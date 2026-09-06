Kongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldi

·31·Dunyo
Kongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldi

Kongo Demokratik Respublikasi poytaxti Kinshasada to‘y marosimi paytida kuchli yong‘in sodir bo‘lib, 20 dan ortiq insonning hayotiga zomin bo‘ldi.

Fojia 5 sentyabr kuni Lingvala kommunasidagi tantanalar zallaridan birida yuz bergan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in oqibatida kamida 22 kishi halok bo‘lgan, ko‘plab odamlar esa turli darajada jarohatlanib, shifoxonalarga olib ketilgan.

Mahalliy hokim Norber Mushiga Nzindula ma’lum qilishicha, yong‘in vaqtida zaldagi mehmonlarni tashqariga olib chiqish jiddiy muammoga aylangan. Bunga binoda faqat bitta chiqish eshigi mavjud bo‘lgani sabab bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, tor chiqish yo‘lagi odamlarning bir vaqtda tashqariga chiqishiga imkon bermagan. Bundan tashqari, yong‘in tufayli hosil bo‘lgan quyuq tutun va odamlar orasidagi vahima vaziyatni yanada murakkablashtirgan.

Hozircha yong‘inning aniq sababi ma’lum emas. Hodisa yuzasidan tegishli xizmatlar tomonidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiBugun, 17:27Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiBugun, 13:37Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiRossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiBugun, 13:15"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdiBugun, 13:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi