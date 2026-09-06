Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyat

·0·Jamiyat
Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyat

O‘zbekistonda davlat idoralari va mas’ul mansabdorlarning aholi murojaatlariga yuzaki yondashishi, «ko‘rib chiqildi» qabilidagi quruq hisobotbozlik va rasmiyatchilikka qarshi keskin raqamli to‘siq qo‘yildi. Prezident Xalq qabulxonasi hamda Raqamli texnologiyalar vazirligi hamkorligida SMS-xabarnoma orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri qayta aloqa xizmati rasman foydalanishga topshirildi. Yangi mexanizm fuqarolarga o‘z arizasi taqdirini real vaqt rejimida kuzatish, davlat organining javobini baholash va qoniqarsiz javoblarni birgina tugma orqali qayta ko‘rib chiqishga majburlash vakolatini berdi.

Mansabdor ustidan fuqaro nazorati: «Roziman» yoki «E’tirozim bor»

Yangilangan tizim davlat xizmatchilarining mas’uliyatini tubdan o‘zgartiradi:

  • Ijroni fuqaroning o‘zi baholaydi: Davlat organi yuborgan javob endi avtomatik tarzda «bajarildi» deb hisoblanmaydi — murojaat egasi javobdan qoniqsagina «Roziman» belgisini tanlaydi;

  • Qayta ijroga majburlash huquqi: Agar muammo o‘z joyida hal etilmagan bo‘lsa yoki rasmiylar qog‘ozda quruq va’da bilan cheklangan bo‘lsa, fuqaro «E’tirozim bor» tugmasini bosadi va murojaat zudlik bilan ijroga qaytariladi;

  • Shaxsiy kabinet va SMS xabarnoma: Murojaatning ko‘rib chiqilish jarayoni va unga mas’ul etib tayinlangan mutasaddilar haqidagi har bir yangilik pm.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinet hamda telefonga keluvchi SMS orqali doimiy bildirib boriladi.

5 bosqichli nazorat algoritmi: Murojaat taqdiri qanday kuzatiladi?

Aholi uchun tizimdan foydalanish maksimal darajada soddalashtirilgan:

  • 1-bosqich: Mobil telefonga kelgan SMS-xabarnomadagi havola orqali tizimga kiriladi;

  • 2-bosqich: Murojaat ayni paytda qaysi idora va qaysi bosqichda ekani kuzatiladi;

  • 3-bosqich: Mas’ul tashkilot tomonidan tayyorlangan rasmiy javob xati qabul qilib olinadi;

  • 4-bosqich: Taqdim etilgan javob va muammoning amaliy yechimi bilan to‘liq tanishib chiqiladi;

  • 5-bosqich: Natijadan kelib chiqib rozilik bildiriladi yoki muammo to‘liq bartaraf etilguncha e’tiroz qayd etiladi.

Raqamli davrdagi hisobdorlik: Formal javoblarga chek qo‘yiladi

Ushbu tizim davlat apparati faoliyatida xalq fikrini bosh mezonga aylantiradi:

  • Ko‘zbo‘yamachilikka barham: Tashkilotlarning murojaatlarni shunchaki muddat o‘tmasligi uchun «yopib qo‘yish» amaliyoti to‘xtatiladi;

  • Mansabdorlar javobgarligi: Fuqaro roziligi olinmagan har bir murojaat yuqori nazorat organlari diqqat markazida bo‘lib, tizimli kamchiliklarni yuzaga chiqaradi.

Sizningcha, SMS orqali qayta aloqa va «E’tirozim bor» tugmasining ishga tushirilishi mahalliy tashkilotlardagi rasmiyatchilik va byurokratiyani to‘liq bartaraf eta oladimi? Oxirgi marta qilgan murojaatingiz ijobiy hal bo‘lganmidi? O‘z fikr va tajribangizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiBugun, 17:53Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiNavoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiBugun, 17:19"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?Bugun, 16:33Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Bugun, 13:30Chorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiChorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldiBugun, 10:30Toshkent viloyatida garovdagi uy sotildiToshkent viloyatida garovdagi uy sotildiKecha, 18:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi