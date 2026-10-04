To‘ydan mast chiqqan 60 yoshli erkak avtobusni olib qochdi

·53·Jamiyat
To‘ydan mast chiqqan 60 yoshli erkak avtobusni olib qochdi

Surxondaryo viloyati Angor tumanida to‘ydan mast holda chiqqan 60 yoshli erkak g‘alati jinoyatga qo‘l urdi. U obodonlashtirish boshqarmasiga tegishli avtobusni olib qochib, boshqa tumangacha haydab borgan.

Ma’lum bo‘lishicha, erkak to‘yga borib, spirtli ichimlik iste’mol qilgan. Keyin tashqariga chiqqan vaqtida yaqin atrofda turgan “Isuzu” avtobusini ko‘rgan.

Avtobus Angor tumani obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli bo‘lgan. Haydovchi ishchilarni manzilga olib kelgach, avtobus eshigini ochiq qoldirib, ularning oldiga ketgan. Kalit ham transport vositasida qolgan.

Haydovchi birozdan so‘ng avtobusni begona kishi boshqarib ketayotganini ko‘rib qolgan. Uni to‘xtatishga ulgurmagan va zudlik bilan “102” raqamiga xabar bergan.

Shundan keyin ichki ishlar xodimlari qidiruv ishlarini boshlagan. Avtobus Muzrabot tumani hududida yo‘l to‘silib, to‘xtatilgan.

Qayd etilishicha, qochish vaqtida erkak avtobusni hatto qarama-qarshi yo‘nalishda boshqargan. U sudda aybiga iqror bo‘lgan va o‘sha kuni mast bo‘lgani sababli qilgan harakatlarini to‘liq eslay olmasligini aytgan.

Sud erkakni transport vositasini olib qochishda aybdor deb topdi. Unga 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

SurxondaryoAngorIsuzuavtobusni olib qochish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindiMahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindi16 iyul 19:52Qashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdiQashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdi23 sentabr 16:10Buxoroda mast haydovchi 40 bola bilan yo‘lga chiqqanBuxoroda mast haydovchi 40 bola bilan yo‘lga chiqqan10 may 21:48Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiToshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildi4 avgust 11:54Farg‘onada mast erkak sabab poyezd to‘xtatildiFarg‘onada mast erkak sabab poyezd to‘xtatildi12 may 14:34Samarqandda mast haydovchi yuqori tezlikda harakatlanib, toʻxtab turgan avtomobilni parchalab yubordiSamarqandda mast haydovchi yuqori tezlikda harakatlanib, toʻxtab turgan avtomobilni parchalab yubordi27 aprel 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi