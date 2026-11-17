Germaniyadan 0:5 hisobidagi mag‘lubiyat Xavini jahlini chiqardi: «Bunday bo‘lishi mumkin emas!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Xavi Germaniyadan uchralgan 0:5 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng futbolchilarining maydondagi ruhiyatini keskin tanqid qildi.
- Murabbiy jamoa hisobda ortda qola boshlaganidan keyin kurashishni to‘xtatganini ta’kidlab, muxlislardan uzr so‘radi va tarkibda jiddiy o‘zgarishlar bo‘lishini ma’lum qildi.
Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Xavi Germaniyadan qabul qilingan 0:5 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarining maydondagi ruhiyatini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, jamoa hisobda ortda qola boshlaganidan keyin kurashishni to‘xtatgan. Murabbiy muxlislardan uzr so‘radi va jamoada jiddiy o‘zgarishlar bo‘lishini bildirdi.
«Bunday bo‘lishi mumkin emas!»
Millatlar ligasi doirasida Berlinda o‘tgan uchrashuvda Germaniya Niderlandiya darvozasiga javobsiz beshta gol urdi. Ayniqsa, ikkinchi bo‘limda mezbonlar raqibini to‘liq taslim qildi.
O‘yindan keyin Xavi futbolchilarining munosabatidan norozi ekanini yashirmadi.
«Hisob 0:2, keyin 0:3 bo‘lgan zahotiyoq futbolchilarning boshlari pastga tushdi. Bunday bo‘lishi mumkin emas. Men aynan jamoaviy ruh haqida gapiryapman», — dedi murabbiy.
Xavining taxminicha, futbolchilar guruhdan chiqish masalasi deyarli hal bo‘lgani uchun uchrashuvga ortiqcha xotirjamlik bilan yondashgan bo‘lishi mumkin.
«Balki bugun haddan tashqari xotirjam bo‘lgandirmiz. Chunki keyingi bosqichga chiqish arafasida edik. Germaniya esa g‘alaba uchun ko‘proq kuch sarflashi kerak edi», — deya qo‘shimcha qildi u.
«Bugun mutlaqo boshqa jamoani ko‘rdik»
Eng qizig‘i, Niderlandiya bundan uch kun oldin Gretsiyani 7:0 hisobida mag‘lub etgan edi. Biroq Germaniyaga qarshi bahsda jamoa butunlay boshqacha ko‘rinish namoyon qildi.
«Muxlislarimizdan uzr so‘rayman. Uch kun oldin o‘zimizni eng yaxshi tomonimizdan ko‘rsatgan bo‘lsak, bugun mutlaqo boshqa manzara yuz berdi. Sodir bo‘lgan barcha voqealar uchun javobgarlikni o‘z zimmamga olaman.
Biz jamoamiz, bir oilamiz. O‘yindan keyin yig‘ilib, bu holatni ochiq muhokama qildik. Futbolchilar ham o‘z fikrlarini bildirishdi. Men ham bu mag‘lubiyatdan xulosa chiqarishim kerak», — dedi Xavi.
Niderlandiya chorak finalda, ammo Xavi o‘zgarish talab qilmoqda
5:0 hisobidagi mag‘lubiyatga qaramay, Niderlandiya terma jamoasi Millatlar ligasi chorak finaliga yo‘l oldi. Germaniya esa guruhda birinchi o‘rinni egalladi. Chorak final uchrashuvlari mart oyida o‘tkaziladi.
Biroq Xavi uchun keyingi bosqichga chiqishning o‘zi yetarli emas. Murabbiy futbolchilaridan nafaqat mahorat, balki qiyin vaziyatda ham oxirigacha kurashishni talab qilmoqda.
Gretsiya ustidan 7:0 hisobidagi g‘alabadan keyin Germaniyaga 0:5 hisobida mag‘lub bo‘lish — Niderlandiya uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Endi Xavi bu zarbadan keyin jamoasini qanday tiklashi katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…