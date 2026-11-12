Qibraydagi shifoxonada bemor bolalar devorlarni tozalashga jalb etildi
12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan Respublika bolalar tibbiy reabilitatsiya markazida ayrim bemor bolalar yo‘lak devorlarini tozalayotgani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Sog‘liqni saqlash vazirligi munosabat bildirdi.
Vazirlikning dastlabki o‘rganishlariga ko‘ra, 11 noyabr kuni soat 07:20 da bo‘lim xo‘jalik bekasi M.A. ishga kelib, yo‘lak devorlarida oyoq izlari qolganini aniqlagan. Shundan so‘ng, bu holatga sababchi bo‘lgan bolalar devorlarni tozalash ishlariga jalb etilgan.
Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tuzilgan ishchi guruh o‘rganishlari yakunlariga ko‘ra, holatga yo‘l qo‘ygan xodimlarga nisbatan belgilangan tartibda tegishli choralar ko‘rilishi ma’lum qilindi.
Ma’lumot uchun, Respublika bolalar tibbiy reabilitatsiya markazi Qibray tumanida joylashgan bo‘lib, 200 o‘ringa mo‘ljallangan. Muassasada 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarga asab tizimi, ortopedik, nafas yo‘llari hamda oshqozon-ichak kasalliklari bo‘yicha reabilitatsiya xizmatlari ko‘rsatiladi.
Markazda bemor bolalar uchun kundalik parvarish va zarur tibbiy muolajalar amalga oshiriladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…