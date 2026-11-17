Eldor Shomurodov «Rostov»ga qaytishi mumkinmi? Futbolchi taklifga javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini «Rostov» klubida yakunlash varianti bo‘yicha hali aniq qarorga kelmaganini bildirdi.
- Ayni damda Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» jamoasida to‘p surayotgan futbolchi Rossiya Premer-ligasiga qaytish ehtimoli haqidagi savolga bu masalani yaxshilab o‘ylab ko‘rish kerakligini aytdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Rossiyaga qaytishi mumkinligi haqidagi savolga o‘zi javob berdi. Hozirda Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubida to‘p surayotgan hujumchidan faoliyatini Rossiyaning «Rostov» jamoasida yakunlash variantiga qanday qarashi so‘raldi. Futbolchi esa bu masalada hali bir qarorga kelmaganini bildirdi.
Rossiyaning nufuzli sport nashrlaridan biri — «Sport-Ekspress» vakillari bilan suhbatda Shomurodovga kelajakda Rossiya Premer-ligasiga qaytish ehtimoli haqida savol berildi.
«Bu haqda yaxshilab o‘ylab ko‘rish kerak»
Jurnalistlar o‘zbekistonlik hujumchidan «Rostov»ga qaytib, professional faoliyatini aynan shu klubda yakunlash imkoniyati haqida so‘rashdi.
— Kelajakda Premer-ligaga qaytib, faoliyatingizni «Rostov»da yakunlashga qanday qaraysiz?
— Hozircha bu haqda o‘ylaganim yo‘q.
— Bunday variant siz uchun qiziqmi?
— Bu haqda yaxshilab o‘ylab ko‘rish kerak, — deya javob berdi Eldor Shomurodov.
Demak, futbolchi Rossiyaga qaytish imkoniyatini rad etmadi, biroq hozircha bu borada aniq rejasi yo‘qligini bildirdi. Uning javobi «Rostov» muxlislari uchun qiziqish uyg‘otishi tabiiy, chunki Shomurodovning Rossiyadagi faoliyati aynan shu klub bilan bog‘liq.
«Rostov»da Eldorning yangi qirralari ochilgandi
Shomurodov O‘zbekistonda «Mash’al» va «Bunyodkor» jamoalarida to‘p tepganidan keyin 2017 yilda Rossiya chempionatiga yo‘l oldi. U «Rostov» safida Valeriy Karpin qo‘l ostida o‘ynab, o‘z mahoratini yanada oshirdi.
Ushbu jamoada hujumchining imkoniyatlari to‘liqroq namoyon bo‘ldi. Eldor Rossiya chempionatidagi o‘yinlari orqali xalqaro miqyosda ham e’tibor qozona boshladi.
U «Rostov» safida jami 91 ta uchrashuvda maydonga tushib, 18 ta gol urdi va sheriklariga 12 ta golli uzatma berdi.
Rossiyadan Italiyaga, Italiyadan Turkiyaga
2020 yilning yozida «Rostov» o‘zbekistonlik hujumchini Italiyaning «Jenoa» klubiga transfer qildi. Bu Eldorning Yevropa futbolidagi katta sayohati boshlanishi bo‘ldi.
Keyinchalik u «Roma», «Spetsiya» va «Kalyari» kabi jamoalar sharafini himoya qildi. Italiya chempionatida orttirgan tajribasi uning futbolchi sifatida yanada o‘sishiga xizmat qildi.
2025 yil yozida esa Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi Shomurodovni «Roma»dan ijaraga oldi. O‘zbek hujumchisi yangi jamoasida ham samarali o‘yin ko‘rsatib, chempionatda 22 ta gol bilan to‘purarlar qatorida peshqadamlik qildi. Keyinchalik turk klubi uning transfer huquqini to‘liq sotib oldi.
O‘zbekistonning eng yaxshi to‘purari
Ayni paytda 31 yoshli Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng sermahsul futbolchi hisoblanadi. U milliy jamoa safida 98 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 47 ta gol urgan.
Shomurodovning «Rostov»ga ehtimoliy qaytishi hozircha faqat jurnalistlar bilan suhbatda muhokama qilingan variant bo‘lib qolmoqda. Futbolchining o‘zi ham bu haqda hali bir qarorga kelmagan.
Biroq uning Rossiyadagi muxlislari uchun bu javobning o‘ziyoq qiziq. Zero, Eldorning «Rostov»dagi yillari uning Yevropa futboliga yo‘l ochgan muhim bosqichlaridan biri bo‘lgan. U kelajakda yana bir bor sobiq jamoasi libosini kiyishi mumkinmi? Bu savolga hozircha vaqt javob beradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…