Klopp Niderlandiya ustidan 5:0 hisobidagi g‘alabadan keyin nimalar dedi?
Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp Niderlandiya ustidan 5:0 hisobida qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng jamoasining o‘yiniga yuqori baho berdi. Uning ta’kidlashicha, raqibning kuchli tomonlarini neytrallashtirish va uchrashuv davomida taktik o‘zgarishlarga moslashish g‘alabaning asosiy omillaridan biri bo‘lgan.
«Raqibning kuchli tomonlarini yo‘qqa chiqardik»
Millatlar ligasi doirasida Berlinda o‘tgan uchrashuvning birinchi bo‘limida Germaniya faqat bir marta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Ammo tanaffusdan keyin mezbonlar tashabbusni to‘liq qo‘lga olib, Niderlandiya darvozasiga yana to‘rtta to‘p kiritdi.
Uchrashuvdan keyin Klopp bu g‘alabani alohida tajriba sifatida baholadi.
«Biz hozirgina haqiqatan ham g‘ayrioddiy manzarani ko‘rdik. O‘yin juda noodatiy va bir vaqtning o‘zida murakkab bo‘ldi. Moslashish, jiddiy taktik o‘zgarishlar kiritish talab etilardi — biz buni bajardik.
Raqibning kuchli tomonlarini yo‘qqa chiqardik, keyin esa bir nechta ajoyib gol urdik. Fantastik o‘yin, juda katta tajriba», — deya Kloppning so‘zlarini keltiradi Bayern & Germany nashri.
Germaniya guruhda birinchi o‘rinni egalladi
Murabbiy Berlinda, yilning so‘nggi uchrashuvida o‘z muxlislari qarshisida bunday g‘alabaga erishish alohida ahamiyatga ega ekanini ham ta’kidladi.
«Yilning so‘nggi o‘yinida, Berlinda, o‘z muxlislarimiz oldida shunday o‘ynash — bu alohida hodisa», — dedi u.
5:0 hisobidagi g‘alabadan keyin Germaniya terma jamoasi 11 ochko bilan guruhda birinchi o‘rinni egalladi. Niderlandiya va Gretsiya ham shuncha ochko to‘plagan bo‘lsa-da, qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha nemislardan ortda qoldi.
Shunday qilib, Germaniya nafaqat raqibini yirik hisobda mag‘lub etdi, balki guruh peshqadami sifatida ham o‘z ustunligini namoyon qildi. Klopp uchun esa bu natija jamoaning taktik moslashuvi va hujumdagi samaradorligini tasdiqlagan muhim g‘alaba bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…