Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdi

·5·Texno
Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdi

Apple kompaniyasi ekranlarni tozalashga moʻljallangan mashhur Polishing Cloth latvachasi narxini kutilmagan tarzda ikki baravarga arzonlashtirdi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxning pasayishi ortida aslida mahsulot sifatining sezilarli darajada yomonlashgani yotibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu latvacha dastlab 20 AQSh dollari miqdoridagi narxi bilan koʻpchilikning tanqidiga uchragan edi. Koʻpchilik texnologiya ixlosmandlari kompaniyaning oddiy tozalovchi mato uchun bunchalik yuqori narx belgilaganini tushunarsiz holat deb baholagandi.

Sifat va ogʻirlikdagi farqlar

Yangi versiyadagi tozalovchi mato 10 dollar turishi maʼlum boʻldi. Shunga qaramay, Snazzy Labs kanali muallifi ushbu mahsulotni sinovdan oʻtkazib, u asl versiyadan tubdan farq qilishini aniqladi. Makrofot suratlarida matoning tuzilishi butunlay boshqacha ekanligi yaqqol koʻzga tashlanadi.

Tekshiruv natijalariga koʻra, yangi latvachaning vazni atigi 7 grammni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, asl versiyadagi matoning ogʻirligi 12 grammga teng edi.

Amaliyotdagi kamchiliklar

Ogʻirlik va tuzilishdagi oʻzgarishlar mahsulotning asosiy vazifasiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, yangi tozalovchi latvacha displeylardagi kir va dogʻlarni avvalgidek yaxshi tozalay olmaydi.

Shuningdek, u oldingi versiyadan farqli oʻlaroq, suvsizlantirish yoki suvni qaytarish xususiyatidan ham mahrum boʻlgan. Bu esa shisha yuzalarni tozalash jarayonini sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Mutaxassislarning fikricha, Apple aslida narxni tushirmagan, balki eski nom ostida butunlay boshqa va sifatsizroq mahsulotni sotishni boshlagan. Natijada foydalanuvchilar arzonroq narx evaziga pastroq sifatli aksessuarni qoʻlga kiritishmoqda.

ApplePolishing ClothTexnologiyaGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiGoogle Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiBugun, 16:53Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiLenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiBugun, 15:51ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiBugun, 15:25JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiJerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:55Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiOddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiBugun, 13:51Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi