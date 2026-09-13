Malibu haydovchisi ushlandi: Odamlarni urib ketishiga bir baxya qolgan qoidabuzar uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda piyodalar o‘tish joyida 10 ga yaqin fuqaroga yo‘l bermasdan, ularning ustiga borib to‘xtashiga bir baxya qolgan Malibu haydovchisi qo‘lga olindi.
- Haydovchi o‘z xatti-harakatini shoshganlik va tormoz tizimining ishlamay qolgani bilan oqlashga urinib, barcha piyodalardan uzr so‘radi.
- To‘plangan hujjatlar qonuniy chora ko‘rish uchun sud organlariga yuborilgan.
Samarqand shahri markazida piyodalar hayotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solgan va ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilikning jiddiy g‘azabi hamda noroziligini keltirib chiqargan dahshatli videolavha bo‘yicha tezkor chora ko‘rildi. Mirzo Ulug‘bek ko‘chasida yuqori tezlikda harakatlanib kelgan Malibu rusumli avtomobil haydovchisi piyodalar o‘tish joyidan («zebra») o‘tayotgan 10 ga yaqin fuqaroga yo‘l bermasdan, ularning ustiga borib to‘xtashiga bir baxya qolgandi. Samarqand viloyati IIB YHXB xodimlari qoidabuzar haydovchini zudlik bilan aniqlab, qo‘lga oldi. So‘roq chog‘ida u o‘z xatti-harakatini «shoshganlik va tormoz tizimining ishlamay qolgani» bilan oqlashga urinib, qilgan ishidan qattiq pushaymonligini bildirdi hamda barcha piyodalar va fuqarolardan uzr so‘rab chiqdi. Ayni paytda to‘plangan barcha hujjatlar qonuniy chora ko‘rish uchun sud organlariga yuborilgan. Xo‘sh, Mirzo Ulug‘bek ko‘chasida aslida qanday xavfli holat yuz bergan, haydovchi nima sababdan birinchi qatordan uchinchi qatorga uchib o‘tgan va bunday javobgarsizlik uchun qanday jazo kutilmoqda?
Bir baxya qolgan fojia: Mirzo Ulug‘bek ko‘chasidagi shok video
Tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning yoqasini ushlatgan hodisa tafsilotlari:
«Zebra»dagi olomon ustiga harakat: Samarqand shahrining gavjum Mirzo Ulug‘bek ko‘chasida piyodalar o‘tish yo‘lagidan xotirjam o‘tayotgan bir guruh fuqarolar — qariyb 10 nafar inson to‘satdan yuqori tezlikda kelayotgan Malibu qarshisida qolgan;
Qoidabuzarlik ko‘lami: Avtomashina to‘xtash talabiga rioya qilmay, odamlarni urib yuborishdan arang chetlab o‘tib, yo‘lning birinchi qatoridan uchinchi qatoriga keskin harakatlangan;
Jamoatchilik nazorati va tezkor chora: Holat aks etgan videolavha tarqalgani zahoti IIB YHXB xodimlari qidiruv e’lon qilib, haydovchini tezda ushladi va javobgarlikka tortdi.
«Tormoz ishlamadi, shoshilayotgandim»: Haydovchi va YPX xodimi muloqoti
Qo‘lga olingan haydovchi o‘z aybiga iqror bo‘lib, YHXB inspektoriga quyidagicha izoh berdi:
Shoshma-shosharlik bahonasi: «O‘zi shoshilib kelayotgan edim. Tormoz berdim, tormoz ishlamadi. Shuning hisobiga birinchi polosadan uchinchi polosaga o‘tib ketdim», — deya o‘zini oqlashga urindi haydovchi;
YPX xodimining jiddiy savoli: «O‘sha piyodalarni urib yuborganingizda nima bo‘lardi?» — deya savol berdi inspektor;
Ming bor uzr va pushaymonlik: «Aka, Xudo bir asradi. Fuqarolardan, o‘sha piyodalardan, GAI xodimlaridan ming bor uzr so‘rayman. Bunaqa holat boshqa takrorlanmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ikkinchi bunaqa holat takrorlanmaydi», — dedi u kamera qarshisida.
Ish sudga oshirildi: Qoidabuzarni qanday jazo kutmoqda?
Mazkur qo‘pol qoidabuzarlik shunchaki videodagi uzr so‘rash bilan yopilmaydi:
Hujjatlar sudda: Ichki ishlar organlari tomonidan holat yuzasidan tegishli ma’muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, ish mazmunan ko‘rib chiqish uchun sudga oshirildi;
Piyodalarga befarqlikka chek qo‘yish: Yo‘l harakati qoidalariga ko‘ra, tartibga solinmagan piyodalar o‘tish joylarida odamlarga yo‘l bermaslik va ularning hayotini xavf ostiga qo‘yish qat’iy jazolanadi;
Haydovchilik huquqidan mahrum etish xavfi: Sud mazkur haydovchiga nisbatan katta miqdordagi jarima jazosini qo‘llashi yoki uni muayyan muddatga boshqaruv huquqidan mahrum etishi mumkin.
Samarqanddagi ushbu holat har bir haydovchi uchun katta saboq bo‘lishi kerak. Tormoz tizimidagi nosozlik yoki qayoqqadir shoshilish hech qachon inson hayotini xavf ostiga qo‘yishga sabab yoki bahona bo‘la olmaydi.
Sizningcha, odamlar to‘la «zebra» ustiga mashinasini boshqarib kelgan haydovchilarga nisbatan faqat jarima kifoyami yoki ularni haydovchilik guvohnomasidan uzoq muddatga mahrum etish shartmi? Yo‘llardagi bunday beboshliklarga chek qo‘yish uchun qanday keskin choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha haydovchilar uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lgan ushbu voqelik tahlilini do‘stlaringiz hamda barcha avtomobilchilarga ulashing!
…