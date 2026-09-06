O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi

·31·Jamiyat
O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi

Ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek yigitiga turmushga chiqqan Janubiy koreyalik kelinchakning milliy urf-odatlarimizga ko‘ra «Kelin salom» qilayotgani aks etgan lavhalar tarqalib, qisqa fursat ichida minglab tomoshabinlarning qalbini zabt etdi. O‘zbekona milliy yashil zarrin libos, nafis bosh kiyim va harir oq ro‘mol ostida odob bilan ta’zim qilayotgan qizini kuzatib turgan koreyalik ota-ona va yaqinlarning hayrati, quvonchi hamda samimiy to‘lqinlanishi videoga o‘zgacha fayz bag‘ishlagan.

To‘rdagi hayrat va «Vauu~» xitoblari: Koreyalik oilaning quvonchi

To‘kin o‘zbek dasturxoni atrofida jam bo‘lgan koreyalik qudalar va mehmonlar uchun bu marosim haqiqiy madaniy mo‘jizaga aylandi:

  • Ko‘zlardagi hayrat va qarsaklar: Qizining sipolik va nazokat bilan ta’zim qilayotganini ko‘rgan onaning hayajondan og‘zini yopib, ko‘zlariga yosh olgani va oila a’zolarining bir ovozdan «Vauu~» deya olqishlab yuborgani kamera tasmasiga muhrlandi;

  • Har bir lahza telefonlar xotirasida: Mehmonlarning barchasi qo‘llariga smartfonlarini olib, o‘zbek xonadonidagi betakror marosimni, milliy mehmondo‘stlik va kelinchakning har bir qadamini hayajon bilan videoga muhrlashga oshiqdi;

  • «Beyonsega o‘xshaydi!» hazili: Oq harir parda ostidagi kelinchakning ko‘rkam qaddi-qomati va libosining mahobatidan zavqlangan yaqinlaridan biri uning go‘zalligini jahon pop-yulduzi Beyonsega o‘xshatib, davrada xush kayfiyat uyg‘otdi.

Zarrin libos va sharqona sipolik: O‘zbekona kelinlik nazokati

Janubiy koreyalik kelinning o‘zbek urf-odatlarini chin ko‘ngildan o‘zlashtirgani alohida e’tirofga loyiq:

  • Milliy libos mahobati: Kelinchak egnidagi zumrad-yashil rangli, tillarang zar iplar bilan sayqallangan sarpo, zeb-ziynatli an’anaviy bosh kiyim va popukli nafis ro‘mol unga chinakam o‘zbek kelinlariga xos sharqona joziba bag‘ishlagan;

  • Odob va ehtirom namunasi: Kelin salomi chog‘ida o‘zini tutishi, milliy odob-axloq qoidalariga rioya qilgan holda yangi oilasi va o‘z ota-onasiga birdek ta’zim qilishi mehmonlarning cheksiz hurmatiga sabab bo‘ldi;

  • Yon davradagi ko‘makchi: Kelinning yonida turgan va unga urf-odatlarni o‘rgatib, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatayotgan o‘zbek opa-singillarining mehribon munosabati oiladagi iliq muhitni yaqqol namoyon etdi.

Madaniyatlar chorrahasi: Milliy qadriyatlarga yuksak hurmat

Ushbu samimiy video ikki turli xalq va madaniyatning bir oila timsolida birlashishini ko‘rsatib berdi:

  • O‘zbek urf-odatlarining xalqaro jozibasi: O‘zbek to‘ylari, kelin salomlari va oilaviy qadriyatlari nafaqat yurtimizda, balki chet ellik mehmonlarda ham doimo katta qiziqish va chuqur hurmat uyg‘otib keladi;

  • Oilaviy totuvlik ramzi: Turli til va millat vakillarining bir dasturxon atrofida shunday samimiyat, quvonch va mehr bilan jam bo‘lishi milliy an’analarimiz insonlarni birlashtiruvchi qudratli kuch ekanini yana bir bor isbotladi.

Siz milliy urf-odatlarimizga cheksiz hurmat bilan yondashgan koreyalik kelinchak va uning ota-onasining samimiy quvonchiga qanday baho berasiz? Turli millat va madaniyat vakillarining oila qurishida o‘zbekona urf-odatlarni saqlab qolish va ularni e’zozlash qanchalik muhim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiChorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiBugun, 18:24“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiBugun, 18:23Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatEndi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatBugun, 18:07Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiNavoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiBugun, 17:19"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?Bugun, 16:33Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Sergelida yillar davom etgan yoqimsiz hid bartaraf etildi...Bugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi