AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildi

·0·Texno
AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildi

AQSh Mudofaa vazirligining Mudofaa innovatsiyalari boʻlinmasi (DIU) sunʼiy yoʻldosh signalisiz ishlaydigan MagNav navigatsiya tizimining muhim sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Embraer 170 samolyoti Tinch okeani uzra toʻrt soatdan ortiq vaqt davomida GPS’dan foydalanmagan holda parvozni amalga oshirdi va bu aviatsiya xavfsizligini taʼminlashda yangi bosqichni boshlab berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov parvozi davomida havo kemasi Sietl shahri yaqinidagi Pyujet-Saund tumanidan Alyaskaning janubiy qismiga qadar boʻlgan masofani bosib oʻtib, ortga qaytdi. Parvoz 4 soat 23 daqiqa davom etdi va bu vaqt mobaynida navigatsiya maʼlumotlari real vaqt rejimida ekipaj uchun oddiy planshetlarga uzatib turildi.

MagNav qanday ishlaydi va uning afzalliklari

Mazkur texnologiya Yerning tabiiy magnit maydoniga tayanib ishlaydi. MagNav tizimi Yer qobigʻining oʻziga xos xususiyatlari bilan bogʻliq boʻlgan magnit maydonidagi kichik oʻzgarishlarni qayd etuvchi yuqori sezgir kvant magnit datchiklaridan foydalanadi. Olingan maʼlumotlar oldindan tayyorlangan magnit xaritasi bilan solishtiriladi va samolyotning aniq koordinatalari aniqlanadi.

Dasturchilarning taʼkidlashicha, magnit navigatsiyasidan foydalanish anʼanaviy zaxira usullariga nisbatan joylashuvni aniqlash aniqligini 89 foizga oshirgan. Texnologiyaning asosiy ustunligi shundaki, unga na sunʼiy yoʻldoshlar, na yer ustidagi navigatsiya stansiyalari kerak boʻladi.

Kelgusidagi rejalar va istiqbollar

GPS signalini sunʼiy ravishda toʻsib qoʻyish yoki uning ishiga aralashish mumkin boʻlgan bir paytda, Yerning magnit maydonini shunchaki oʻchirib qoʻyib boʻlmaydi. Bu ayniqsa okeanlar uzra va orientirlar cheklangan olis hududlarda parvoz qilganda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

AQShda 2024 yilda boshlangan MagNav dasturi Transition of Quantum Sensing tashabbusining bir qismi hisoblanib, uning prototipi Honeywell Aerospace kompaniyasi tomonidan yaratilmoqda. Navbatdagi bosqichda tizimni AQSh Harbiy-havo kuchlarining Boeing C-17 Globemaster III ogʻir harbiy-transport samolyotida sinovdan oʻtkazish rejalashtirilgan.

Mutaxassislarning fikricha, kelgusida ushbu magnit navigatsiyasi sunʼiy yoʻldosh tizimlari beqaror ishlaydigan hududlar uchun qoʻshimcha zaxira manbasi boʻlishi mumkin. Shuningdek, signalni soxtalashtirish holatlari koʻpayib borayotgan bir sharoitda mazkur texnologiya fuqarolik aviatsiyasida ham oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda.

MagNavGPSAviatsiyaTexnologiyaAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiApple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiBugun, 17:55Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiGoogle Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiBugun, 16:53Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiLenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiBugun, 15:51ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiBugun, 15:25JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiJerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:55Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiOddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi