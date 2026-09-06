“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi

·1·Jamiyat
“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi

Toshkent viloyati hokimi Zoyir Mirzayevning fuqarolar bilan o‘tkazgan navbatdagi qabulida ko‘pchilikning e’tiborini tortgan va ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan samimiy voqea yuz berdi. Oilaviy og‘ir sharoitda onasi va singlisini yolg‘iz boqayotgan yosh yigit viloyat rahbariga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilib, oila qurish niyatida ekanini va to‘y xarajatlarini ko‘tarishga qurbi yetmayotganini aytdi. Hokim esa kutilmaganda «Qabul!» deya darhol to‘y tadorigini boshlash bo‘yicha mas’ullarga topshiriq berdi.

«Onam va singlim mening qaramog‘imda»: Yosh yigitning hayotiy murojaati

Fuqarolar qabulida yuzma-yuz suhbat qurgan yigit o‘z muammosini ochiq va tortinmasdan bayon etdi:

  • Oilaviy yuk va mas’uliyat: Murojaatchi oilada yagona boquvchi ekanini, keksa onasi va singlisi uning qaramog‘ida bo‘lgani sababli topgan daromadi kundalik ro‘zg‘ordan ortmayotganini bildirdi;

  • Oila qurish orzusi: Uylanish va yangi ro‘zg‘or boshlash istagida ekani, ammo to‘y uchun talab etiladigan katta xarajatlar uni anchadan beri qiynab kelayotganini aytib, viloyat rahbaridan amaliy ko‘mak so‘radi;

  • Samimiy va jasoratli qadam: Qabuldagi rasmiy muhitga qaramay, yigitning to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaati yig‘ilganlarda hamdardlik va qiziqish uyg‘otdi.

«O‘tirgin-da, ro‘yxatni yoz»: Zoyir Mirzayevning barmoqlari bilan sanagan xarajatlari

Viloyat hokimi murojaatni eshitib, hech qanday ikkilanishsiz yordam berishga rozilik bildirdi va to‘yning barcha tashvishlarini sanab berdi:

  • «Men hozir nima yordam beray? Uylanishga yordam beray»: Viloyat hokimi stol ortida o‘tirgan holda barmoqlari bilan kerakli mahsulot va xarajatlarni birma-bir sanab ko‘rsatdi;

  • Kelin xarajatlari va sarpolar: «Ro‘yxat bormi? O‘tirib yoz. To‘yga nima kerak? Mana: yog‘, guruch, qo‘y, kelinning xarajatlari, hali u tomonga yuboradigan kiyim-kechak, prokat... Nima kerak bo‘lsa hammasini yozib ber, to‘y xarajatlarini qilib beramiz», — dedi hokim;

  • «Qarnay-surnayniyam qo‘sh!»: Zoyir Mirzayev to‘y o‘zbekona urf-odatlarga to‘liq mos va tantanali o‘tishi uchun hatto milliy cholg‘ular ham nazardan chetda qolmasligi kerakligini alohida ta’kidladi.

O‘rinbosarga topshiriq: To‘y taraddudi boshlandi

Hokim qabulda hozir bo‘lgan mas’ul rahbarga ishni paysalga solmasdan rasmiylashtirishni buyurdi:

  • Yoshlar bo‘yicha o‘rinbosarga qat’iy vazifa: Zoyir Mirzayev viloyat hokimining yoshlar siyosati bo‘yicha o‘rinbosari Otabek Sultonbekovga yuzlanib: «Qani, Sultonbekov! To‘yga rasmiy xat tayyorlang. Uylanmoqchi ekan. To‘yga nima kerak bo‘lsa yozsin, biz barchasini ta’minlab beraylik», deya topshiriq berdi;

  • Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash namunasi: Ushbu qaror nafaqat bir oilaning og‘irini yengil qilish, balki murakkab sharoitdagi yigitlarning hayotda o‘z o‘rnini topishi uchun berilgan kuchli dalda sifatida baholanmoqda.

Siz Toshkent viloyati hokimi Zoyir Mirzayevning yosh yigitga ko‘rsatgan bunday tezkor va insoniy yordamiga qanday baho berasiz? Muhtoj va oila boquvchisi bo‘lgan yoshlarning to‘y xarajatlariga davlat yoki hokimliklar tomonidan yordam berilishi to‘g‘rimi yoki ortiqcha to‘y dabdabalarini kamaytirish kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatEndi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatBugun, 18:07O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiBugun, 17:53Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiNavoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiBugun, 17:19"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?Bugun, 16:33Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Bugun, 13:30Chorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiChorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi