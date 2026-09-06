O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi
Ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek yigitiga turmushga chiqqan Janubiy koreyalik kelinchakning milliy urf-odatlarimizga ko‘ra «Kelin salom» qilayotgani aks etgan lavhalar tarqalib, qisqa fursat ichida minglab tomoshabinlarning qalbini zabt etdi. O‘zbekona milliy yashil zarrin libos, nafis bosh kiyim va harir oq ro‘mol ostida odob bilan ta’zim qilayotgan qizini kuzatib turgan koreyalik ota-ona va yaqinlarning hayrati, quvonchi hamda samimiy to‘lqinlanishi videoga o‘zgacha fayz bag‘ishlagan.
To‘rdagi hayrat va «Vauu~» xitoblari: Koreyalik oilaning quvonchi
To‘kin o‘zbek dasturxoni atrofida jam bo‘lgan koreyalik qudalar va mehmonlar uchun bu marosim haqiqiy madaniy mo‘jizaga aylandi:
Ko‘zlardagi hayrat va qarsaklar: Qizining sipolik va nazokat bilan ta’zim qilayotganini ko‘rgan onaning hayajondan og‘zini yopib, ko‘zlariga yosh olgani va oila a’zolarining bir ovozdan «Vauu~» deya olqishlab yuborgani kamera tasmasiga muhrlandi;
Har bir lahza telefonlar xotirasida: Mehmonlarning barchasi qo‘llariga smartfonlarini olib, o‘zbek xonadonidagi betakror marosimni, milliy mehmondo‘stlik va kelinchakning har bir qadamini hayajon bilan videoga muhrlashga oshiqdi;
«Beyonsega o‘xshaydi!» hazili: Oq harir parda ostidagi kelinchakning ko‘rkam qaddi-qomati va libosining mahobatidan zavqlangan yaqinlaridan biri uning go‘zalligini jahon pop-yulduzi Beyonsega o‘xshatib, davrada xush kayfiyat uyg‘otdi.
Zarrin libos va sharqona sipolik: O‘zbekona kelinlik nazokati
Janubiy koreyalik kelinning o‘zbek urf-odatlarini chin ko‘ngildan o‘zlashtirgani alohida e’tirofga loyiq:
Milliy libos mahobati: Kelinchak egnidagi zumrad-yashil rangli, tillarang zar iplar bilan sayqallangan sarpo, zeb-ziynatli an’anaviy bosh kiyim va popukli nafis ro‘mol unga chinakam o‘zbek kelinlariga xos sharqona joziba bag‘ishlagan;
Odob va ehtirom namunasi: Kelin salomi chog‘ida o‘zini tutishi, milliy odob-axloq qoidalariga rioya qilgan holda yangi oilasi va o‘z ota-onasiga birdek ta’zim qilishi mehmonlarning cheksiz hurmatiga sabab bo‘ldi;
Yon davradagi ko‘makchi: Kelinning yonida turgan va unga urf-odatlarni o‘rgatib, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatayotgan o‘zbek opa-singillarining mehribon munosabati oiladagi iliq muhitni yaqqol namoyon etdi.
Madaniyatlar chorrahasi: Milliy qadriyatlarga yuksak hurmat
Ushbu samimiy video ikki turli xalq va madaniyatning bir oila timsolida birlashishini ko‘rsatib berdi:
O‘zbek urf-odatlarining xalqaro jozibasi: O‘zbek to‘ylari, kelin salomlari va oilaviy qadriyatlari nafaqat yurtimizda, balki chet ellik mehmonlarda ham doimo katta qiziqish va chuqur hurmat uyg‘otib keladi;
Oilaviy totuvlik ramzi: Turli til va millat vakillarining bir dasturxon atrofida shunday samimiyat, quvonch va mehr bilan jam bo‘lishi milliy an’analarimiz insonlarni birlashtiruvchi qudratli kuch ekanini yana bir bor isbotladi.
Siz milliy urf-odatlarimizga cheksiz hurmat bilan yondashgan koreyalik kelinchak va uning ota-onasining samimiy quvonchiga qanday baho berasiz? Turli millat va madaniyat vakillarining oila qurishida o‘zbekona urf-odatlarni saqlab qolish va ularni e’zozlash qanchalik muhim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…