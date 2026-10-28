Toshkentda dahshatli YTH: Yuqori tezlikdagi Gentra daraxtga urilib, ikkiga bo‘linib ketdi

·42·Jamiyat
Toshkentda dahshatli YTH: Yuqori tezlikdagi Gentra daraxtga urilib, ikkiga bo‘linib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 28 oktyabrga o‘tar kechasi Toshkentning Chilonzor tumanida 2005 yilda tug‘ilgan haydovchi boshqaruvidagi Chevrolet Gentra yuqori tezlik oqibatida daraxtga urilib, ikki qismga bo‘linib ketdi.
  • Bunyodkor shoh ko‘chasida sodir bo‘lgan ushbu avariyada haydovchi og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi, biroq hodisa oqibatida halok bo‘lganlar yo‘q.
  • Hozirda huquq-tartibot organlari mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda.

28 oktyabr kuniga o‘tar kechasi poytaxtning Chilonzor tumani hududida og‘ir oqibatlarga olib kelgan yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Bunyodkor shoh ko‘chasida, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi binosi yaqinida yuqori tezlikda harakatlangan Chevrolet Gentra rusumli avtomobil boshqaruvdan chiqib, yo‘l chetidagi daraxtga kuchli zarb bilan urilgan.

To‘qnashuv kuchi shu darajada yuqori bo‘lganki, transport vositasi bo‘linib, konstruktiv jihatdan to‘liq vayron bo‘lgan. Voqea joyidan olingan foto va videolavhalarda mashinaning old va orqa qismlari alohida bo‘laklarga ajralib, gazon ustiga sochilib ketgani aks etgan.

Hodisa tafsilotlari va IIBB YHXB rasmiy ma’lumoti

Toshkent shahar IIBB Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Hodisa sababi: 2005 yilda tug‘ilgan yosh haydovchi belgilangan tezlik me’yorini sezilarli darajada oshirib harakatlangani oqibatida rul boshqaruvini yo‘qotgan va yo‘l chetidagi yirik daraxtga borib urilgan;

  • Oqibat va talofatlar: Qattiq dinamik zarb tufayli kuzov deformatsiyaga uchrab, avtomobil ikki qismga bo‘linib ketgan hamda metall parchalariga aylangan;

  • Jabrlanuvchi holati: Haydovchi og‘ir darajadagi tan jarohatlari bilan zudlikda tibbiy muassasaga olib ketilgan va shifoxonaga yotqizilgan; baxtli tasodif tufayli halok bo‘lganlar haqida xabar kelib tushmagan;

  • Tergov va surishtiruv: Mazkur holat yuzasidan hozirda huquq-tartibot organlari tomonidan texnik ekspertiza va tergovga qadar surishtiruv tadbirlari olib borilmoqda.

Tezlik omili va haydovchilar uchun jiddiy ogohlantirish

Toshkent shahrida Gentra avtomobillari ishtirokida tezlikni nazorat qilmaslik tufayli kelib chiqayotgan bu kabi yirik avariyalar birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati barcha transport boshqaruvchilariga quyidagilarni eslatib o‘tadi:

  • Shahar ichida tezlik cheklovlariga qat’iy rioya qilish: Kechki va tungi vaqtlarda yo‘llar bo‘sh bo‘lishiga qaramasdan tezlikni oshirish fojiaviy oqibatlarga olib keladi;

  • Yosh va tajribasizlik omili: Yosh haydovchilar murakkab yo‘l vaziyatlarida mashina dinamikasini to‘g‘ri baholamay, keskin manyovr qilishdan tiyilishlari shart;

  • Texnik xavfsizlik va ehtiyotkorlik: Har bir ortiqcha tezlik ko‘rsatkichi avtomobilning to‘xtash masofasini keskin uzaytiradi va hayot uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf tug‘diradi.

Kechki va tungi soatlarda yo‘llarda hushyorlikni yo‘qotmaslik, harakat qoidalariga so‘zsiz amal qilish haydovchilar va piyodalar xavfsizligining bosh kafolatidir.

Toshkent IIBBChilonzor tumaniYTHBunyodkor shoh ko‘chasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahrisabzda 2006 yilda tug‘ilgan haydovchi YTH qurboni bo‘ldi — hodisa tafsilotlariShahrisabzda 2006 yilda tug‘ilgan haydovchi YTH qurboni bo‘ldi — hodisa tafsilotlariKecha 21:22Andijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordiAndijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordi18 oktabr 15:22Termizda fojiali YTH: 10-sinf o‘quvchisi boshqargan Cobalt ikkiga bo‘linib ketdiTermizda fojiali YTH: 10-sinf o‘quvchisi boshqargan Cobalt ikkiga bo‘linib ketdi13 oktabr 15:55Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiFarg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildi25 avgust 23:02Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiChirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldi24 iyul 16:16Toshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdiToshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdi26 sentabr 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi