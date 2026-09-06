Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)

·0·Dunyo
Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)

Hormuz bo‘g‘ozi atrofidagi geosiyosiy keskinlik jahon energetika bozori uchun yangi savolni kun tartibiga chiqardi: neft tashishda bu strategik dengiz yo‘liga qaramlikni kamaytirish mumkinmi?

AQSH prezidenti Donald Trampning aytishicha, Yaqin Sharqda Hormuzni chetlab o‘tish imkonini beradigan yangi quvurlar va quruqlik yo‘llari paydo bo‘lmoqda. U, xususan, Suriya orqali o‘tadigan marshrutni tilga oldi.

«Hormuz bo‘g‘oziga ko‘plab muqobil yo‘llar yaratilmoqda. Hormuz endi avvalgidek emas», — dedi Tramp.

Bu bayonot ortida esa oddiy transport masalasidan ancha katta geosiyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar turibdi.

1. Tramp qaysi yo‘lni nazarda tutmoqda?

Tramp Suriya orqali o‘tadigan quruqlik marshruti allaqachon ishlayotganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, neft tashuvchi yuk mashinalari Suriya hududi orqali harakatlanmoqda.

Bu ma’lumot mustaqil manbalarda ham tasdiqlangan: Vashington Post xabariga ko‘ra, Iroqning janubiy hududlaridan Suriyaning Baniyas porti tomon kuniga minglab neft tashuvchi mashinalar harakatlanmoqda. Ushbu marshrut Hormuz orqali tashishdagi uzilishlar fonida faollashgan.

Ya’ni gap faqat kelajakdagi reja haqida emas — muqobil quruqlik yo‘li allaqachon sinovdan o‘tmoqda.

2. Eng katta loyiha — Iroqdan Suriyaga quvur

Suriya orqali energiya tashish rejasining eng muhim qismi yangi neft quvuri loyihasi hisoblanadi.

Mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, Iroqning Basra hududidan Suriyaning O‘rta yer dengizi sohilidagi Baniyas portigacha quvur qurish rejalashtirilgan.

Ko‘rsatkich

Loyiha haqidagi ma’lumot

Yo‘nalish

Basra — Baniyas

Masofa

Qariyb 1 600 km

Rejalashtirilgan qiymat

$5,7 mlrd atrofida

Quvvat

Kuniga 2 mln barrelgacha

Asosiy maqsad

Hormuzni chetlab, O‘rta yer dengiziga chiqish

Vashington Post ma’lumotiga ko‘ra, loyihani Chevron boshchiligidagi konsorsium amalga oshirishi rejalashtirilgan va qurilish kamida ikki yarim yil davom etishi mumkin.

Shuning uchun bu quvur Hormuzni qisqa muddatda to‘liq almashtirib qo‘yadigan tayyor yechim emas.

3. Nega Suriyaning ahamiyati birdaniga oshdi?

Suriyaning asosiy ustunligi — uning geografik joylashuvi.

Fors ko‘rfazi hududidan kelayotgan neft quruqlik orqali Suriyaga, u yerdan esa O‘rta yer dengizi portlariga chiqarilishi mumkin.

Bu esa neft eksportini faqat Hormuzga bog‘lab qo‘ymaslik imkonini beradi.

Suriya hukumati ham mamlakatni Yaqin Sharqdagi tranzit markaziga aylantirish g‘oyasini ilgari surmoqda. Neftdan tashqari, temir yo‘llar, avtomobil yo‘llari va boshqa logistika yo‘nalishlarini rivojlantirish rejalari ham muhokama qilinmoqda.

4. Hormuzni butunlay almashtirish mumkinmi?

Hozircha bunga aniq «ha» deb javob berish qiyin.

Hormuz bo‘g‘ozi dunyo energetika tizimida nihoyatda muhim o‘rin tutadi. U orqali katta hajmdagi neft va gaz tashiladi.

Quvurlar esa dengiz orqali tashiladigan ulkan hajmlarni bir zumda o‘z zimmasiga ola olmaydi.

Bundan tashqari, yangi loyihalarning o‘zi ham xavfsizlik, moliyalashtirish, infratuzilma va siyosiy barqarorlik kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Suriya orqali o‘tadigan quvur marshruti ham xavfsizlik nuqtayi nazaridan jiddiy chaqiriqlarga ega.

5. Boshqa muqobil yo‘llar ham paydo bo‘lmoqda

Hormuzdagi vaziyat nafaqat Suriya, balki boshqa mintaqalarda ham yangi logistika yo‘llariga qiziqishni kuchaytirdi.

Masalan:

  • Iordaniyaning Aqaba porti orqali tranzit yuk tashish hajmi sezilarli oshgan;

  • ayrim neft importchilari Amerika va Afrikadan ko‘proq xomashyo olishga o‘tmoqda;

  • Fors ko‘rfazi neftini boshqa yo‘nalishlarga burish variantlari ko‘rib chiqilmoqda;

  • energiya ta’minotida bitta strategik marshrutga qaramlikni kamaytirishga harakat kuchaymoqda.

Bu jarayonning eng muhim natijasi — global energetika logistikasi asta-sekin diversifikatsiyalanayotganidir.

6. Trampning «Hormuz avvalgidek emas» degani nimani anglatadi?

Trampning bayonotini Hormuz bo‘g‘ozi endi ahamiyatsiz degan ma’noda qabul qilishga hali erta.

Aniqrog‘i, AQSH prezidenti Hormuzning strategik ahamiyati muqobil marshrutlar ko‘payishi bilan pasayishi mumkin, degan pozitsiyani ilgari surmoqda.

Hozir esa vaziyat boshqacha: muqobil yo‘llar paydo bo‘lmoqda, ammo ular Hormuz orqali o‘tadigan barcha oqimni birdaniga almashtirish darajasiga hali yetmagan.

Yakuniy savol: Hormuz davri tugayaptimi?

Trampning bayonoti jahon energetikasida muhim tendensiyani ko‘rsatdi: strategik yo‘llarga qaramlikni kamaytirish endi nazariy g‘oya emas, amaliy loyihalarga aylanmoqda.

Suriya orqali yuk mashinalari harakati boshlangan, Iroqdan O‘rta yer dengizigacha yangi quvur rejalashtirilmoqda, boshqa davlatlar esa o‘z logistika zanjirlarini qayta ko‘rib chiqmoqda.

Ammo hozircha eng to‘g‘ri xulosa shu: Hormuzning ahamiyati yo‘qolgani emas, unga muqobil bo‘lishi mumkin bo‘lgan yangi energetik yo‘laklar shakllanayotgani haqida gap ketmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiBugun, 17:27Kongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiKongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiBugun, 17:27Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiBugun, 13:37Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiRossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi