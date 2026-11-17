Van der Vaart Niderlandiya futbolchilarini «kartoshka qoplari»ga o‘xshatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Niderlandiya terma jamoasining Germaniyadan uchralgan 0:5 hisobidagi mag‘lubiyati sobiq futbolchi Rafael van der Vaart tomonidan keskin tanqid qilindi.
- U futbolchilarning maydondagi harakatlarini «kartoshka qoplari»ga o‘xshatib, ularda kurashuvchanlik va fidoyilik yetishmayotganini ta’kidladi.
- Van der Vaart tarkibda Virjil van Deyk va Frenki de Yong kabi yetakchilar yo‘qligi jamoa o‘yiniga salbiy ta’sir ko‘rsatayotganini qayd etdi.
Niderlandiya terma jamoasining Germaniyaga qarshi 0:5 hisobidagi mag‘lubiyati mamlakat futbolida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Jamoaning sobiq yulduzi Rafael van der Vaart futbolchilarning maydondagi harakatlari va kurashuvchanligini ayovsiz tanqid qildi. Uning fikricha, ayrim futbolchilar raqib bosimi ostida butunlay yo‘qolib qolgan.
«Go‘yo kartoshka qoplaridek qotib turishdi»
Van der Vaart NOS telekanaliga bergan intervyusida Niderlandiya futbolchilarining o‘yindagi munosabatidan qattiq norozi ekanini yashirmadi.
«Ba’zan raqib seni o‘z darvozang oldiga chekinishga majbur qiladi. Lekin futbolchilarning harakatlariga, tana tiliga qarang… Go‘yo hammasi qo‘rqib qolgandek, hech narsadan xabari yo‘q kartoshka qoplaridek qotib turishdi.
Hujumda hech qanday o‘tkirlik yo‘q, to‘pni tortib olishga, kurashga kirishishga istak sezilmadi», — dedi sobiq futbolchi.
Uning ta’kidlashicha, yuqori darajadagi futbol faqat mahorat bilan emas, maydondagi fidoyilik va g‘alaba uchun kurashish bilan ham belgilanadi.
«Bizda dunyo darajasidagi super yulduzlar yo‘q»
Van der Vaart Niderlandiya terma jamoasining hozirgi tarkibidagi imkoniyatlarga ham to‘xtaldi. Uning fikricha, jamoa ayrim yetakchi futbolchilarsiz yanada qiyin ahvolga tushib qolmoqda.
«Hammasi maydonda o‘zini to‘liq ayamasdan o‘ynashdan boshlanadi. Bizda dunyo darajasidagi super yulduzlar yo‘q — ayniqsa, Virjil van Deyk va Frenki de Yong bo‘lmaganda», — deya qo‘shimcha qildi u.
Mag‘lubiyatga qaramay, chorak finalda
Germaniyaga 0:5 hisobida mag‘lub bo‘lgan Niderlandiya terma jamoasi guruhda ikkinchi o‘rinni egallab, Millatlar ligasi chorak finaliga yo‘l oldi.
Biroq keyingi bosqichga chiqish jamoa o‘yinidagi kamchiliklarni yashira olmaydi. Van der Vaartning keskin fikrlari ham Niderlandiya futbolida natijadan tashqari, futbolchilarning maydondagi ruhiyati va mas’uliyati masalasi ham jiddiy muhokama qilinayotganini ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…