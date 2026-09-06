“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda
Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik yozgi transferlar oynasida «Manchester Siti» safidan kelib qo‘shilgan tajribali yarimhimoyachi Rodrining ko‘rsatayotgan o‘yini va maydondagi professionalligidan nihoyatda mamnun. Ispaniyaning nufuzli «El Pais» nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, germaniyalik mutaxassis ispaniyalik yulduz bilan mashg‘ulotlardan so‘ng muntazam ravishda yakkama-yakka maxfiy taktik suhbatlar o‘tkazmoqda. Rodri nafaqat maydon markazida kataloniyaliklarning asosiy dirijoriga aylandi, balki qisqa fursatda kiyinish xonasida ham muhim so‘zga ega bo‘lgan bosh yetakchilardan biri sifatida o‘z o‘rnini mustahkamladi.
Mashg‘ulotdagi sirli 5 daqiqa: «Valensiya» oldidan nimalar kelishib olindi?
Ispaniya matbuoti Flik va Rodri o‘rtasidagi yaqin munosabatlarning eng qiziqarli tafsilotlarini oshkor qildi:
Maydon chetidagi alohida muloqot: La Liga doirasidagi «Valensiya»ga qarshi o‘yin oldidan butun jamoa darvozaga zarba berishni mashq qilayotgan bir paytda, Flik va Rodri maydon chetida taxminan besh daqiqa davomida alohida suhbat qurgan;
Pressing tizimini mukammallashtirish: Jurnalistlarning yozishicha, murabbiy jamoaning umumiy agressiv pressing falsafasini aynan Rodrining harakatlari va to‘pni olib qo‘yish mahorati atrofida qurmoqda;
Jarima maydonchasi tashqarisidan zarbalar: Flik Rodriga yarimhimoya chizig‘i vakillarini jarima maydonchasi atrofidan ko‘proq zarba berishga undashni va hujumlarni dadil yakunlashni alohida vazifa qilib yuklagan.
Kiyinish xonasidagi yangi sardor: «Manchester Siti» maktabi va liderlik ruhi
Pep Gvardiola qo‘l ostida dunyoning eng kuchli tayanch yarimhimoyachisi darajasiga ko‘tarilgan Rodri «Kamp Nou»da ham o‘z ta’sirini tez o‘rnatdi:
Maydondagi murabbiy: Murabbiylar shtabi uni oddiy futbolchi emas, balki maydon ichidagi murabbiyning «o‘ng qo‘li» sifatida ko‘rmoqda;
Yoshlar uchun ideal o‘rnak: Nashrning ta’kidlashicha, Rodrining xotirjamligi, boy xalqaro tajribasi va taktik savodxonligi kataloniyaliklarning yosh avlodi uchun katta maktab bo‘lib xizmat qilmoqda;
Kiyinish xonasidagi obro‘: U jamoa ichidagi ruhiy muhitni boshqarishda va hal qiluvchi pallalarda futbolchilarni birlashtirishda juda qisqa vaqt ichida hal qiluvchi shaxslardan biriga aylandi.
Sizningcha, Rodri «Barselona»ni La Liga va Chempionlar ligasida bosh sovrinlar sari yetaklay oladimi? Xans-Diter Flikning aynan Rodri atrofida taktika qurishi kataloniyaliklarning oldingi buyuk kuchini qaytarish uchun to‘g‘ri qarormi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…