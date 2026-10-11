IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur yutuber MrBeast'ning Buxoro va Xiva shaharlariga shaxsiy tashrifi Samarqanddagi tartibsizliklar sababli bekor qilindi.
- Blogerning o‘zi kelmaydi, faqat uning tasvirga olish guruhi va transport vositalari yetib kelgan.
- Ichki ishlar organlari vakili Ulug‘bek Shukurullayev fuqarolarni internetdagi yolg‘on xabarlarga ishonmaslikka va to‘planmaslikka chaqirdi.
Samarqand shahrida yuz bergan kutilmagan shov-shuv va tartibsizliklardan so‘ng, jahonga mashhur yutuber MrBeast (Jimmi Donaldson)ning Buxoro va Xiva shaharlariga shaxsiy tashrifi rasman bekor qilindi. Shaharlarga faqat blogerning maxsus tasvirga olish guruhi va transport vositalari yetib kelgan bo‘lib, MrBeast'ning o‘zi shaxsan bu yerlarga kelmaydi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan «MrBeast bugun Buxoroda» mazmunidagi asossiz xabarlar ortidan ichki ishlar organlari vakillari fuqarolarga rasmiy murojaat yo‘lladi.
IIB xodimidan rasmiy tushuntirish: «O‘zlari kelmaganlar, to‘planish shart emas»
Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas’ul xodimi Ulug‘bek Shukurullayev fuqarolar va shahar mehmonlariga maxsus videomurojaat orqali vaziyatga oydinlik kiritdi:
Shaxsiy tashrif rad etildi: «Mr. Beast Buxoroga kelmaganlar o‘zlari shaxsan. Aksincha, ularning jamoalari, transport vositalari yetib kelgan va tarixiy obidalar hamda diqqatga sazovor joylarda syomka ishlarini olib borishmoqda», — deya ta’kidladi rasmiy vakil;
Feyk xabarlarga ishonmaslik chaqirig‘i: Jamoatchilikdan internetdagi «MrBeast Buxoroga keldi» degan yolg‘on xabarlarni tarqatmaslik va muxlislar orasida sun’iy ajiotaj yaratmaslik so‘raldi;
Ark atrofidagi xavotir: Ark qo‘rg‘oni va boshqa tarixiy manzillar atrofida blogerni ko‘rish ilinjida to‘planayotgan fuqarolarga u yerda yutuberning o‘zi yo‘qligi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zarurligi eslatildi.
Samarqanddagi xaosdan chiqarilgan xulosa
Tashkilotchilar va xavfsizlik tuzilmalari bu qarorni Samarqand shahridagi tajribadan kelib chiqqan holda qabul qilgan:
Olomonning oldini olish: Samarqandda bolalar va o‘smirlarning ko‘chalarga oqib chiqishi, mashinalar ortidan quvishi va tiqilinch holatlari kuzatilgan edi;
Jamoat tartibi ustuvor: Buxoro va Xivaning tor ko‘chalari, tarixiy obidalari xavfsizligi hamda piyodalar harakati izdan chiqmasligi uchun bloger jamoatchilik bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashishdan voz kechgan.
Huquq-tartibot organlari aholidan va yoshlardan tartib-intizomni saqlashni, asossiz mish-mishlarga ishonib ko‘chalarda tiqilinch va sun’iy navbatlar yuzaga keltirmaslikni qat’iy so‘ramoqda.
Izohlar 0
…