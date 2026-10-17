Toshkent viloyatida 15 kg og‘ir giyohvandlik vositasi musodara qilindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent viloyatida o‘tkazilgan tadbirlar natijasida jami 15 kilogramm giyohvandlik vositalari muomaladan olindi.
- Jumladan, Toshkent–Andijon trassasida 13 kg «gashish»ni olmoqchi bo‘lgan transmilliy guruh ushlandi.
- Shuningdek, Bo‘ka tumanida 2 kg «opiy»ni 20 ming dollarga sotmoqchi bo‘lgan narkosavdogarlar qo‘lga olindi.
- Ushbu holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchilar qamoqqa olindi.
Toshkent viloyatida huquq-tartibot idoralari hamkorligida o‘tkazilgan keng qamrovli maxsus tadbirlar davomida transmilliy jinoiy guruhlar tomonidan olib kirilgan katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yildi.
Ichki ishlar vazirligi Tezkor-qidiruv departamenti, Davlat xavfsizlik xizmati va Bojxona qo‘mitasi xodimlari tomonidan jami 15 kilogramm og‘ir narkotik vositalari muomaladan olindi va taxminan 75 ming doza zahri qotilning aholi orasida tarqalishining oldi olindi.
Toshkent–Andijon trassasidagi 13 kg «gashish» va yashirin xufiya joy
Birinchi tezkor tadbir doirasida qo‘shni respublikadan kontrabanda yo‘li bilan keltirilgan giyohvand moddani olishga uringan transmilliy guruh fosh etildi:
Jinoiy guruh tarkibi: Guruhga yetakchilik qilgan, muqaddam firibgarlik (168-modda) va aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash (122-modda) bilan sudlangan shaxs 1985 va 1973 yillarda tug‘ilgan sheriklari bilan birga harakatlangan;
Qo‘lga olish jarayoni: Gumonlanuvchilar Tico rusumli avtomashinada Toshkent–Andijon magistral yo‘liga kelib, yo‘l chetidagi xufiya joyga yashirib ketilgan 13 kilogramm «gashish» moddasini qabul qilib olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Bo‘ka tumanidagi savdo: 20 ming dollarga 2 kg «opiy»
Viloyat hududida o‘tkazilgan ikkinchi tezkor tadbirda narkosavdogarlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri bitimga chek qo‘yildi:
Narkosavdo oldi-sotdisi: Bo‘ka tumanida 1972 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan fuqaro 1976 yilda tug‘ilgan sherigiga 2 kilogramm «opiy» moddasini sotmoqchi bo‘lgan;
Kelishilgan narx: Tomonlar ushbu zaharli moddani 20 000 AQSH dollari evaziga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo‘lga olindi.
Qat’iy jazo choralari va qamoq
Holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan og‘ir jazo choralari nazarda tutilgan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:
Jinoyat moddasi: Mazkur ikkala holat bo‘yicha Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» bandi (Giyohvandlik vositalarini juda ko‘p miqdorda o‘tkazish maqsadini ko‘zlab qonunga xilof ravishda olish, saqlash va o‘tkazish) bilan jinoyat ishi ochildi;
Ehtiyot chorasi: Ushbu modda bo‘yicha ayblangan shaxslarga 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Barcha gumonlanuvchilar protsessual tartibda to‘liq qamoqqa olindi, tergov harakatlari davom etmoqda.
Izohlar 0
…