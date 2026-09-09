Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)

·1·Jamiyat
Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)

Toshkentda Germaniyadan pochta orqali yuborilgan jo‘natmani qabul qilib olayotgan xorijiy fuqaro qo‘lga olindi. Tekshiruv davomida jo‘natma ichida katta miqdorda narkotik moddalar yashirilgani aniqlangan.

Holat Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bojxona qo‘mitasi xodimlarining hamkorlikdagi tezkor tadbiri natijasida fosh etilgan.

Pochta bo‘limida to‘xtatildi

Hodisa Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida sodir bo‘lgan.

«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida 2001 yilda tug‘ilgan Chernogoriya fuqarosi Germaniyadan yuborilgan jo‘natmani qabul qilib olgan vaqtida to‘xtatilgan.

Jo‘natma xolislar ishtirokida belgilangan tartibda tekshirilgan.

Sport anjomlari ichida narkotik moddalar aniqlandi

Tekshiruv jarayonida jo‘natmadagi sport anjomlari orasiga narkotik moddalar yashirilgani ma’lum bo‘lgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, jo‘natmadan:

  • 3 kg «Klefedron»;

  • 1 kg «gashish»

ashyoviy dalil sifatida olingan.

Shu tariqa xorijdan pochta orqali yuborilgan katta miqdordagi narkotik moddalar O‘zbekiston hududiga kirib kelishining oldi olingan.

Tadbir jo‘natmani tekshirish bilan cheklanmadi

Tezkor tadbir keyin ham davom ettirilgan.

Xorijiy fuqaroning Toshkent shahridagi vaqtinchalik yashash manzili ko‘zdan kechirilganda, narkotik moddalar bilan bog‘liq boshqa ashyoviy dalillar ham aniqlangan.

Xususan, jami 30 gramm og‘irlikdagi «Alfa-PVP» moddasi, 11 dona tayyor «zakladka» deb ataluvchi qadoqlar, zip-paketlar, elektron tarozi va boshqa buyumlar borligi ma’lum qilingan.

Tergov harakatlari olib borilmoqda

Hozirda mazkur holat yuzasidan xorijiy fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tergov doirasida narkotik moddalarning kelib chiqishi, ularni kim va qanday maqsadda yuborgani hamda ishga aloqador boshqa holatlar o‘rganilmoqda.

Tegishli idoralar narkotik vositalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbirlarni davom ettirmoqda.

Hodisada e’tiborli jihatlar

Mazkur holatda bir nechta muhim nuqta bor:

Yo‘nalish

Aniqlangan ma’lumot

Jo‘natma kelgan davlat

Germaniya

Aniqlangan joy

Toshkent, Yakkasaroy tumani

Qo‘lga olingan shaxs

Chernogoriya fuqarosi

Jo‘natmadagi moddalar

«Klefedron» va «gashish»

Qo‘shimcha aniqlangan modda

«Alfa-PVP»

Holat bo‘yicha

Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan

Asosiy natija nima bo‘ldi?

Germaniyadan O‘zbekistonga pochta orqali yuborilgan jo‘natma tekshiruvi natijasida katta miqdorda narkotik moddalar aniqlandi. Keyingi tezkor tadbirlar esa gumonlanuvchining vaqtinchalik yashash manzilida ham qo‘shimcha ashyoviy dalillar borligini ko‘rsatdi.

Ayni paytda ish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasiga oid ishning barcha tafsilotlariga huquqiy baho tergov natijalariga ko‘ra beriladi.

NarkotiklarPochtaToshkentGermaniyaChernogoriyaXavfsizlikBojxona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Bo‘zatov tumanida sayyor qabul o‘tkazildiQoraqalpog‘iston Respublikasi Bo‘zatov tumanida sayyor qabul o‘tkazildiBugun, 12:33Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Bugun, 11:07Qarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiQarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiBugun, 10:42Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldiShavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldiKecha, 23:49Marg‘ilondagi tug‘ruqxonada hamshiralar pichoqlandiMarg‘ilondagi tug‘ruqxonada hamshiralar pichoqlandiKecha, 18:37Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!Kecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi