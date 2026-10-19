Buxorodagi dahshatli tezlik: 201 km/soatda uchgan Malibu-2 jarima maydoniga ravona bo‘ldi

·0·Jamiyat
Buxorodagi dahshatli tezlik: 201 km/soatda uchgan Malibu-2 jarima maydoniga ravona bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxoroda Chevrolet Malibu-2 avtomobili haydovchisi shahar ichida 201 km/soat tezlikda harakatlanib, o‘zi va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo‘ygan.
  • Haydovchi kuzatuv kameralaridan yashirinish uchun davlat raqam belgilarini yechib olgan.
  • Buxoro viloyati YHXB xodimlari tezkor surishtiruv natijasida haydovchini va avtomobilni aniqlab, qora rangli Malibu-2 ni jarima maydonchasiga joylashtirdi.

Buxoro shahrida yo‘l harakati xavfsizligi qoidalarini qo‘pol va o‘ta xavfli tarzda buzgan qoidabuzar haydovchi fosh etildi. Chevrolet Malibu-2 avtomobili haydovchisi shahar ichidagi yo‘llarda ruxsat etilgan me’yordan bir necha barobar yuqori — 201 km/soat tezlikda harakatlanib, o‘zi va atrofdagilar hayotini jiddiy xavf ostiga qo‘ygan.

Ushbu holat aks etgan videolavha tarmoqlarga joylashtirilgach, tezkorlik bilan mas’ul idoralar e’tiborini tortdi.

Raqamlarni yechib «poyga» uyushtirish: Qoidabuzarlik tafsilotlari

Hodisa tafsilotlariga ko‘ra, haydovchi javobgarlikdan qochish uchun oldindan harakat qilgan:

  • Davlat raqam belgilarining yechilishi: Haydovchi kuzatuv kameralari va radarlardan yashirinish maqsadida avtomobilning davlat raqam belgilarini yechib olgan holda harakatlangan;

  • 201 km/soatlik halokatli tezlik: Salon ichidan olingan kadrlarda spidometr ko‘rsatkichi shahar ko‘chalari uchun o‘ta xavfli bo‘lgan 201 km/soat tezlikkacha chiqarilganini ko‘rish mumkin;

  • Tezkor qidiruv va aniqlanish: Raqamlar yo‘qligiga qaramay, Buxoro viloyati YHXB xodimlari olib borilgan tezkor-surishtiruv tadbirlari natijasida transport vositasi hamda uni boshqargan samarqandlik haydovchi qisqa fursatda aniqlandi.

Qonuniy jazo: Bayonnoma va jarima maydonchasi

Holat yuzasidan qonunbuzarga nisbatan qat’iy choralar ko‘rildi:

  • Ma’muriy bayonnoma tuzildi: Haydovchiga nisbatan belgilangan harakat tezligini o‘ta qo‘pol tarzda oshirish hamda avtomobil davlat raqam belgilarisiz boshqarilgani yuzasidan tegishli moddalar bilan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi;

  • Avtomobil qamoqda: Mazkur qora rangli Malibu-2 avtomashinasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi;

  • Haydovchilarga eslatma: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati har qanday qoidabuzarlik ertami-kechmi jazosiz qolmasligini, shahar ko‘chalari poyga maydoni emasligini yana bir bor eslatib o‘tdi.

BuxoroChevrolet Malibu-2Buxoro viloyati YHXB201 km/soat tezlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radiMalibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radi13 sentabr 11:01Buxorodagi yong‘indan keyin "Qur’on" kitobi butun holda saqlanib qoldi (video)Buxorodagi yong‘indan keyin "Qur’on" kitobi butun holda saqlanib qoldi (video)5 oktabr 10:07“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari6 iyul 13:18Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdi2 iyul 12:05Uch piyodani urib, uchirib yuborgan Malibu haydovchisi qamoqqa olindiUch piyodani urib, uchirib yuborgan Malibu haydovchisi qamoqqa olindi29 iyun 16:51Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)15 sentabr 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi