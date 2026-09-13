Malibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radi

·60·Jamiyat
Malibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda piyodalar o‘tish joyida 10 ga yaqin fuqaroga yo‘l bermasdan, ularning ustiga borib to‘xtashiga bir baxya qolgan Malibu haydovchisi qo‘lga olindi.
  • Haydovchi o‘z xatti-harakatini shoshganlik va tormoz tizimining ishlamay qolgani bilan oqlashga urinib, barcha piyodalardan uzr so‘radi.
  • To‘plangan hujjatlar qonuniy chora ko‘rish uchun sud organlariga yuborilgan.

Samarqand shahri markazida piyodalar hayotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solgan va ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilikning jiddiy g‘azabi hamda noroziligini keltirib chiqargan dahshatli videolavha bo‘yicha tezkor chora ko‘rildi. Mirzo Ulug‘bek ko‘chasida yuqori tezlikda harakatlanib kelgan Malibu rusumli avtomobil haydovchisi piyodalar o‘tish joyidan («zebra») o‘tayotgan 10 ga yaqin fuqaroga yo‘l bermasdan, ularning ustiga borib to‘xtashiga bir baxya qolgandi. Samarqand viloyati IIB YHXB xodimlari qoidabuzar haydovchini zudlik bilan aniqlab, qo‘lga oldi. So‘roq chog‘ida u o‘z xatti-harakatini «shoshganlik va tormoz tizimining ishlamay qolgani» bilan oqlashga urinib, qilgan ishidan qattiq pushaymonligini bildirdi hamda barcha piyodalar va fuqarolardan uzr so‘rab chiqdi. Ayni paytda to‘plangan barcha hujjatlar qonuniy chora ko‘rish uchun sud organlariga yuborilgan. Xo‘sh, Mirzo Ulug‘bek ko‘chasida aslida qanday xavfli holat yuz bergan, haydovchi nima sababdan birinchi qatordan uchinchi qatorga uchib o‘tgan va bunday javobgarsizlik uchun qanday jazo kutilmoqda?

Bir baxya qolgan fojia: Mirzo Ulug‘bek ko‘chasidagi shok video

Tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning yoqasini ushlatgan hodisa tafsilotlari:

  • «Zebra»dagi olomon ustiga harakat: Samarqand shahrining gavjum Mirzo Ulug‘bek ko‘chasida piyodalar o‘tish yo‘lagidan xotirjam o‘tayotgan bir guruh fuqarolar — qariyb 10 nafar inson to‘satdan yuqori tezlikda kelayotgan Malibu qarshisida qolgan;

  • Qoidabuzarlik ko‘lami: Avtomashina to‘xtash talabiga rioya qilmay, odamlarni urib yuborishdan arang chetlab o‘tib, yo‘lning birinchi qatoridan uchinchi qatoriga keskin harakatlangan;

  • Jamoatchilik nazorati va tezkor chora: Holat aks etgan videolavha tarqalgani zahoti IIB YHXB xodimlari qidiruv e’lon qilib, haydovchini tezda ushladi va javobgarlikka tortdi.

«Tormoz ishlamadi, shoshilayotgandim»: Haydovchi va YPX xodimi muloqoti

Qo‘lga olingan haydovchi o‘z aybiga iqror bo‘lib, YHXB inspektoriga quyidagicha izoh berdi:

  • Shoshma-shosharlik bahonasi: «O‘zi shoshilib kelayotgan edim. Tormoz berdim, tormoz ishlamadi. Shuning hisobiga birinchi polosadan uchinchi polosaga o‘tib ketdim», — deya o‘zini oqlashga urindi haydovchi;

  • YPX xodimining jiddiy savoli: «O‘sha piyodalarni urib yuborganingizda nima bo‘lardi?» — deya savol berdi inspektor;

  • Ming bor uzr va pushaymonlik: «Aka, Xudo bir asradi. Fuqarolardan, o‘sha piyodalardan, GAI xodimlaridan ming bor uzr so‘rayman. Bunaqa holat boshqa takrorlanmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ikkinchi bunaqa holat takrorlanmaydi», — dedi u kamera qarshisida.

Ish sudga oshirildi: Qoidabuzarni qanday jazo kutmoqda?

Mazkur qo‘pol qoidabuzarlik shunchaki videodagi uzr so‘rash bilan yopilmaydi:

  • Hujjatlar sudda: Ichki ishlar organlari tomonidan holat yuzasidan tegishli ma’muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, ish mazmunan ko‘rib chiqish uchun sudga oshirildi;

  • Piyodalarga befarqlikka chek qo‘yish: Yo‘l harakati qoidalariga ko‘ra, tartibga solinmagan piyodalar o‘tish joylarida odamlarga yo‘l bermaslik va ularning hayotini xavf ostiga qo‘yish qat’iy jazolanadi;

  • Haydovchilik huquqidan mahrum etish xavfi: Sud mazkur haydovchiga nisbatan katta miqdordagi jarima jazosini qo‘llashi yoki uni muayyan muddatga boshqaruv huquqidan mahrum etishi mumkin.

Samarqanddagi ushbu holat har bir haydovchi uchun katta saboq bo‘lishi kerak. Tormoz tizimidagi nosozlik yoki qayoqqadir shoshilish hech qachon inson hayotini xavf ostiga qo‘yishga sabab yoki bahona bo‘la olmaydi.

Sizningcha, odamlar to‘la «zebra» ustiga mashinasini boshqarib kelgan haydovchilarga nisbatan faqat jarima kifoyami yoki ularni haydovchilik guvohnomasidan uzoq muddatga mahrum etish shartmi? Yo‘llardagi bunday beboshliklarga chek qo‘yish uchun qanday keskin choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha haydovchilar uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lgan ushbu voqelik tahlilini do‘stlaringiz hamda barcha avtomobilchilarga ulashing!

SamarqandMirzo Ulug‘bek ko‘chasiMalibuIIB YHXB
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiFarg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiBugun, 10:54Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiBugun, 10:15Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiBugun, 10:07Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Bugun, 10:02«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandiBugun, 09:52O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!Bugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari