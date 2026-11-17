Millatlar ligasi: Chorakfinal bosqichiga qur’a tashlash arafasidagi vaziyat qanday?
UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichi o‘z yakuniga yetib bormoqda. Musobaqa doirasida dushanba kuni bo‘lib o‘tgan markaziy uchrashuvda Germaniya terma jamoasi o‘z maydonida Niderlandiyani qabul qilib, raqib ustidan yirik — 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Guruhdagi vaziyat va keyingi bosqich
Ushbu natijadan so‘ng har ikki jamoa ham guruh bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, musobaqaning chorakfinaliga yo‘l oldi. Nemislar guruhda birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsalar, niderlandiyaliklar ikkinchi o‘rin sohibi sifatida keyingi bosqichga chiqdi.
Mazkur o‘yindan so‘ng Millatlar ligasining sakkizta chorakfinalchisidan yettitasining nomi rasman ma’lum bo‘ldi. Keyingi bosqichda quyidagi terma jamoalar kurashni davom ettiradi:
Fransiya (1-o‘rin)
Belgiya (2-o‘rin)
Germaniya (1-o‘rin)
Niderlandiya (2-o‘rin)
Angliya (1-o‘rin)
Ispaniya (2-o‘rin)
Portugaliya (aniq o‘rni hali belgilanmagan)
So‘nggi, sakkizinchi yo‘llanma uchun kurash Daniya va Norvegiya terma jamoalari o‘rtasida kechadi. Bu jamoalar o‘zaro hal qiluvchi bellashuvni seshanba kuni o‘tkazadilar.
Qur’a tashlash va o‘yinlar taqvimi
Millatlar ligasi chorakfinal bosqichi uchun qur’a tashlash marosimi 20 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Qur’a qoidalariga muvofiq:
Guruhda birinchi o‘rinni egallagan jamoalar ikkinchi o‘rin sohiblariga qarshi o‘ynaydi.
Bir guruhdan chiqqan terma jamoalar chorakfinalda bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi.
Chorakfinalning ilk uchrashuvlari 25–27 mart kunlari o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Javob bahslari esa 28–30 mart kunlariga belgilangan.
Sizningcha, chorakfinalda qaysi jamoalar o‘zaro to‘qnash keladi va yarim finalga kimlar chiqadi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…