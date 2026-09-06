Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi bor

·41·Jamiyat
Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi bor

Ba’zi savollar oddiy tuyuladi. Ammo ular ortida insonning butun umri, qilgan qurbonliklari va aytilmay qolgan orzulari yashirin bo‘lishi mumkin. Shuning uchun xalqimizda otadan maoshini, onadan esa yoshini so‘ramaslik haqida ta’sirchan iboralar shakllangan.

Chunki ota-onaning hayoti ko‘pincha faqat o‘zlari haqida emas.

Otaning maoshi ortida nimalar bor?

Ota ish haqini oilasidan alohida tasavvur qilmasligi mumkin. Uning daromadi — uy-ro‘zg‘or, farzandlarning ehtiyojlari, ta’lim-tarbiyasi va oila kelajagi bilan bog‘liq.

Ko‘pincha farzand otasining qancha pul topishini emas, balki uning shu pulni qanday mehnat bilan topayotganini tushunishi muhimroq.

Ota uchun maosh — faqat raqam emas. Uning ortida mehnat, mas’uliyat va oilasi uchun qilingan harakat bor.

Shu sababli «Qancha maosh olasiz?» degan savol ba’zan oddiy qiziqishdan ko‘ra chuqurroq ma’no kasb etadi.

Onadan yoshini so‘rash nega noqulay?

Ona uchun yillar faqat pasportdagi raqam emas. Ular farzandlarining birinchi qadami, tunlari bedor o‘tkazilgan kunlar, maktabga kuzatishlar, kasallik paytidagi xavotirlar va oila uchun qilingan minglab mayda ishlar bilan bog‘liq.

Farzand ulg‘aygan sari onaning ham vaqti o‘tayotganini ko‘proq his qila boshlaydi.

Shuning uchun onaning yoshini so‘rashdan ko‘ra, uning bugun qanday ekani bilan qiziqish ko‘proq qadrli bo‘lishi mumkin.

Ota-onaning qadrini nima belgilaydi?

Ota-onani faqat yoshi yoki daromadi bilan baholash to‘g‘ri emas. Ularning inson hayotidagi o‘rni boshqa mezonlar bilan o‘lchanadi.

Ota-onada qadrlanadigan jihat

Nima uchun muhim?

Mehnat

Oila ehtiyojlarini ta’minlashga xizmat qiladi

Vaqt

Farzand tarbiyasi va munosabatlarga sarflanadi

G‘amxo‘rlik

Oilada mehr va ishonchni shakllantiradi

Sabr

Qiyin vaziyatlarda oilani birlashtiradi

Qo‘llab-quvvatlash

Farzandga o‘z kuchiga ishonishga yordam beradi

Farzandlar ko‘pincha nimani kech anglaydi?

Inson bolaligida ota-onasining mehnatini oddiy hol deb qabul qilishi mumkin.

Ovqat tayyor bo‘ladi. Uyda sharoit yaratiladi. Kerakli narsalar olib beriladi. Maktab, o‘qish, kiyim-kechak va boshqa ehtiyojlar ta’minlanadi.

Ammo farzand katta bo‘lganida bu narsalar o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaganini tushuna boshlaydi.

Buning ortida kimningdir mehnati, vaqti va sabri turgan bo‘ladi.

Eng muhim savol — «qancha?» emas

Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramaslik haqidagi iborani faqat so‘zma-so‘z qabul qilish shart emas. Uning zamirida boshqa bir fikr bor: yaqinlarimizni raqamlar bilan emas, ularning mehri va qilgan yaxshiliklari bilan qadrlaylik.

Ota qancha maosh olishi emas, farzandlari uchun qancha mas’uliyatni yelkasiga olgani muhim.

Ona necha yoshda ekani emas, oilasiga qancha mehr va g‘amxo‘rlik bergani qadrli.

Ota-onaga aytiladigan eng yaxshi gap

Ba’zan uzun minnatdorchiliklarga ham hojat yo‘q.

Oddiygina:

  • «Rahmat, dada».

  • «Rahmat, oyi».

  • «Siz borligingiz uchun xursandman».

  • «O‘zingizni ham asrang».

degan so‘zlar ota-ona uchun katta ma’no kasb etishi mumkin.

Chunki yillar o‘tib, inson ko‘p narsaning qiymatini qayta anglaydi.

Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramaslik — odobning bir ko‘rinishi, xolos. Aslida esa bu ibora bizga yanada muhim narsani eslatadi: ota-onani ulardagi raqamlar bilan emas, biz uchun qilgan mehnati, mehri va fidoyiligi bilan qadrlash kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiChorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiBugun, 18:24“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiBugun, 18:23Endi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatEndi murojaatni shunchaki yopib bo‘lmaydi: Fuqarolar uchun inqilobiy imkoniyatBugun, 18:07O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiBugun, 17:53Navoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiNavoiyda janoza xabarlari orqali oilalarni tunagan firibgar fosh bo‘ldiBugun, 17:19"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?Bugun, 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi