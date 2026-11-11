Putin Lukashenkoni uyiga kechki ovqatga taklif qildi: Uchrashuvning asosiy tafsilotlari

2 daqiqa o'qish71
Putin Lukashenkoni uyiga kechki ovqatga taklif qildi: Uchrashuvning asosiy tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Moskvada rasmiy bo‘lmagan muloqot o‘tkazib, xavfsizlik va gumanitar masalalarni muhokama qildi.
  • Muzokaralar yakunida Vladimir Putin belorus hamkasbini o‘z uyida kechki ovqat ustida suhbatni davom ettirishga taklif qildi.
  • Uchrashuvda ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 21 foizga o‘sgani hamda Belarus zamonaviy qurollarni o‘zlashtirib, jangovar bo‘linmalarini kuchaytirgani qayd etildi.

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko o‘rtasida Moskvada rasmiy bo‘lmagan muloqot bo‘lib o‘tdi. Muzokaralardan so‘ng Vladimir Putin belorus hamkasbini o‘z uyida kechki ovqat ustida suhbatni davom ettirishga shaxsan taklif qildi.

Gumanitar hamkorlik va xavfsizlik masalalari

Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvida xavfsizlik sohasidagi ikki tomonlama hamkorlik hamda Ukraina mojarosi bilan bog‘liq gumanitar masalalar muhokama qilindi. Vladimir Putin Aleksandr Lukashenkoga Ukraina yo‘nalishidagi gumanitar almashinuvlarni tashkil etishda ko‘rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirib, Moskva bu ishlarni yuqori baholashini ta’kidladi.

O‘z navbatida, Aleksandr Lukashenko Rossiya prezidentiga respublika xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha erishilgan kelishuvlar o‘z vaqtida bajarilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Belarus yetakchisi mamlakat zamonaviy qurol-yarog‘ turlarini to‘liq o‘zlashtirganini va ukrain mojarosi tajribasini hisobga olgan holda harbiy tayyorgarlikni kuchaytirganini ma’lum qildi.

«Belarus eng zamonaviy qurollarni o‘zlashtirdi. Bizda ko‘ngillilar otryadidan tortib muntazam armiyagacha bo‘lgan to‘laqonli jangovar bo‘linmalar shakllantirilgan», — dedi Aleksandr Lukashenko.

Uchrashuv va hamkorlik parametrlari

Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar

Uchrashuv sanasi va formati

2026 yil 10 noyabr, rasmiy bo‘lmagan muloqot va uydagi kechki ovqat

Muhokama qilingan asosiy mavzular

Xavfsizlik, gumanitar almashinuvlar va iqtisodiy aloqalar

Harbiy sohadagi yangiliklar

Belarus eng zamonaviy qurollarni o‘zlashtirib, to‘laqonli jangovar bo‘linmalar tuzdi

Iqtisodiy ko‘rsatkich

Ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 21 foizga o‘sdi

Kechki ovqat taklifi

Vladimir Putin Lukashenkoga rasmiy suhbatdan so‘ng uyida mehmon bo‘lishni taklif qildi

«Siyosiy va harbiy sohadagi mustahkam hamkorlik fonida Rossiya va Belarus o‘rtasidagi iqtisodiy ko‘rsatkichlar ham sezilarli darajada oshib bormoqda».

Tovar ayirboshlash hajmining 21 foizlik o‘sishi

Muloqot chog‘ida nafaqat harbiy-siyosiy, balki iqtisodiy masalalarga ham e’tibor qaratildi. Aleksandr Lukashenkoning so‘zlariga ko‘ra, joriy davrda Rossiya va Belarus o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 21 foizga oshgan. Bu qardosh mamlakatlar o‘rtasidagi integratsiya va savdo-iqtisodiy aloqalar yuqori sur’atda rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

Uchrashuvning rasmiy bo‘lmagan ruhda davom etgani va rahbarlarning uy sharoitidagi kechki ovqatda muhim mintaqaviy masalalarni muhokama qilishi ikki mamlakat o‘rtasidagi ittifoqchilik munosabatlarining naqadar yaqin ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Rossiya va Belarus o‘rtasidagi harbiy-siyosiy va iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi mintaqadagi umumiy xavfsizlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari