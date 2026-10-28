Toshkentda dahshatli YTH: Yuqori tezlikdagi Gentra daraxtga urilib, ikkiga bo‘linib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 28 oktyabrga o‘tar kechasi Toshkentning Chilonzor tumanida 2005 yilda tug‘ilgan haydovchi boshqaruvidagi Chevrolet Gentra yuqori tezlik oqibatida daraxtga urilib, ikki qismga bo‘linib ketdi.
- Bunyodkor shoh ko‘chasida sodir bo‘lgan ushbu avariyada haydovchi og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi, biroq hodisa oqibatida halok bo‘lganlar yo‘q.
- Hozirda huquq-tartibot organlari mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda.
28 oktyabr kuniga o‘tar kechasi poytaxtning Chilonzor tumani hududida og‘ir oqibatlarga olib kelgan yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Bunyodkor shoh ko‘chasida, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi binosi yaqinida yuqori tezlikda harakatlangan Chevrolet Gentra rusumli avtomobil boshqaruvdan chiqib, yo‘l chetidagi daraxtga kuchli zarb bilan urilgan.
To‘qnashuv kuchi shu darajada yuqori bo‘lganki, transport vositasi bo‘linib, konstruktiv jihatdan to‘liq vayron bo‘lgan. Voqea joyidan olingan foto va videolavhalarda mashinaning old va orqa qismlari alohida bo‘laklarga ajralib, gazon ustiga sochilib ketgani aks etgan.
Hodisa tafsilotlari va IIBB YHXB rasmiy ma’lumoti
Toshkent shahar IIBB Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma’lumotlarga ko‘ra:
Hodisa sababi: 2005 yilda tug‘ilgan yosh haydovchi belgilangan tezlik me’yorini sezilarli darajada oshirib harakatlangani oqibatida rul boshqaruvini yo‘qotgan va yo‘l chetidagi yirik daraxtga borib urilgan;
Oqibat va talofatlar: Qattiq dinamik zarb tufayli kuzov deformatsiyaga uchrab, avtomobil ikki qismga bo‘linib ketgan hamda metall parchalariga aylangan;
Jabrlanuvchi holati: Haydovchi og‘ir darajadagi tan jarohatlari bilan zudlikda tibbiy muassasaga olib ketilgan va shifoxonaga yotqizilgan; baxtli tasodif tufayli halok bo‘lganlar haqida xabar kelib tushmagan;
Tergov va surishtiruv: Mazkur holat yuzasidan hozirda huquq-tartibot organlari tomonidan texnik ekspertiza va tergovga qadar surishtiruv tadbirlari olib borilmoqda.
Tezlik omili va haydovchilar uchun jiddiy ogohlantirish
Toshkent shahrida Gentra avtomobillari ishtirokida tezlikni nazorat qilmaslik tufayli kelib chiqayotgan bu kabi yirik avariyalar birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati barcha transport boshqaruvchilariga quyidagilarni eslatib o‘tadi:
Shahar ichida tezlik cheklovlariga qat’iy rioya qilish: Kechki va tungi vaqtlarda yo‘llar bo‘sh bo‘lishiga qaramasdan tezlikni oshirish fojiaviy oqibatlarga olib keladi;
Yosh va tajribasizlik omili: Yosh haydovchilar murakkab yo‘l vaziyatlarida mashina dinamikasini to‘g‘ri baholamay, keskin manyovr qilishdan tiyilishlari shart;
Texnik xavfsizlik va ehtiyotkorlik: Har bir ortiqcha tezlik ko‘rsatkichi avtomobilning to‘xtash masofasini keskin uzaytiradi va hayot uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf tug‘diradi.
Kechki va tungi soatlarda yo‘llarda hushyorlikni yo‘qotmaslik, harakat qoidalariga so‘zsiz amal qilish haydovchilar va piyodalar xavfsizligining bosh kafolatidir.
Izohlar 0
…