Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdi

·20·Texno
Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdi

Google kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalarida quvvatni tejash va avtonomlikni oshirish borasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod Google Pixel 11 Pro modeli ixcham oʻlchamiga qaramay, taʼsirchan batareya quvvatini namoyish etib, asosiy raqobatchilarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

GSM Arena nashri oʻtkazgan batafsil test natijalari shuni koʻrsatdiki, kichikroq hajmdagi Google Pixel 11 Pro modeli sinovlarda qoʻshimcha ravishda nafaqat oʻtmishdoshini, balki qator mashhur raqiblarini ham quvvat borasida ortda qoldirgan. Jumladan, kichik «pixel» bir quvvatlanishda 15 soat 38 daqiqa davomida ishlashga muvaffaq boʻlgan.

Taqqoslashlar va asosiy natijalar

Taqqoslash uchun, oʻtgan yili chiqarilgan Pixel 10 Pro modeli xuddi shunday sinovlarda atigi 12 soat 5 daqiqa bardosh bergan edi. Seriyaning kattaroq vakili boʻlgan Pixel 11 Pro XL esa 16 soat 45 daqiqa natija koʻrsatdi. Qizigʻi shundaki, ixchamroq Pixel 11 Pro avtonomlik koʻrsatkichi boʻyicha hatto iPhone 17 Pro'ni ham biroz ortda qoldirishga erishdi.

Shu bilan birga, mutaxassislar Google uchun asosiy chinakam raqobat yaqin kunlarda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 18 Pro modeli boʻlishini taʼkidlashmoqda. Shuningdek, yangi qurilma Samsung'ning Galaxy S26 flagmanini ham sinovlarda kichik farq bilan ortda qoldirgani eʼtiborga loyiqdir.

Quvvat olish tezligi va xususiyatlari

Agar batareya quvvati masalasida katta siljish kuzatilgan boʻlsa, quvvat olish tezligi borasida vaziyat biroz boshqacha. Kichik Pixel 11 Pro modelining quvvat olish koʻrsatkichlari oʻtmishdoshiga nisbatan unchalik katta farq qilmaydi, vaholanki Pixel 11 Pro XL modeli eski Pixel 10 Pro XL'ga qaraganda sezilarli darajada tezroq quvvat oladi.

Buning asosiy sababi 30 vattli quvvatlash adapteridan foydalanilganidir. Natijada, yangi ixcham qurilma Extreme rejimida atigi yarim soat ichida 59 foizgacha quvvat toʻplay oladi. Batareyani noldan yuz foizgacha toʻliq quvvatlash uchun esa jami 1 soat 20 daqiqa vaqt talab etiladi.

Google PixelPixel 11 ProiPhone 17 ProSmartfonlarAvtonomlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiZanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiBugun, 19:26AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiAQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 18:24Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiApple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiBugun, 17:55Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiGoogle Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiBugun, 16:53Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiLenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiBugun, 15:51ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi