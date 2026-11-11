Putin Lukashenkoni uyiga kechki ovqatga taklif qildi: Uchrashuvning asosiy tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Moskvada rasmiy bo‘lmagan muloqot o‘tkazib, xavfsizlik va gumanitar masalalarni muhokama qildi.
- Muzokaralar yakunida Vladimir Putin belorus hamkasbini o‘z uyida kechki ovqat ustida suhbatni davom ettirishga taklif qildi.
- Uchrashuvda ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 21 foizga o‘sgani hamda Belarus zamonaviy qurollarni o‘zlashtirib, jangovar bo‘linmalarini kuchaytirgani qayd etildi.
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko o‘rtasida Moskvada rasmiy bo‘lmagan muloqot bo‘lib o‘tdi. Muzokaralardan so‘ng Vladimir Putin belorus hamkasbini o‘z uyida kechki ovqat ustida suhbatni davom ettirishga shaxsan taklif qildi.
Gumanitar hamkorlik va xavfsizlik masalalari
Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvida xavfsizlik sohasidagi ikki tomonlama hamkorlik hamda Ukraina mojarosi bilan bog‘liq gumanitar masalalar muhokama qilindi. Vladimir Putin Aleksandr Lukashenkoga Ukraina yo‘nalishidagi gumanitar almashinuvlarni tashkil etishda ko‘rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirib, Moskva bu ishlarni yuqori baholashini ta’kidladi.
O‘z navbatida, Aleksandr Lukashenko Rossiya prezidentiga respublika xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha erishilgan kelishuvlar o‘z vaqtida bajarilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Belarus yetakchisi mamlakat zamonaviy qurol-yarog‘ turlarini to‘liq o‘zlashtirganini va ukrain mojarosi tajribasini hisobga olgan holda harbiy tayyorgarlikni kuchaytirganini ma’lum qildi.
«Belarus eng zamonaviy qurollarni o‘zlashtirdi. Bizda ko‘ngillilar otryadidan tortib muntazam armiyagacha bo‘lgan to‘laqonli jangovar bo‘linmalar shakllantirilgan», — dedi Aleksandr Lukashenko.
Uchrashuv va hamkorlik parametrlari
Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar
Uchrashuv sanasi va formati
2026 yil 10 noyabr, rasmiy bo‘lmagan muloqot va uydagi kechki ovqat
Muhokama qilingan asosiy mavzular
Xavfsizlik, gumanitar almashinuvlar va iqtisodiy aloqalar
Harbiy sohadagi yangiliklar
Belarus eng zamonaviy qurollarni o‘zlashtirib, to‘laqonli jangovar bo‘linmalar tuzdi
Iqtisodiy ko‘rsatkich
Ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 21 foizga o‘sdi
Kechki ovqat taklifi
Vladimir Putin Lukashenkoga rasmiy suhbatdan so‘ng uyida mehmon bo‘lishni taklif qildi
«Siyosiy va harbiy sohadagi mustahkam hamkorlik fonida Rossiya va Belarus o‘rtasidagi iqtisodiy ko‘rsatkichlar ham sezilarli darajada oshib bormoqda».
Tovar ayirboshlash hajmining 21 foizlik o‘sishi
Muloqot chog‘ida nafaqat harbiy-siyosiy, balki iqtisodiy masalalarga ham e’tibor qaratildi. Aleksandr Lukashenkoning so‘zlariga ko‘ra, joriy davrda Rossiya va Belarus o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 21 foizga oshgan. Bu qardosh mamlakatlar o‘rtasidagi integratsiya va savdo-iqtisodiy aloqalar yuqori sur’atda rivojlanayotganini ko‘rsatadi.
Uchrashuvning rasmiy bo‘lmagan ruhda davom etgani va rahbarlarning uy sharoitidagi kechki ovqatda muhim mintaqaviy masalalarni muhokama qilishi ikki mamlakat o‘rtasidagi ittifoqchilik munosabatlarining naqadar yaqin ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Rossiya va Belarus o‘rtasidagi harbiy-siyosiy va iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi mintaqadagi umumiy xavfsizlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…