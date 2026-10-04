General-mayor Tal’at Sattorov 71 yoshida vafot etdi

·1·Jamiyat
General-mayor Tal’at Sattorov 71 yoshida vafot etdi

1986 yilda Gdlyan boshchiligidagi tergov guruhi tomonidan «Paxta ishi» doirasida hibsga olinib, qariyb uch yil qamoqda bo‘lgan va keyinchalik oqlangan iste’fodagi general-mayor Tal’at Sattorov 71 yoshida vafot etdi. Bu haqda Qalampir xabar berdi.

Tal’at Sattorov 1955 yil 10 sentyabrda Samarqand shahrida tug‘ilgan. U mehnat faoliyatini Toshkent shahar IIB Jinoyat qidiruv bo‘limida oddiy militsioner sifatida boshlagan. 1982 yilda IIV Toshkent oliy maktabini tamomlab, ichki ishlar organlarining turli xizmatlarida faoliyat yuritgan.

1986 yilda Gdlyan boshchiligidagi tergov guruhi tomonidan hibsga olingan Sattorov qariyb uch yil qamoqda bo‘lgan. Keyinchalik ish Oliy sudda qayta ko‘rib chiqilib, unga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan. Yetkazilgan moddiy va ma’naviy zarar qoplangan hamda u ichki ishlar organlariga xizmatga tiklangan.

Mustaqillik yillarida Tal’at Sattorov Sirdaryo tumani IIB boshlig‘i, viloyat IIB boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari, shuningdek, Buxoro, Namangan, Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlari IIB boshlig‘i lavozimlarida ishlagan.

2005 yilda II darajali «Shon-sharaf» ordeni bilan taqdirlangan Sattorovga 2010 yilda general-mayor maxsus unvoni berilgan. U 2013 yilda ichki ishlar organlaridan nafaqaga chiqqan.

Tal’at SattorovGdlyan boshchiligiPaxta ishiIIB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda mayor cho‘kayotgan bolani qutqarib qoldiQashqadaryoda mayor cho‘kayotgan bolani qutqarib qoldi24 may 19:32Daryoga tushib ketgan 9 yoshli bola mayor tomonidan saqlab qolindiDaryoga tushib ketgan 9 yoshli bola mayor tomonidan saqlab qolindi24 may 14:44Qashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiQashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdi21 iyun 20:48Sobiq vazir o‘rinbosari Bekmurod Abdullayev garov evaziga ozod etildiSobiq vazir o‘rinbosari Bekmurod Abdullayev garov evaziga ozod etildi16 aprel 19:55Hindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildiHindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildiKecha 20:133 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildiKecha 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi