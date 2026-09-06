“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda

·40·Sport
“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda

Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik yozgi transferlar oynasida «Manchester Siti» safidan kelib qo‘shilgan tajribali yarimhimoyachi Rodrining ko‘rsatayotgan o‘yini va maydondagi professionalligidan nihoyatda mamnun. Ispaniyaning nufuzli «El Pais» nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, germaniyalik mutaxassis ispaniyalik yulduz bilan mashg‘ulotlardan so‘ng muntazam ravishda yakkama-yakka maxfiy taktik suhbatlar o‘tkazmoqda. Rodri nafaqat maydon markazida kataloniyaliklarning asosiy dirijoriga aylandi, balki qisqa fursatda kiyinish xonasida ham muhim so‘zga ega bo‘lgan bosh yetakchilardan biri sifatida o‘z o‘rnini mustahkamladi.

Mashg‘ulotdagi sirli 5 daqiqa: «Valensiya» oldidan nimalar kelishib olindi?

Ispaniya matbuoti Flik va Rodri o‘rtasidagi yaqin munosabatlarning eng qiziqarli tafsilotlarini oshkor qildi:

  • Maydon chetidagi alohida muloqot: La Liga doirasidagi «Valensiya»ga qarshi o‘yin oldidan butun jamoa darvozaga zarba berishni mashq qilayotgan bir paytda, Flik va Rodri maydon chetida taxminan besh daqiqa davomida alohida suhbat qurgan;

  • Pressing tizimini mukammallashtirish: Jurnalistlarning yozishicha, murabbiy jamoaning umumiy agressiv pressing falsafasini aynan Rodrining harakatlari va to‘pni olib qo‘yish mahorati atrofida qurmoqda;

  • Jarima maydonchasi tashqarisidan zarbalar: Flik Rodriga yarimhimoya chizig‘i vakillarini jarima maydonchasi atrofidan ko‘proq zarba berishga undashni va hujumlarni dadil yakunlashni alohida vazifa qilib yuklagan.

Kiyinish xonasidagi yangi sardor: «Manchester Siti» maktabi va liderlik ruhi

Pep Gvardiola qo‘l ostida dunyoning eng kuchli tayanch yarimhimoyachisi darajasiga ko‘tarilgan Rodri «Kamp Nou»da ham o‘z ta’sirini tez o‘rnatdi:

  • Maydondagi murabbiy: Murabbiylar shtabi uni oddiy futbolchi emas, balki maydon ichidagi murabbiyning «o‘ng qo‘li» sifatida ko‘rmoqda;

  • Yoshlar uchun ideal o‘rnak: Nashrning ta’kidlashicha, Rodrining xotirjamligi, boy xalqaro tajribasi va taktik savodxonligi kataloniyaliklarning yosh avlodi uchun katta maktab bo‘lib xizmat qilmoqda;

  • Kiyinish xonasidagi obro‘: U jamoa ichidagi ruhiy muhitni boshqarishda va hal qiluvchi pallalarda futbolchilarni birlashtirishda juda qisqa vaqt ichida hal qiluvchi shaxslardan biriga aylandi.

Sizningcha, Rodri «Barselona»ni La Liga va Chempionlar ligasida bosh sovrinlar sari yetaklay oladimi? Xans-Diter Flikning aynan Rodri atrofida taktika qurishi kataloniyaliklarning oldingi buyuk kuchini qaytarish uchun to‘g‘ri qarormi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdiBugun, 16:47Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Bugun, 16:42Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Bugun, 16:37Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaPortu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 13:32Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiBugun, 12:13Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi