Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdi
2 sentyabr kuni Toshkent viloyatidagi Chorvoq suv omborida ota va uning ikki o‘g‘li cho‘kib ketdi. Hodisa Bo‘stonliq tumanidagi «Burchmulla» mahalla fuqarolar yig‘ini hududida joylashgan suv havzasida sodir bo‘lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi.
Qayd etilishicha, 3 nafar fuqaro, ota va uning ikki o‘g‘li, katerda sayr qilish uchun suvga chiqqan. Ular suvga tushish taklif qilingan hududda cho‘kib ketgan va himoya nimchasisiz suvga tushgan.
Hodisa haqida xabar kelib tushgach, FVV g‘avvos qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgan. Ayni paytda ular 2–2,5 kilometr radiusda suvda qidiruv ishlarini olib bormoqda. Qidiruvga zarur kuch va vositalar jalb etilgan.
Qutqaruvchilarning ma’lum qilishicha, ko‘lning kengligi va suv omborining chuqurligi qidiruv ishlarini murakkablashtirmoqda. Vaziyat FVV tomonidan to‘liq nazoratga olingan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi bunday hodisalar avval ham qayd etilganini eslatdi. Xususan, 2004 yilda avariyaga uchrab, Namangan viloyatida daryoga cho‘kib ketgan avtobus yo‘lovchilarini qidirish jarayonida ham g‘avvoslar boshqa fuqaroning jasadini topgan.
…