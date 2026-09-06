Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdi
Google kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalarida quvvatni tejash va avtonomlikni oshirish borasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod Google Pixel 11 Pro modeli ixcham oʻlchamiga qaramay, taʼsirchan batareya quvvatini namoyish etib, asosiy raqobatchilarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
GSM Arena nashri oʻtkazgan batafsil test natijalari shuni koʻrsatdiki, kichikroq hajmdagi Google Pixel 11 Pro modeli sinovlarda qoʻshimcha ravishda nafaqat oʻtmishdoshini, balki qator mashhur raqiblarini ham quvvat borasida ortda qoldirgan. Jumladan, kichik «pixel» bir quvvatlanishda 15 soat 38 daqiqa davomida ishlashga muvaffaq boʻlgan.
Taqqoslashlar va asosiy natijalarTaqqoslash uchun, oʻtgan yili chiqarilgan Pixel 10 Pro modeli xuddi shunday sinovlarda atigi 12 soat 5 daqiqa bardosh bergan edi. Seriyaning kattaroq vakili boʻlgan Pixel 11 Pro XL esa 16 soat 45 daqiqa natija koʻrsatdi. Qizigʻi shundaki, ixchamroq Pixel 11 Pro avtonomlik koʻrsatkichi boʻyicha hatto iPhone 17 Pro'ni ham biroz ortda qoldirishga erishdi.
Shu bilan birga, mutaxassislar Google uchun asosiy chinakam raqobat yaqin kunlarda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 18 Pro modeli boʻlishini taʼkidlashmoqda. Shuningdek, yangi qurilma Samsung'ning Galaxy S26 flagmanini ham sinovlarda kichik farq bilan ortda qoldirgani eʼtiborga loyiqdir.
Quvvat olish tezligi va xususiyatlariAgar batareya quvvati masalasida katta siljish kuzatilgan boʻlsa, quvvat olish tezligi borasida vaziyat biroz boshqacha. Kichik Pixel 11 Pro modelining quvvat olish koʻrsatkichlari oʻtmishdoshiga nisbatan unchalik katta farq qilmaydi, vaholanki Pixel 11 Pro XL modeli eski Pixel 10 Pro XL'ga qaraganda sezilarli darajada tezroq quvvat oladi.
Buning asosiy sababi 30 vattli quvvatlash adapteridan foydalanilganidir. Natijada, yangi ixcham qurilma Extreme rejimida atigi yarim soat ichida 59 foizgacha quvvat toʻplay oladi. Batareyani noldan yuz foizgacha toʻliq quvvatlash uchun esa jami 1 soat 20 daqiqa vaqt talab etiladi.
…