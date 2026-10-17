Mehmonxonadagi maxfiy savdo fosh bo‘ldi: 1,2 kg gashish sotayotgan retsidivist qo‘lga olindi

·0·Jamiyat
Mehmonxonadagi maxfiy savdo fosh bo‘ldi: 1,2 kg gashish sotayotgan retsidivist qo‘lga olindi

Foto: Bojxona qo‘mitasi matbuot xizmati

Toshkent shahrining markaziy hududlaridan birida huquq-tartibot idoralari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbiri davomida katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosiga chek qo‘yildi.

Davlat bojxona qo‘mitasining Kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda ichki ishlar organlari xodimlari birgalikda Yakkasaroy tumanidagi mehmonxonalardan birida maxsus amaliyotni muvaffaqiyatli o‘tkazdi.

Mehmonxonadagi kelishuv va pul ustida qo‘lga olinish

Hodisa tafsilotlariga ko‘ra, jinoyat rejasi quyidagicha amalga oshirilgan:

  • Maxsus kuzatuv: Huquq-tartibot organlarining nazoratida bo‘lgan shaxs oldindan kelishilgan xaridorga yirik miqdordagi giyohvandlik moddasini yetkazib berishni rejalashtirgan;

  • Musodara qilingan yuk: Tekshiruv chog‘ida undan uchta alohida polietilen o‘ramga joylangan, jami og‘irligi 1 kilogramm 233 grammni tashkil etuvchi sifatli «gashish» giyohvandlik vositasi aniqlandi;

  • Qo‘lga olish vaqti: Gumonlanuvchi kelishilgan pul mablag‘ining bir qismini xaridordan sanab olib, evaziga zahri qotil solingan paketlarni topshirayotgan pallada tezkor guruh tomonidan jinoyat ustida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Eski odatini tashlamagan sudlangan shaxs

Tezkor surishtiruvlar jarayonida ushlangan shaxsning shaxsiyatiga oid muhim faktlar ma’lum bo‘ldi:

  • Retsidivist: Ushbu fuqaro muqaddam ham giyohvandlik vositalarini juda ko‘p miqdorda qonunga xilof ravishda o‘tkazish va savdosi bilan shug‘ullangani uchun sudlanib, jazo o‘tab chiqqan;

  • Jinoyat ishi va tergov: Holat yuzasidan Bojxona qo‘mitasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi ochildi va gumonlanuvchi hibsga olinib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Yil boshidan beri: 2,2 tonnadan ziyod narkotik vositalari to‘xtatildi

Bojxona organlari tomonidan e’lon qilingan rasmiy raqamlar noqonuniy aylanmaga qarshi kurash ko‘lamini aks ettiradi:

  • 844 ta muvaffaqiyatli operatsiya: Joriy yil boshidan buyon bojxonachilar boshqa huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalar bilan hamkorlikda jami 844 ta noqonuniy holatni fosh etdi;

  • Musodara hajmi: Chegara punktlari va mamlakat ichkarisida 2,2 tonnadan ortiq giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta’sir qiluvchi moddalarning tarqalib ketishining oldi olindi.

Bojxona qo‘mitasiKontrabandaga qarshi kurashYakkasaroy tumanigiyohvandlik vositalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?11 sentabr 17:26O‘zbekistonda bond omborlari uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda bond omborlari uchun yangi tartib joriy etildi18 iyul 10:04Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...21 iyun 17:03O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiO‘zbekiston benzin importini keskin oshirdi3 iyun 15:33DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!28 sentabr 11:09DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)22 sentabr 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?