Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdi
Dunyo siyosatining eng qudratli va qat’iyatli yetakchilaridan biri hisoblangan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘onning o‘z onasiga bo‘lgan cheksiz ehtiromi, farzandlik burchi va yurak to‘ridagi sog‘inchi aks etgan samimiy iqrori jamoatchilik qalbini larzaga soldi. Katta siyosat va global qarorlar ortida onasining rizoligini barcha dunyoviy martabalardan ustun qo‘ygan mehribon farzand qalbini namoyon etgan Erdo‘g‘on, marhuma onasi Tanzila Erdo‘g‘on bilan bog‘liq eng ta’sirli, ko‘z yoshlarga to‘la lahzalarni eslab o‘tdi.
«Fursat topdim deguncha oyoqlarini o‘pardim»: Prezidentning yurak titratuvchi xotirasi
Turkiya rahbarining oilaviy muhabbat va ota-onaga ehtirom haqidagi xotiralari samimiy ruhda kechdi:
Ona poyiga bosh qo‘yish odati: «Fursat topdim deguncha Onamning oyoqlarini o‘pardim!», — deya bolalik va yoshlik yillaridan qolgan muqaddas odatini xotirlaydi Erdo‘g‘on;
Onaning hayosi va tortinchoqligi: «Onam oyoqlarini tortib olsalar, ularga qarab: “Ona, unday qilmang! Axir Rosululloh sollallohu alayhi va sallamning: Jannat onalar oyog‘i ostidadir! degan marhamatlari bor-ku!” derdim»;
Ko‘z yoshlar va ilohiy sokinlik: «Onam shunda yig‘lardi! Men esa Onamning oyoqlari ostida haqiqiy jannat iforini tuyardim!», — deya davlat rahbari onasi bilan o‘tgan bebaho lahzalarning sog‘inchini izhor etdi.
Ona duosi — buyuk zafarlar tayanchi: Tanzila xonimning o‘rni
Erdo‘g‘on shaxsiyatining shakllanishida onasining bergan tarbiyasi va uzluksiz duolari hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan:
Hayotdagi eng katta suyanch: 2011 yilda boqiy dunyoga rihlat qilgan Tanzila Erdo‘g‘on o‘g‘lining har bir siyosiy qadami, sinovli davrlari va og‘ir siyosiy kurashlarida eng yaqin maslahatchisi va duogo‘yi bo‘lgan;
Mansabdan yuqori turgan burch: Millionlab xalq yetakchisi bo‘lgan shaxsning ona qarshisida kamtar farzand sifatida tiz cho‘kishi Sharq va islom olamida ota-onaning maqomi naqadar ulug‘ ekanini ko‘rsatuvchi yorqin namuna bo‘ldi;
G‘animat umr va qadrlash fazilati: Prezidentning ushbu xotiralari bugungi tezkor zamonda har bir insonga ota-onasini hayotlik chog‘ida e’zozlash, ularning ko‘nglini olish va oyoqlari ostidan jannat izlash qanchalik muhim ekanini eslatib turadi.
Siz Rajab Toyyib Erdo‘g‘onning onasiga bo‘lgan bunday cheksiz mehri va kamtarligiga qanday baho berasiz? Bugungi kunda ota-onamiz tirik ekanida ularning rizoligi va duosini olishga to‘liq ulguryapmizmi? O‘z ta’sirli fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…