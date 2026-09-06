“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi
Toshkent viloyati hokimi Zoyir Mirzayevning fuqarolar bilan o‘tkazgan navbatdagi qabulida ko‘pchilikning e’tiborini tortgan va ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan samimiy voqea yuz berdi. Oilaviy og‘ir sharoitda onasi va singlisini yolg‘iz boqayotgan yosh yigit viloyat rahbariga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilib, oila qurish niyatida ekanini va to‘y xarajatlarini ko‘tarishga qurbi yetmayotganini aytdi. Hokim esa kutilmaganda «Qabul!» deya darhol to‘y tadorigini boshlash bo‘yicha mas’ullarga topshiriq berdi.
«Onam va singlim mening qaramog‘imda»: Yosh yigitning hayotiy murojaati
Fuqarolar qabulida yuzma-yuz suhbat qurgan yigit o‘z muammosini ochiq va tortinmasdan bayon etdi:
Oilaviy yuk va mas’uliyat: Murojaatchi oilada yagona boquvchi ekanini, keksa onasi va singlisi uning qaramog‘ida bo‘lgani sababli topgan daromadi kundalik ro‘zg‘ordan ortmayotganini bildirdi;
Oila qurish orzusi: Uylanish va yangi ro‘zg‘or boshlash istagida ekani, ammo to‘y uchun talab etiladigan katta xarajatlar uni anchadan beri qiynab kelayotganini aytib, viloyat rahbaridan amaliy ko‘mak so‘radi;
Samimiy va jasoratli qadam: Qabuldagi rasmiy muhitga qaramay, yigitning to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaati yig‘ilganlarda hamdardlik va qiziqish uyg‘otdi.
«O‘tirgin-da, ro‘yxatni yoz»: Zoyir Mirzayevning barmoqlari bilan sanagan xarajatlari
Viloyat hokimi murojaatni eshitib, hech qanday ikkilanishsiz yordam berishga rozilik bildirdi va to‘yning barcha tashvishlarini sanab berdi:
«Men hozir nima yordam beray? Uylanishga yordam beray»: Viloyat hokimi stol ortida o‘tirgan holda barmoqlari bilan kerakli mahsulot va xarajatlarni birma-bir sanab ko‘rsatdi;
Kelin xarajatlari va sarpolar: «Ro‘yxat bormi? O‘tirib yoz. To‘yga nima kerak? Mana: yog‘, guruch, qo‘y, kelinning xarajatlari, hali u tomonga yuboradigan kiyim-kechak, prokat... Nima kerak bo‘lsa hammasini yozib ber, to‘y xarajatlarini qilib beramiz», — dedi hokim;
«Qarnay-surnayniyam qo‘sh!»: Zoyir Mirzayev to‘y o‘zbekona urf-odatlarga to‘liq mos va tantanali o‘tishi uchun hatto milliy cholg‘ular ham nazardan chetda qolmasligi kerakligini alohida ta’kidladi.
O‘rinbosarga topshiriq: To‘y taraddudi boshlandi
Hokim qabulda hozir bo‘lgan mas’ul rahbarga ishni paysalga solmasdan rasmiylashtirishni buyurdi:
Yoshlar bo‘yicha o‘rinbosarga qat’iy vazifa: Zoyir Mirzayev viloyat hokimining yoshlar siyosati bo‘yicha o‘rinbosari Otabek Sultonbekovga yuzlanib: «Qani, Sultonbekov! To‘yga rasmiy xat tayyorlang. Uylanmoqchi ekan. To‘yga nima kerak bo‘lsa yozsin, biz barchasini ta’minlab beraylik», deya topshiriq berdi;
Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash namunasi: Ushbu qaror nafaqat bir oilaning og‘irini yengil qilish, balki murakkab sharoitdagi yigitlarning hayotda o‘z o‘rnini topishi uchun berilgan kuchli dalda sifatida baholanmoqda.
Siz Toshkent viloyati hokimi Zoyir Mirzayevning yosh yigitga ko‘rsatgan bunday tezkor va insoniy yordamiga qanday baho berasiz? Muhtoj va oila boquvchisi bo‘lgan yoshlarning to‘y xarajatlariga davlat yoki hokimliklar tomonidan yordam berilishi to‘g‘rimi yoki ortiqcha to‘y dabdabalarini kamaytirish kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…