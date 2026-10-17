Toshkent viloyatida 15 kg og‘ir giyohvandlik vositasi musodara qilindi (video)

·1·Jamiyat
Toshkent viloyatida 15 kg og‘ir giyohvandlik vositasi musodara qilindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent viloyatida o‘tkazilgan tadbirlar natijasida jami 15 kilogramm giyohvandlik vositalari muomaladan olindi.
  • Jumladan, Toshkent–Andijon trassasida 13 kg «gashish»ni olmoqchi bo‘lgan transmilliy guruh ushlandi.
  • Shuningdek, Bo‘ka tumanida 2 kg «opiy»ni 20 ming dollarga sotmoqchi bo‘lgan narkosavdogarlar qo‘lga olindi.
  • Ushbu holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchilar qamoqqa olindi.

Toshkent viloyatida huquq-tartibot idoralari hamkorligida o‘tkazilgan keng qamrovli maxsus tadbirlar davomida transmilliy jinoiy guruhlar tomonidan olib kirilgan katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yildi.

Ichki ishlar vazirligi Tezkor-qidiruv departamenti, Davlat xavfsizlik xizmati va Bojxona qo‘mitasi xodimlari tomonidan jami 15 kilogramm og‘ir narkotik vositalari muomaladan olindi va taxminan 75 ming doza zahri qotilning aholi orasida tarqalishining oldi olindi.

Toshkent–Andijon trassasidagi 13 kg «gashish» va yashirin xufiya joy

Birinchi tezkor tadbir doirasida qo‘shni respublikadan kontrabanda yo‘li bilan keltirilgan giyohvand moddani olishga uringan transmilliy guruh fosh etildi:

  • Jinoiy guruh tarkibi: Guruhga yetakchilik qilgan, muqaddam firibgarlik (168-modda) va aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash (122-modda) bilan sudlangan shaxs 1985 va 1973 yillarda tug‘ilgan sheriklari bilan birga harakatlangan;

  • Qo‘lga olish jarayoni: Gumonlanuvchilar Tico rusumli avtomashinada Toshkent–Andijon magistral yo‘liga kelib, yo‘l chetidagi xufiya joyga yashirib ketilgan 13 kilogramm «gashish» moddasini qabul qilib olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Bo‘ka tumanidagi savdo: 20 ming dollarga 2 kg «opiy»

Viloyat hududida o‘tkazilgan ikkinchi tezkor tadbirda narkosavdogarlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri bitimga chek qo‘yildi:

  • Narkosavdo oldi-sotdisi: Bo‘ka tumanida 1972 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan fuqaro 1976 yilda tug‘ilgan sherigiga 2 kilogramm «opiy» moddasini sotmoqchi bo‘lgan;

  • Kelishilgan narx: Tomonlar ushbu zaharli moddani 20 000 AQSH dollari evaziga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo‘lga olindi.

Qat’iy jazo choralari va qamoq

Holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan og‘ir jazo choralari nazarda tutilgan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:

  • Jinoyat moddasi: Mazkur ikkala holat bo‘yicha Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» bandi (Giyohvandlik vositalarini juda ko‘p miqdorda o‘tkazish maqsadini ko‘zlab qonunga xilof ravishda olish, saqlash va o‘tkazish) bilan jinoyat ishi ochildi;

  • Ehtiyot chorasi: Ushbu modda bo‘yicha ayblangan shaxslarga 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Barcha gumonlanuvchilar protsessual tartibda to‘liq qamoqqa olindi, tergov harakatlari davom etmoqda.

Toshkent–Andijon trassasiTezkor-qidiruv departamentiDavlat xavfsizlik xizmatiNarkotik vositalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!28 sentabr 11:09Surxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindiSurxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindi22 avgust 17:15Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi1 avgust 10:15«Kobalt»da ketayotgan chet ellik yo‘lovchidan 2 kilodan ko‘p opiy topildi«Kobalt»da ketayotgan chet ellik yo‘lovchidan 2 kilodan ko‘p opiy topildi5 avgust 22:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!9 avgust 16:17Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildi8 iyun 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?