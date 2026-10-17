Mehmonxonadagi maxfiy savdo fosh bo‘ldi: 1,2 kg gashish sotayotgan retsidivist qo‘lga olindi
Foto: Bojxona qo‘mitasi matbuot xizmati
Toshkent shahrining markaziy hududlaridan birida huquq-tartibot idoralari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbiri davomida katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosiga chek qo‘yildi.
Davlat bojxona qo‘mitasining Kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda ichki ishlar organlari xodimlari birgalikda Yakkasaroy tumanidagi mehmonxonalardan birida maxsus amaliyotni muvaffaqiyatli o‘tkazdi.
Mehmonxonadagi kelishuv va pul ustida qo‘lga olinish
Hodisa tafsilotlariga ko‘ra, jinoyat rejasi quyidagicha amalga oshirilgan:
Maxsus kuzatuv: Huquq-tartibot organlarining nazoratida bo‘lgan shaxs oldindan kelishilgan xaridorga yirik miqdordagi giyohvandlik moddasini yetkazib berishni rejalashtirgan;
Musodara qilingan yuk: Tekshiruv chog‘ida undan uchta alohida polietilen o‘ramga joylangan, jami og‘irligi 1 kilogramm 233 grammni tashkil etuvchi sifatli «gashish» giyohvandlik vositasi aniqlandi;
Qo‘lga olish vaqti: Gumonlanuvchi kelishilgan pul mablag‘ining bir qismini xaridordan sanab olib, evaziga zahri qotil solingan paketlarni topshirayotgan pallada tezkor guruh tomonidan jinoyat ustida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Eski odatini tashlamagan sudlangan shaxs
Tezkor surishtiruvlar jarayonida ushlangan shaxsning shaxsiyatiga oid muhim faktlar ma’lum bo‘ldi:
Retsidivist: Ushbu fuqaro muqaddam ham giyohvandlik vositalarini juda ko‘p miqdorda qonunga xilof ravishda o‘tkazish va savdosi bilan shug‘ullangani uchun sudlanib, jazo o‘tab chiqqan;
Jinoyat ishi va tergov: Holat yuzasidan Bojxona qo‘mitasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi ochildi va gumonlanuvchi hibsga olinib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Yil boshidan beri: 2,2 tonnadan ziyod narkotik vositalari to‘xtatildi
Bojxona organlari tomonidan e’lon qilingan rasmiy raqamlar noqonuniy aylanmaga qarshi kurash ko‘lamini aks ettiradi:
844 ta muvaffaqiyatli operatsiya: Joriy yil boshidan buyon bojxonachilar boshqa huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalar bilan hamkorlikda jami 844 ta noqonuniy holatni fosh etdi;
Musodara hajmi: Chegara punktlari va mamlakat ichkarisida 2,2 tonnadan ortiq giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta’sir qiluvchi moddalarning tarqalib ketishining oldi olindi.
Izohlar 0
…