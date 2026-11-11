“Havas” guruhi xonandasi Robiyaxonning noodatiy mahr istagi ma’lum bo‘ldi! (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda “Havas” guruhi xonandasi Robiyaxon va uning turmush o‘rtog‘i Behruzjonning to‘y oqshomidan lavhalar tarqalmoqda. Shuningdek, ularning nikoh marosimi aks etgan video ham foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
Videoga qoldirilgan izohda Robiyaxonning orzusidagi skripka mahr sifatida so‘ralgani aytilgan. Unda: “Robiya singlimning orzusidagi skripkani Behruzjon kuyovimiz olib beradilar. Mashaalloh, yoshlar baxtli bo‘lishsin”, — deb yozilgan.
Nikoh marosimi aks etgan lavhada kuyov Robiyaxonning orzusidagi skripkani olib berishga va’da qilgan. Xonanda esa aynan shu cholg‘u asbobini mahr sifatida xohlaganini bildirgan. Kuyovning javobi esa qisqa bo‘lgan: “Bo‘ldi, xo‘p”.
Tarqalgan ma’lumotlarda skripkaning narxi 30 million dollar ekani aytilmoqda. Biroq ushbu narx va cholg‘u asbobining aynan qaysi model ekani hozircha mustaqil tasdiqlanmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…