Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdi

·23·Texno
Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google Research tadqiqotchilari ilk bor voyaga yetgan erkak mevali chivin (Drosophila melanogaster) miyasining toʻliq konnektomini — nerv hujayralari orasidagi bogʻlanishlarning batafsil sxemasini olishga muvaffaq boʻlishdi. Oʻn yil davom etgan ushbu ulkan loyiha doirasida olimlar nafaqat miyani, balki inson orqa miyasiga funksional oʻxshash boʻlgan qorin nerv zanjirini ham toʻliq xaritalashtirdilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi xaritaga jami 166 mingdan ortiq neyron va 125 millionga yaqin sinaptik bogʻlanishlar kiritildi. Ushbu maʼlumotlar signallar yoʻlini toʻgʻridan-toʻgʻri miyadan tortib, tana harakatini boshqaruvchi neyronlargacha kuzatib borish imkonini beradi. Tadqiqotchi guruh chivin miyasi va tanasini millionlab yupqa boʻlaklarga boʻlib chiqib, ularning har birini elektron mikroskopiya yordamida oʻrgandi.

Sunʼiy intellekt yordamida uch oʻlchamli rekonstruksiya

Hisoblash usullari va sunʼiy intellekt texnologiyalari millionlab ikki oʻlchamli tasvirlarni yagona uch oʻlchamli nerv tizimi rekonstruksiyasiga birlashtirishda muhim rol oʻynadi. Shundan soʻng yakuniy xarita qoʻshimcha ravishda tekshirilib, belgilab chiqildi. Hosil boʻlgan tuzilma vizual-motor yoʻllarni, jumladan, erkaklarning juftlashish xatti-harakatlarini qayta ishlash bilan bogʻliq oʻziga xos neyron turlarini aniq koʻrsatib berdi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur tadqiqot erkaklar va urgʻochilar nerv tizimidagi farqlarni chuqur oʻrganish uchun asos yaratdi. Aksariyat neyron turlari har ikki jinsda bir xil boʻlsa-da, baʼzi hujayralar faqat bittasida uchraydi. Bundan tashqari, bir xil turdagi neyron boshqa-boshqa qoʻshni hujayralar bilan bogʻlangan holatlar ham aniqlangan.

Kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar uchun poydevor

Erkak chivin xaritasi urgʻochi drosophila konnektomini toʻldirib, ikki jins nerv tizimini tizimli taqqoslash imkonini berdi. Hozirning oʻzida ushbu xarita asosida chivinlar koʻrishi, taʼm bilish tizimi va ijtimoiy xulq-atvoriga bagʻishlangan uchta ilmiy tadqiqot eʼlon qilindi.

Mualliflar ushbu maʼlumotlar bazasidan kelgusidagi tajribalar uchun poydevor sifatida foydalanishni rejalashtirgan. Drozofila biologiyada qisqa hayot sikli va yaxshi oʻrganilgan genetikasi tufayli asosiy model organizm boʻlib qolmoqda, endilikda esa u miya faoliyatini hujayra darajasida oʻrganishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Google ResearchNeyronlarDrozofilaSunʼiy intellektIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiApple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiBugun, 17:55Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiLenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiBugun, 15:51ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiBugun, 15:25JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiJerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:55Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiOddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiBugun, 13:51Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi