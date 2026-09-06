Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdi

·42·Dunyo
Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdi

Dunyo siyosatining eng qudratli va qat’iyatli yetakchilaridan biri hisoblangan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘onning o‘z onasiga bo‘lgan cheksiz ehtiromi, farzandlik burchi va yurak to‘ridagi sog‘inchi aks etgan samimiy iqrori jamoatchilik qalbini larzaga soldi. Katta siyosat va global qarorlar ortida onasining rizoligini barcha dunyoviy martabalardan ustun qo‘ygan mehribon farzand qalbini namoyon etgan Erdo‘g‘on, marhuma onasi Tanzila Erdo‘g‘on bilan bog‘liq eng ta’sirli, ko‘z yoshlarga to‘la lahzalarni eslab o‘tdi.

«Fursat topdim deguncha oyoqlarini o‘pardim»: Prezidentning yurak titratuvchi xotirasi

Turkiya rahbarining oilaviy muhabbat va ota-onaga ehtirom haqidagi xotiralari samimiy ruhda kechdi:

  • Ona poyiga bosh qo‘yish odati: «Fursat topdim deguncha Onamning oyoqlarini o‘pardim!», — deya bolalik va yoshlik yillaridan qolgan muqaddas odatini xotirlaydi Erdo‘g‘on;

  • Onaning hayosi va tortinchoqligi: «Onam oyoqlarini tortib olsalar, ularga qarab: “Ona, unday qilmang! Axir Rosululloh sollallohu alayhi va sallamning: Jannat onalar oyog‘i ostidadir! degan marhamatlari bor-ku!” derdim»;

  • Ko‘z yoshlar va ilohiy sokinlik: «Onam shunda yig‘lardi! Men esa Onamning oyoqlari ostida haqiqiy jannat iforini tuyardim!», — deya davlat rahbari onasi bilan o‘tgan bebaho lahzalarning sog‘inchini izhor etdi.

Ona duosi — buyuk zafarlar tayanchi: Tanzila xonimning o‘rni

Erdo‘g‘on shaxsiyatining shakllanishida onasining bergan tarbiyasi va uzluksiz duolari hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan:

  • Hayotdagi eng katta suyanch: 2011 yilda boqiy dunyoga rihlat qilgan Tanzila Erdo‘g‘on o‘g‘lining har bir siyosiy qadami, sinovli davrlari va og‘ir siyosiy kurashlarida eng yaqin maslahatchisi va duogo‘yi bo‘lgan;

  • Mansabdan yuqori turgan burch: Millionlab xalq yetakchisi bo‘lgan shaxsning ona qarshisida kamtar farzand sifatida tiz cho‘kishi Sharq va islom olamida ota-onaning maqomi naqadar ulug‘ ekanini ko‘rsatuvchi yorqin namuna bo‘ldi;

  • G‘animat umr va qadrlash fazilati: Prezidentning ushbu xotiralari bugungi tezkor zamonda har bir insonga ota-onasini hayotlik chog‘ida e’zozlash, ularning ko‘nglini olish va oyoqlari ostidan jannat izlash qanchalik muhim ekanini eslatib turadi.

Siz Rajab Toyyib Erdo‘g‘onning onasiga bo‘lgan bunday cheksiz mehri va kamtarligiga qanday baho berasiz? Bugungi kunda ota-onamiz tirik ekanida ularning rizoligi va duosini olishga to‘liq ulguryapmizmi? O‘z ta’sirli fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37Kongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiKongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiBugun, 17:27Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiBugun, 13:37Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiRossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiBugun, 13:15"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdiBugun, 13:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi