Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdi
Apple kompaniyasi ekranlarni tozalashga moʻljallangan mashhur Polishing Cloth latvachasi narxini kutilmagan tarzda ikki baravarga arzonlashtirdi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxning pasayishi ortida aslida mahsulot sifatining sezilarli darajada yomonlashgani yotibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu latvacha dastlab 20 AQSh dollari miqdoridagi narxi bilan koʻpchilikning tanqidiga uchragan edi. Koʻpchilik texnologiya ixlosmandlari kompaniyaning oddiy tozalovchi mato uchun bunchalik yuqori narx belgilaganini tushunarsiz holat deb baholagandi.
Sifat va ogʻirlikdagi farqlarYangi versiyadagi tozalovchi mato 10 dollar turishi maʼlum boʻldi. Shunga qaramay, Snazzy Labs kanali muallifi ushbu mahsulotni sinovdan oʻtkazib, u asl versiyadan tubdan farq qilishini aniqladi. Makrofot suratlarida matoning tuzilishi butunlay boshqacha ekanligi yaqqol koʻzga tashlanadi.
Tekshiruv natijalariga koʻra, yangi latvachaning vazni atigi 7 grammni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, asl versiyadagi matoning ogʻirligi 12 grammga teng edi.
Amaliyotdagi kamchiliklarOgʻirlik va tuzilishdagi oʻzgarishlar mahsulotning asosiy vazifasiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, yangi tozalovchi latvacha displeylardagi kir va dogʻlarni avvalgidek yaxshi tozalay olmaydi.
Shuningdek, u oldingi versiyadan farqli oʻlaroq, suvsizlantirish yoki suvni qaytarish xususiyatidan ham mahrum boʻlgan. Bu esa shisha yuzalarni tozalash jarayonini sezilarli darajada qiyinlashtiradi.
Mutaxassislarning fikricha, Apple aslida narxni tushirmagan, balki eski nom ostida butunlay boshqa va sifatsizroq mahsulotni sotishni boshlagan. Natijada foydalanuvchilar arzonroq narx evaziga pastroq sifatli aksessuarni qoʻlga kiritishmoqda.
…