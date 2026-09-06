Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi bor
Ba’zi savollar oddiy tuyuladi. Ammo ular ortida insonning butun umri, qilgan qurbonliklari va aytilmay qolgan orzulari yashirin bo‘lishi mumkin. Shuning uchun xalqimizda otadan maoshini, onadan esa yoshini so‘ramaslik haqida ta’sirchan iboralar shakllangan.
Chunki ota-onaning hayoti ko‘pincha faqat o‘zlari haqida emas.
Otaning maoshi ortida nimalar bor?
Ota ish haqini oilasidan alohida tasavvur qilmasligi mumkin. Uning daromadi — uy-ro‘zg‘or, farzandlarning ehtiyojlari, ta’lim-tarbiyasi va oila kelajagi bilan bog‘liq.
Ko‘pincha farzand otasining qancha pul topishini emas, balki uning shu pulni qanday mehnat bilan topayotganini tushunishi muhimroq.
Ota uchun maosh — faqat raqam emas. Uning ortida mehnat, mas’uliyat va oilasi uchun qilingan harakat bor.
Shu sababli «Qancha maosh olasiz?» degan savol ba’zan oddiy qiziqishdan ko‘ra chuqurroq ma’no kasb etadi.
Onadan yoshini so‘rash nega noqulay?
Ona uchun yillar faqat pasportdagi raqam emas. Ular farzandlarining birinchi qadami, tunlari bedor o‘tkazilgan kunlar, maktabga kuzatishlar, kasallik paytidagi xavotirlar va oila uchun qilingan minglab mayda ishlar bilan bog‘liq.
Farzand ulg‘aygan sari onaning ham vaqti o‘tayotganini ko‘proq his qila boshlaydi.
Shuning uchun onaning yoshini so‘rashdan ko‘ra, uning bugun qanday ekani bilan qiziqish ko‘proq qadrli bo‘lishi mumkin.
Ota-onaning qadrini nima belgilaydi?
Ota-onani faqat yoshi yoki daromadi bilan baholash to‘g‘ri emas. Ularning inson hayotidagi o‘rni boshqa mezonlar bilan o‘lchanadi.
Ota-onada qadrlanadigan jihat
Nima uchun muhim?
Mehnat
Oila ehtiyojlarini ta’minlashga xizmat qiladi
Vaqt
Farzand tarbiyasi va munosabatlarga sarflanadi
G‘amxo‘rlik
Oilada mehr va ishonchni shakllantiradi
Sabr
Qiyin vaziyatlarda oilani birlashtiradi
Qo‘llab-quvvatlash
Farzandga o‘z kuchiga ishonishga yordam beradi
Farzandlar ko‘pincha nimani kech anglaydi?
Inson bolaligida ota-onasining mehnatini oddiy hol deb qabul qilishi mumkin.
Ovqat tayyor bo‘ladi. Uyda sharoit yaratiladi. Kerakli narsalar olib beriladi. Maktab, o‘qish, kiyim-kechak va boshqa ehtiyojlar ta’minlanadi.
Ammo farzand katta bo‘lganida bu narsalar o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaganini tushuna boshlaydi.
Buning ortida kimningdir mehnati, vaqti va sabri turgan bo‘ladi.
Eng muhim savol — «qancha?» emas
Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramaslik haqidagi iborani faqat so‘zma-so‘z qabul qilish shart emas. Uning zamirida boshqa bir fikr bor: yaqinlarimizni raqamlar bilan emas, ularning mehri va qilgan yaxshiliklari bilan qadrlaylik.
Ota qancha maosh olishi emas, farzandlari uchun qancha mas’uliyatni yelkasiga olgani muhim.
Ona necha yoshda ekani emas, oilasiga qancha mehr va g‘amxo‘rlik bergani qadrli.
Ota-onaga aytiladigan eng yaxshi gap
Ba’zan uzun minnatdorchiliklarga ham hojat yo‘q.
Oddiygina:
«Rahmat, dada».
«Rahmat, oyi».
«Siz borligingiz uchun xursandman».
«O‘zingizni ham asrang».
degan so‘zlar ota-ona uchun katta ma’no kasb etishi mumkin.
Chunki yillar o‘tib, inson ko‘p narsaning qiymatini qayta anglaydi.
Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramaslik — odobning bir ko‘rinishi, xolos. Aslida esa bu ibora bizga yanada muhim narsani eslatadi: ota-onani ulardagi raqamlar bilan emas, biz uchun qilgan mehnati, mehri va fidoyiligi bilan qadrlash kerak.
…