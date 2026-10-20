Toshkentda bir dona shar tufayli to‘rtta tumanda chiroqlar o‘chib qoldi

·74·Jamiyat
Toshkentda bir dona shar tufayli to‘rtta tumanda chiroqlar o‘chib qoldi

19 oktyabr kuni kechqurun Toshkentning to‘rtta tumanida elektr ta’minotida uzilish kuzatildi. Energetika vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, bunga Qibray tumanida joylashgan «Aksa Toshkent» issiqlik elektr stansiyasining ochiq taqsimlash qurilmasiga havoda uchib kelgan shar tushishi sabab bo‘lgan. Hodisa soat 19:05 da sodir bo‘lgan. Shar qurilmaga tushgach, stansiyaning himoya tizimi ishga tushgan. Natijada elektr stansiyasining quvvati 460 megavattdan 185 megavattgacha pasaygan. Bu esa poytaxtning ayrim hududlarida elektr ta’minoti vaqtincha uzilishiga olib kelgan.

Uzilish Yunusobod, Olmazor, Mirzo Ulug‘bek va Shayxontohur tumanlarining ayrim hududlarida kuzatilgan. Mutaxassislar elektr ta’minotini tiklash uchun tezkor choralar ko‘rgan.

Ma’lum qilinishicha, mutaxassislar tomonidan zarur choralar ko‘rilgach, elektr ta’minoti 33 daqiqa ichida to‘liq tiklangan.

Hodisa oddiy pufak ham elektr infratuzilmasi faoliyatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Aksa ToshkentEnergetika vazirligiToshkent elektr ta’minoti uzilishQibray tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiFuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldi21 sentabr 17:50Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)13 oktabr 18:38Toshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiToshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdi30 iyun 11:32Toshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilmaToshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilma28 sentabr 12:46Shok xabar: Buxoroda maishiy gaz bilan to‘ldirilgan havo sharlari kutilmaganda kuchli yong‘in sodir etdiShok xabar: Buxoroda maishiy gaz bilan to‘ldirilgan havo sharlari kutilmaganda kuchli yong‘in sodir etdi16 may 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi