Qashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdi

·82·Jamiyat
Qashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdi

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida to‘ydan mast holda qaytgan erkak yo‘l chetida o‘tirgan 64 yoshli notanish kishini urib, uning o‘limiga sabab bo‘ldi. Sud hukmiga ko‘ra, aybdor 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea joriy yilning 4 aprel kuni sodir bo‘lgan. Sud hujjatlarida qayd etilishicha, erkak Mirishkor tumanida yashovchi tanishining to‘yidan mast holda chiqqan. U soat 23:00 atrofida tanishlarining avtomobilida Qarshi tumanidagi O‘zbekiston Mustaqilligi mahallasi hududiga kelgan.

Erkak avtomobildan tushganidan so‘ng yo‘l chetida o‘tirgan, o‘ziga notanish 64 yoshli erkak bilan tortishib qolgan. Keyinchalik tortishuv janjalga aylangan.

Sud hujjatlariga ko‘ra, sudlanuvchi jabrlanuvchining ustiga chiqib, uning yuzi, burni va tanasining turli qismlariga qo‘llari bilan bir necha marta zarba bergan. Shundan so‘ng u og‘ir ahvolda qolgan erkakka yordam ko‘rsatmasdan voqea joyini tark etgan.

64 yoshli erkak olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan.

Sud hukmiga ko‘ra, erkak 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Shuningdek, undan marhumning qonuniy vakili foydasiga dafn marosimi xarajatlari uchun 30 million so‘m moddiy zarar undirish belgilangan.

Qarshi tumaniMirishkor tumaniQashqadaryo viloyati4 aprel 2024
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiMudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdi5 sentabr 06:18«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:08Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiToshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildi4 avgust 11:54Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)21 avgust 16:07Farg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdiFarg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdi3 avgust 23:0733 yoshli erkak onasini bolta bilan o‘ldirdi33 yoshli erkak onasini bolta bilan o‘ldirdi30 mart 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq