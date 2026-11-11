Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted»ni boshqaradi: Kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» klubi rahbariyati jamoani inqirozdan olib chiqish uchun argentinalik mutaxassis Maurisio Pochettinoni bosh murabbiy etib tayinlash bo‘yicha kelishuvga erishdi.
- Ayni paytda AQSH milliy jamoasini boshqarayotgan murabbiyni jalb qilish uchun ingliz klubi AQSH futbol federatsiyasiga 10 million dollar miqdorida tovon puli to‘lashi kerak bo‘ladi.
- Kelishuv doirasida Pochettinoning murabbiylar shtabidagi yordamchilari ham u bilan birga Angliyaga ko‘chib o‘tadi.
Premer-ligada murakkab davrni boshdan kechirayotgan «Manchester Yunayted» klubi yangi bosh murabbiy masalasida jiddiy qadam tashladi. Maykl Kerrik iste’foga chiqarilgan taqdirda jamoaga kim ustozlik qilishi kutilganidek hal bo‘lmoqda — argentinalik taniqli mutaxassis Maurisio Pochettino mankunianliklarning asosiy nomzodiga aylandi.
Shartnoma shartlari va millionlik tovon puli
The Athletic nashrining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, seshanba kuni «Manchester Yunayted» vakillari Maurisio Pochettino tomoni bilan hamkorlikning barcha asosiy shartlarini to‘liq kelishib olishdi. Ayni paytda AQSH milliy jamoasini boshqarayotgan murabbiyni olib kelish uchun ingliz klubi ma’lum moliyaviy to‘lovlarni amalga oshirishi lozim.
Hozircha klub AQSH futbol federatsiyasi bilan rasman bog‘langani yo‘q. Biroq Pochettino bilan shartnoma imzolash bo‘yicha qat’iy qaror qabul qilinsa, «MYU» AQSH federatsiyasiga 10 million dollar miqdorida tovon puli to‘lashiga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, murabbiy bilan birga uning murabbiylar shtabidagi yordamchilari ham AQSH milliy jamoasidan Angliyaga ko‘chib o‘tadi, buning uchun ham alohida tovon puli to‘lanishi ko‘zda tutilgan.
Muzokara va jamoa parametrlari
Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Asosiy nomzod
Maurisio Pochettino (hozirda AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi)
Kelishuv bosqichi
Klub vakillari tomonlar bilan hamkorlik shartlarini kelishib oldi
AQSH federatsiyasiga to‘lov
Shartnomani buzish uchun 10 million dollar tovon puli
Murabbiylar shtabi
Pochettinoning yordamchilari ham birgalikda «MYU»ga o‘tadi
«MYU»ning turnirdagi holati
APLda 10 turdan so‘ng 8 ochko bilan 18-o‘rin
«Klub rahbariyati jamoani inqirozdan olib chiqish uchun tezkor va keskin qarorlar qabul qilishga majbur bo‘lmoqda».
«MYU»ni oldinda qanday sinovlar kutmoqda?
«Manchester Yunayted» joriy mavsumda muxlislarini tashvishga solayotgan natijalarni qayd etmoqda. Jamoa Angliya Premer-ligasining 10 ta turidan keyin atigi 8 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 18-o‘riniga tushib ketdi. Bunday qoniqarsiz ko‘rsatkichlar rahbariyatni tezkor o‘zgarishlarga qo‘l urishga majbur qildi.
Maurisio Pochettinoning tajribasi va klubning yangi loyihasi mankunianliklarni inqirozdan qutqara oladimi yoki yo‘q — buni yaqin kunlarda rasmiy e’lonlardan so‘ng bilib olamiz.
Sizningcha, Maurisio Pochettinoning «Manchester Yunayted»ga kelishi jamoaning o‘yinini tubdan o‘zgartirib, uni yuqori o‘rinlarga qaytara oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…