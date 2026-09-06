Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...
Sergeli va Yangihayot aholisini bir necha yildan beri bezovta qilib kelgan yoqimsiz hid nihoyat bartaraf etildi. Muammoni hal qilish uchun Salar oqova suvlarini tozalash inshootida qiymati 9,5 milliard so‘m bo‘lgan maxsus filtrlar o‘rnatildi.
Shuningdek, inshoot hududidagi basseynlar muhrlab qo‘yildi. Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, ko‘rilgan choralar natijasida hid yo‘qolgan.
Aholi yillar davomida shikoyat qilgan
Sirg‘ali va Yangihayot mahallalarida yashovchi aholi bir necha yillar davomida havodagi noxush hiddan norozilik bildirib kelgan.
Muammo, ayniqsa, oqova suvlarni tozalash inshooti bilan bog‘liq ekani aytilgan. Aholi uchun esa masalaning tezroq hal qilinishi muhim edi.
Nihoyat, masala Prezident topshirig‘i asosida nazoratga olindi.
Muammoni bartaraf etish uchun 9,5 milliard so‘m sarflandi
Salar oqova suvlarini tozalash inshootida hid tarqalishining oldini olish maqsadida kompleks choralar ko‘rildi.
Asosiy ishlar:
9,5 milliard so‘mlik filtrlar o‘rnatildi;
oqova suvlarni tozalash jarayoni qayta ko‘rib chiqildi;
basseynlar muhrlab qo‘yildi;
hid tarqalishining oldini olishga qaratilgan texnik choralar amalga oshirildi.
Bir necha yil davomida aholini bezovta qilgan muammoni bartaraf etish uchun inshootda qimmatli texnik yechimlar joriy qilindi.
Hid haqiqatan ham yo‘qoldimi?
Eng qiziq savol ham shu edi.
Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, ko‘rilgan choralardan keyin yoqimsiz hid allaqachon yo‘qolgan.
Muhimi, bu holatni hududda yashovchi mahalliy aholi ham tasdiqlagan.
Nima o‘zgardi?
Ko‘rsatkich
Amalga oshirilgan chora
Muammo
Yoqimsiz hid
Hudud
Sirg‘ali va Yangihayot mahallalari
Manba
Salar oqova suvlarini tozalash inshooti
Sarflangan mablag‘
9,5 mlrd so‘m
Asosiy yechim
Maxsus filtrlar o‘rnatish
Qo‘shimcha chora
Basseynlarni muhrlash
Hozirgi holat
Hid yo‘qolgan
Aholi uchun eng muhim natija
Sergelidagi muammoning hal etilishi mahalliy aholi uchun, avvalo, kundalik hayotdagi noqulaylikning bartaraf etilganini anglatadi.
Yillar davomida shikoyatlarga sabab bo‘lgan hid endi sezilmayotgani aholi tomonidan ham tasdiqlangan.
Muammoning yechimi qayerdan boshlandi?
Salar oqova suvlarini tozalash inshootida amalga oshirilgan texnik ishlar va 9,5 milliard so‘mlik filtrlar masalaning asosiy yechimi bo‘ldi.
Shu tariqa Sergeli va Yangihayot aholisini bir necha yildan beri qiynab kelgan yoqimsiz hid bartaraf etildi. Endi asosiy vazifa — ko‘rilgan choralar samarasini saqlab qolish va muammoning yana takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik.
…