O‘zini «Tumangaz» xodimi deb fuqarodan 3,3 mln so‘m olgan firibgar qanday qo‘lga tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrining Yunusobod tumanida o‘zini «Yunusobod tumangaz» xodimi deb tanishtirib, tadbirkordan 3 million 300 ming so‘m talab qilgan firibgar qo‘lga olindi.
- Gumonlanuvchi soxta xizmat guvohnomasidan foydalanib, 5 million 250 ming so‘mlik jarimani bekor qilish evaziga pul undirmoqchi bo‘lgan.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida soxta xizmat guvohnomasi orqali o‘zini gaz ta’minoti xodimi sifatida ko‘rsatib, tadbirkordan pul undirmoqchi bo‘lgan shaxs qo‘lga olindi. U go‘yoki tekshiruv davomida qonunbuzilishini aniqlaganini aytib, 5 million 250 ming so‘mlik jarima qo‘llamaslik evaziga 3 million 300 ming so‘m talab qilgan.
Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi «S.S.» MCHJga qarashli choyxonaga borib, o‘zini «Yunusobod tumangaz» xodimi sifatida tanishtirgan. U soxta xizmat guvohnomasini ko‘rsatib, umumiy ovqatlanish shoxobchasida tekshiruv o‘tkazayotganini bildirgan.
Pulni olayotganda qo‘lga tushdi
Gumonlanuvchi tadbirkorga 5 million 250 ming so‘m jarima qo‘llanishi mumkinligini aytib, ushbu chorani qo‘llamaslik uchun 3 million 300 ming so‘m berishni talab qilgan.
Departamentning Yunusobod tuman bo‘limi xodimlari o‘tkazgan tezkor tadbir davomida u talab qilingan pulni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining firibgarlik hamda hujjatlarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish bilan bog‘liq moddalari asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Gaz xodimi kelganda nimalarga e’tibor berish kerak?
Ushbu voqea tadbirkorlar va xonadon egalari uchun muhim ogohlantirishdir. O‘zini kommunal xizmat xodimi deb tanishtirgan shaxsga darhol ishonishdan oldin uning vakolatini tekshirish zarur.
Buning uchun:
xizmat guvohnomasidagi ma’lumotlar va suratni tekshiring;
xodimdan tashrif maqsadi va tekshiruv asosini so‘rang;
jarimani bekor qilish yoki muammoni joyida hal etish evaziga pul talab qilinsa, rozi bo‘lmang;
shubha tug‘ilganda ma’lumotni rasmiy idoralar orqali aniqlashtiring.
Buning uchun «Hududgazta’minot»ning 1104 ishonch telefoni yoki ichki ishlar organlarining 102 raqamiga murojaat qilish mumkin.
Eng muhimi, tekshiruv yoki jarima bilan qo‘rqitilgan vaziyatda shoshilib pul bermang. Har qanday talabning qonuniy asosini aniqlash va shubhali holat haqida tegishli idoralarga xabar berish firibgarlik qurboni bo‘lishdan saqlaydi.
- #Yunusobod tumangaz
- #Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti
- #Hududgazta’minot
- #firibgarlik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…