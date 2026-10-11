IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi

·148·Jamiyat
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur yutuber MrBeast'ning Buxoro va Xiva shaharlariga shaxsiy tashrifi Samarqanddagi tartibsizliklar sababli bekor qilindi.
  • Blogerning o‘zi kelmaydi, faqat uning tasvirga olish guruhi va transport vositalari yetib kelgan.
  • Ichki ishlar organlari vakili Ulug‘bek Shukurullayev fuqarolarni internetdagi yolg‘on xabarlarga ishonmaslikka va to‘planmaslikka chaqirdi.

Samarqand shahrida yuz bergan kutilmagan shov-shuv va tartibsizliklardan so‘ng, jahonga mashhur yutuber MrBeast (Jimmi Donaldson)ning Buxoro va Xiva shaharlariga shaxsiy tashrifi rasman bekor qilindi. Shaharlarga faqat blogerning maxsus tasvirga olish guruhi va transport vositalari yetib kelgan bo‘lib, MrBeast'ning o‘zi shaxsan bu yerlarga kelmaydi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan «MrBeast bugun Buxoroda» mazmunidagi asossiz xabarlar ortidan ichki ishlar organlari vakillari fuqarolarga rasmiy murojaat yo‘lladi.

IIB xodimidan rasmiy tushuntirish: «O‘zlari kelmaganlar, to‘planish shart emas»

Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas’ul xodimi Ulug‘bek Shukurullayev fuqarolar va shahar mehmonlariga maxsus videomurojaat orqali vaziyatga oydinlik kiritdi:

  • Shaxsiy tashrif rad etildi: «Mr. Beast Buxoroga kelmaganlar o‘zlari shaxsan. Aksincha, ularning jamoalari, transport vositalari yetib kelgan va tarixiy obidalar hamda diqqatga sazovor joylarda syomka ishlarini olib borishmoqda», — deya ta’kidladi rasmiy vakil;

  • Feyk xabarlarga ishonmaslik chaqirig‘i: Jamoatchilikdan internetdagi «MrBeast Buxoroga keldi» degan yolg‘on xabarlarni tarqatmaslik va muxlislar orasida sun’iy ajiotaj yaratmaslik so‘raldi;

  • Ark atrofidagi xavotir: Ark qo‘rg‘oni va boshqa tarixiy manzillar atrofida blogerni ko‘rish ilinjida to‘planayotgan fuqarolarga u yerda yutuberning o‘zi yo‘qligi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zarurligi eslatildi.

Samarqanddagi xaosdan chiqarilgan xulosa

Tashkilotchilar va xavfsizlik tuzilmalari bu qarorni Samarqand shahridagi tajribadan kelib chiqqan holda qabul qilgan:

  • Olomonning oldini olish: Samarqandda bolalar va o‘smirlarning ko‘chalarga oqib chiqishi, mashinalar ortidan quvishi va tiqilinch holatlari kuzatilgan edi;

  • Jamoat tartibi ustuvor: Buxoro va Xivaning tor ko‘chalari, tarixiy obidalari xavfsizligi hamda piyodalar harakati izdan chiqmasligi uchun bloger jamoatchilik bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashishdan voz kechgan.

Huquq-tartibot organlari aholidan va yoshlardan tartib-intizomni saqlashni, asossiz mish-mishlarga ishonib ko‘chalarda tiqilinch va sun’iy navbatlar yuzaga keltirmaslikni qat’iy so‘ramoqda.

MrBeastBuxoroXivaIchki ishlar boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?9 oktabr 21:03MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldiMrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldiBugun 15:22MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)Kecha 20:19MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?Kecha 10:52MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)9 oktabr 20:49MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldi9 oktabr 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi