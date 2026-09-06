Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradi

·2·Texno
Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradi

Gongkong universiteti olimlari dengiz suvida 1700 mV gacha boʻlgan elektrokimyoviy potensialga bardosh bera oladigan yangi SS-H₂ (stainless steel for hydrogen) qotishmasini yaratdilar. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich suvning oksidlanish chegarasidan yuqori boʻlib, eng chidamli odatdagi zanglamaydigan poʻlat imkoniyatlaridan ham sezilarli darajada ustun keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, anʼanaviy zanglamaydigan poʻlat materiallar faqat 1000 mV gacha boʻlgan potensiallarga dosh beruvchi xrom oksidiga tayanadi. Yangi ixtiro qilingan SS-H₂ qotishmasida esa butunlay boshqacha yondashuv qoʻllanilgan boʻlib, u sanoatda katta burilish yasashi mumkin.

Ikki karra himoya mexanizmi siri

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi materialning asosiy siri «ketma-ket qoʻshaloq passivatsiya» mexanizmida yotadi. SS-H₂ qotishmasida taxminan 720 mV belgilarida marganes elementi xrom qatlami ustidan ikkinchi himoya qatlamini hosil qiladi. Anʼanaviy tushunchalarga koʻra marganes korroziyaga chidamlilikni yomonlashtiradi deb hisoblangan, biroq bu yerda u muhim himoya vazifasini bajaradi.

Xrom himoyasi oʻz ishini toʻxtatgan paytda, marganes qatlami butun yukni oʻz zimmasiga oladi. Tadqiqotning bosh muallifi doktor Kaypin Yu avvaliga bu natijaga oʻzlari ham ishonmaganini, chunki fan bu elementning xususiyatlarini boshqacha baholab kelganini eʼtirof etgan.

Vodorod energetikasiga iqtisodiy taʼsiri

Oʻtkazilgan sinovlar davomida SS-H₂ tuzli elektrolizerda zamonaviy vodorod olish uskunalarida ishlatiladigan titan elementlariga teng keladigan unumdorlikni koʻrsatdi. Bugungi kunda 10 megavattli proton-almashinuvchi membranali elektroliz tizimi qariyb 2,3 million dollarni tashkil etib, uning yarmidan koʻpi konstruktiv komponentlar ulushiga toʻgʻri keladi.

Oltin yoki platina qoplamali titanni yangi SS-H₂ materiali bilan almashtirish konstruktiv material tannarxini taxminan 40 barobarga qisqartirish imkonini beradi. Albatta, bu vodorodning oʻzini darhol 40 marta arzonlashtirmaydi, chunki elektr energiyasi, katalizatorlar va membranalar narxi saqlanib qoladi. Shunga qaramay, asosiy xarajatlardan birining keskin tushib ketishi «yashil» vodorod iqtisodiyotiga jiddiy turtki beradi.

Hozirgi kunda tadqiqotchilar sanoat ishlab chiqaruvchisi bilan hamkorlikda SS-H₂ simidan tonnalab hajmda ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydilar. Biroq laboratoriya sinovidan oʻtgan simdan real elektrolizerlar uchun tijoriy jihatdan tasdiqlangan gʻovakli toʻrlar va koʻpikli materiallar yaratishgacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtish talab etiladi.

Vodorod energetikasiZanglamaydigan poʻlatIlmiy tadqiqotYangi materiallarEkologiya texnologiyalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiBugun, 18:56AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiAQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 18:24Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiApple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiBugun, 17:55Google Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiGoogle Research olimlari mevali chivin miyasini to‘liq kartalashtirdiBugun, 16:53Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiLenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiBugun, 15:51ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi