Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)
Toshkentda Germaniyadan pochta orqali yuborilgan jo‘natmani qabul qilib olayotgan xorijiy fuqaro qo‘lga olindi. Tekshiruv davomida jo‘natma ichida katta miqdorda narkotik moddalar yashirilgani aniqlangan.
Holat Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bojxona qo‘mitasi xodimlarining hamkorlikdagi tezkor tadbiri natijasida fosh etilgan.
Pochta bo‘limida to‘xtatildi
Hodisa Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida sodir bo‘lgan.
«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida 2001 yilda tug‘ilgan Chernogoriya fuqarosi Germaniyadan yuborilgan jo‘natmani qabul qilib olgan vaqtida to‘xtatilgan.
Jo‘natma xolislar ishtirokida belgilangan tartibda tekshirilgan.
Sport anjomlari ichida narkotik moddalar aniqlandi
Tekshiruv jarayonida jo‘natmadagi sport anjomlari orasiga narkotik moddalar yashirilgani ma’lum bo‘lgan.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, jo‘natmadan:
3 kg «Klefedron»;
1 kg «gashish»
ashyoviy dalil sifatida olingan.
Shu tariqa xorijdan pochta orqali yuborilgan katta miqdordagi narkotik moddalar O‘zbekiston hududiga kirib kelishining oldi olingan.
Tadbir jo‘natmani tekshirish bilan cheklanmadi
Tezkor tadbir keyin ham davom ettirilgan.
Xorijiy fuqaroning Toshkent shahridagi vaqtinchalik yashash manzili ko‘zdan kechirilganda, narkotik moddalar bilan bog‘liq boshqa ashyoviy dalillar ham aniqlangan.
Xususan, jami 30 gramm og‘irlikdagi «Alfa-PVP» moddasi, 11 dona tayyor «zakladka» deb ataluvchi qadoqlar, zip-paketlar, elektron tarozi va boshqa buyumlar borligi ma’lum qilingan.
Tergov harakatlari olib borilmoqda
Hozirda mazkur holat yuzasidan xorijiy fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Tergov doirasida narkotik moddalarning kelib chiqishi, ularni kim va qanday maqsadda yuborgani hamda ishga aloqador boshqa holatlar o‘rganilmoqda.
Tegishli idoralar narkotik vositalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbirlarni davom ettirmoqda.
Hodisada e’tiborli jihatlar
Mazkur holatda bir nechta muhim nuqta bor:
Yo‘nalish
Aniqlangan ma’lumot
Jo‘natma kelgan davlat
Germaniya
Aniqlangan joy
Toshkent, Yakkasaroy tumani
Qo‘lga olingan shaxs
Chernogoriya fuqarosi
Jo‘natmadagi moddalar
«Klefedron» va «gashish»
Qo‘shimcha aniqlangan modda
«Alfa-PVP»
Holat bo‘yicha
Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan
Asosiy natija nima bo‘ldi?
Germaniyadan O‘zbekistonga pochta orqali yuborilgan jo‘natma tekshiruvi natijasida katta miqdorda narkotik moddalar aniqlandi. Keyingi tezkor tadbirlar esa gumonlanuvchining vaqtinchalik yashash manzilida ham qo‘shimcha ashyoviy dalillar borligini ko‘rsatdi.
Ayni paytda ish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasiga oid ishning barcha tafsilotlariga huquqiy baho tergov natijalariga ko‘ra beriladi.
…