Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...

·0·Jamiyat
Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...

Sergeli va Yangihayot aholisini bir necha yildan beri bezovta qilib kelgan yoqimsiz hid nihoyat bartaraf etildi. Muammoni hal qilish uchun Salar oqova suvlarini tozalash inshootida qiymati 9,5 milliard so‘m bo‘lgan maxsus filtrlar o‘rnatildi.

Shuningdek, inshoot hududidagi basseynlar muhrlab qo‘yildi. Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, ko‘rilgan choralar natijasida hid yo‘qolgan.

Aholi yillar davomida shikoyat qilgan

Sirg‘ali va Yangihayot mahallalarida yashovchi aholi bir necha yillar davomida havodagi noxush hiddan norozilik bildirib kelgan.

Muammo, ayniqsa, oqova suvlarni tozalash inshooti bilan bog‘liq ekani aytilgan. Aholi uchun esa masalaning tezroq hal qilinishi muhim edi.

Nihoyat, masala Prezident topshirig‘i asosida nazoratga olindi.

Muammoni bartaraf etish uchun 9,5 milliard so‘m sarflandi

Salar oqova suvlarini tozalash inshootida hid tarqalishining oldini olish maqsadida kompleks choralar ko‘rildi.

Asosiy ishlar:

  • 9,5 milliard so‘mlik filtrlar o‘rnatildi;

  • oqova suvlarni tozalash jarayoni qayta ko‘rib chiqildi;

  • basseynlar muhrlab qo‘yildi;

  • hid tarqalishining oldini olishga qaratilgan texnik choralar amalga oshirildi.

Bir necha yil davomida aholini bezovta qilgan muammoni bartaraf etish uchun inshootda qimmatli texnik yechimlar joriy qilindi.

Hid haqiqatan ham yo‘qoldimi?

Eng qiziq savol ham shu edi.

Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, ko‘rilgan choralardan keyin yoqimsiz hid allaqachon yo‘qolgan.

Muhimi, bu holatni hududda yashovchi mahalliy aholi ham tasdiqlagan.

Nima o‘zgardi?

Ko‘rsatkich

Amalga oshirilgan chora

Muammo

Yoqimsiz hid

Hudud

Sirg‘ali va Yangihayot mahallalari

Manba

Salar oqova suvlarini tozalash inshooti

Sarflangan mablag‘

9,5 mlrd so‘m

Asosiy yechim

Maxsus filtrlar o‘rnatish

Qo‘shimcha chora

Basseynlarni muhrlash

Hozirgi holat

Hid yo‘qolgan

Aholi uchun eng muhim natija

Sergelidagi muammoning hal etilishi mahalliy aholi uchun, avvalo, kundalik hayotdagi noqulaylikning bartaraf etilganini anglatadi.

Yillar davomida shikoyatlarga sabab bo‘lgan hid endi sezilmayotgani aholi tomonidan ham tasdiqlangan.

Muammoning yechimi qayerdan boshlandi?

Salar oqova suvlarini tozalash inshootida amalga oshirilgan texnik ishlar va 9,5 milliard so‘mlik filtrlar masalaning asosiy yechimi bo‘ldi.

Shu tariqa Sergeli va Yangihayot aholisini bir necha yildan beri qiynab kelgan yoqimsiz hid bartaraf etildi. Endi asosiy vazifa — ko‘rilgan choralar samarasini saqlab qolish va muammoning yana takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiChorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiBugun, 10:30Toshkent viloyatida garovdagi uy sotildiToshkent viloyatida garovdagi uy sotildiKecha, 18:44Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiKecha, 18:27Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Kecha, 12:33Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Kecha, 11:20Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Kecha, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi