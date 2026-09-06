Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyat
O‘zbekistonda davlat idoralari va mas’ul mansabdorlarning aholi murojaatlariga yuzaki yondashishi, «ko‘rib chiqildi» qabilidagi quruq hisobotbozlik va rasmiyatchilikka qarshi keskin raqamli to‘siq qo‘yildi. Prezident Xalq qabulxonasi hamda Raqamli texnologiyalar vazirligi hamkorligida SMS-xabarnoma orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri qayta aloqa xizmati rasman foydalanishga topshirildi. Yangi mexanizm fuqarolarga o‘z arizasi taqdirini real vaqt rejimida kuzatish, davlat organining javobini baholash va qoniqarsiz javoblarni birgina tugma orqali qayta ko‘rib chiqishga majburlash vakolatini berdi.
Mansabdor ustidan fuqaro nazorati: «Roziman» yoki «E’tirozim bor»
Yangilangan tizim davlat xizmatchilarining mas’uliyatini tubdan o‘zgartiradi:
Ijroni fuqaroning o‘zi baholaydi: Davlat organi yuborgan javob endi avtomatik tarzda «bajarildi» deb hisoblanmaydi — murojaat egasi javobdan qoniqsagina «Roziman» belgisini tanlaydi;
Qayta ijroga majburlash huquqi: Agar muammo o‘z joyida hal etilmagan bo‘lsa yoki rasmiylar qog‘ozda quruq va’da bilan cheklangan bo‘lsa, fuqaro «E’tirozim bor» tugmasini bosadi va murojaat zudlik bilan ijroga qaytariladi;
Shaxsiy kabinet va SMS xabarnoma: Murojaatning ko‘rib chiqilish jarayoni va unga mas’ul etib tayinlangan mutasaddilar haqidagi har bir yangilik pm.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinet hamda telefonga keluvchi SMS orqali doimiy bildirib boriladi.
5 bosqichli nazorat algoritmi: Murojaat taqdiri qanday kuzatiladi?
Aholi uchun tizimdan foydalanish maksimal darajada soddalashtirilgan:
1-bosqich: Mobil telefonga kelgan SMS-xabarnomadagi havola orqali tizimga kiriladi;
2-bosqich: Murojaat ayni paytda qaysi idora va qaysi bosqichda ekani kuzatiladi;
3-bosqich: Mas’ul tashkilot tomonidan tayyorlangan rasmiy javob xati qabul qilib olinadi;
4-bosqich: Taqdim etilgan javob va muammoning amaliy yechimi bilan to‘liq tanishib chiqiladi;
5-bosqich: Natijadan kelib chiqib rozilik bildiriladi yoki muammo to‘liq bartaraf etilguncha e’tiroz qayd etiladi.
Raqamli davrdagi hisobdorlik: Formal javoblarga chek qo‘yiladi
Ushbu tizim davlat apparati faoliyatida xalq fikrini bosh mezonga aylantiradi:
Ko‘zbo‘yamachilikka barham: Tashkilotlarning murojaatlarni shunchaki muddat o‘tmasligi uchun «yopib qo‘yish» amaliyoti to‘xtatiladi;
Mansabdorlar javobgarligi: Fuqaro roziligi olinmagan har bir murojaat yuqori nazorat organlari diqqat markazida bo‘lib, tizimli kamchiliklarni yuzaga chiqaradi.
Sizningcha, SMS orqali qayta aloqa va «E’tirozim bor» tugmasining ishga tushirilishi mahalliy tashkilotlardagi rasmiyatchilik va byurokratiyani to‘liq bartaraf eta oladimi? Oxirgi marta qilgan murojaatingiz ijobiy hal bo‘lganmidi? O‘z fikr va tajribangizni izohlarda qoldiring!
…