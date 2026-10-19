Buxorodagi dahshatli tezlik: 201 km/soatda uchgan Malibu-2 jarima maydoniga ravona bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxoroda Chevrolet Malibu-2 avtomobili haydovchisi shahar ichida 201 km/soat tezlikda harakatlanib, o‘zi va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo‘ygan.
- Haydovchi kuzatuv kameralaridan yashirinish uchun davlat raqam belgilarini yechib olgan.
- Buxoro viloyati YHXB xodimlari tezkor surishtiruv natijasida haydovchini va avtomobilni aniqlab, qora rangli Malibu-2 ni jarima maydonchasiga joylashtirdi.
Buxoro shahrida yo‘l harakati xavfsizligi qoidalarini qo‘pol va o‘ta xavfli tarzda buzgan qoidabuzar haydovchi fosh etildi. Chevrolet Malibu-2 avtomobili haydovchisi shahar ichidagi yo‘llarda ruxsat etilgan me’yordan bir necha barobar yuqori — 201 km/soat tezlikda harakatlanib, o‘zi va atrofdagilar hayotini jiddiy xavf ostiga qo‘ygan.
Ushbu holat aks etgan videolavha tarmoqlarga joylashtirilgach, tezkorlik bilan mas’ul idoralar e’tiborini tortdi.
Raqamlarni yechib «poyga» uyushtirish: Qoidabuzarlik tafsilotlari
Hodisa tafsilotlariga ko‘ra, haydovchi javobgarlikdan qochish uchun oldindan harakat qilgan:
Davlat raqam belgilarining yechilishi: Haydovchi kuzatuv kameralari va radarlardan yashirinish maqsadida avtomobilning davlat raqam belgilarini yechib olgan holda harakatlangan;
201 km/soatlik halokatli tezlik: Salon ichidan olingan kadrlarda spidometr ko‘rsatkichi shahar ko‘chalari uchun o‘ta xavfli bo‘lgan 201 km/soat tezlikkacha chiqarilganini ko‘rish mumkin;
Tezkor qidiruv va aniqlanish: Raqamlar yo‘qligiga qaramay, Buxoro viloyati YHXB xodimlari olib borilgan tezkor-surishtiruv tadbirlari natijasida transport vositasi hamda uni boshqargan samarqandlik haydovchi qisqa fursatda aniqlandi.
Qonuniy jazo: Bayonnoma va jarima maydonchasi
Holat yuzasidan qonunbuzarga nisbatan qat’iy choralar ko‘rildi:
Ma’muriy bayonnoma tuzildi: Haydovchiga nisbatan belgilangan harakat tezligini o‘ta qo‘pol tarzda oshirish hamda avtomobil davlat raqam belgilarisiz boshqarilgani yuzasidan tegishli moddalar bilan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi;
Avtomobil qamoqda: Mazkur qora rangli Malibu-2 avtomashinasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi;
Haydovchilarga eslatma: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati har qanday qoidabuzarlik ertami-kechmi jazosiz qolmasligini, shahar ko‘chalari poyga maydoni emasligini yana bir bor eslatib o‘tdi.
Izohlar 0
…