda. Qidiruvga zarur kuch va vositalar jalb etilgan.

Qutqaruvchilarning ma’lum qilishicha, ko‘lning kengligi va suv omborining chuqurligi qidiruv ishlarini murakkablashtirmoqda. Vaziyat FVV tomonidan to‘liq nazoratga olingan.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi bunday hodisalar avval ham qayd etilganini eslatdi. Xususan, 2004 yilda avariyaga uchrab, Namangan viloyatida daryoga cho‘kib ketgan avtobus yo‘lovchilarini qidirish jarayonida ham g‘avvoslar boshqa fuqaroning jasadini topgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiBugun, 18:23Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatEndi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatBugun, 18:07O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiBugun, 17:53Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiNavoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiBugun, 17:19"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?Bugun, 16:33Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Bugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi