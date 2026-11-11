Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted»ni boshqaradi: Kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

1 daqiqa o'qish47
Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted»ni boshqaradi: Kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted» klubi rahbariyati jamoani inqirozdan olib chiqish uchun argentinalik mutaxassis Maurisio Pochettinoni bosh murabbiy etib tayinlash bo‘yicha kelishuvga erishdi.
  • Ayni paytda AQSH milliy jamoasini boshqarayotgan murabbiyni jalb qilish uchun ingliz klubi AQSH futbol federatsiyasiga 10 million dollar miqdorida tovon puli to‘lashi kerak bo‘ladi.
  • Kelishuv doirasida Pochettinoning murabbiylar shtabidagi yordamchilari ham u bilan birga Angliyaga ko‘chib o‘tadi.

Premer-ligada murakkab davrni boshdan kechirayotgan «Manchester Yunayted» klubi yangi bosh murabbiy masalasida jiddiy qadam tashladi. Maykl Kerrik iste’foga chiqarilgan taqdirda jamoaga kim ustozlik qilishi kutilganidek hal bo‘lmoqda — argentinalik taniqli mutaxassis Maurisio Pochettino mankunianliklarning asosiy nomzodiga aylandi.

Shartnoma shartlari va millionlik tovon puli

The Athletic nashrining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, seshanba kuni «Manchester Yunayted» vakillari Maurisio Pochettino tomoni bilan hamkorlikning barcha asosiy shartlarini to‘liq kelishib olishdi. Ayni paytda AQSH milliy jamoasini boshqarayotgan murabbiyni olib kelish uchun ingliz klubi ma’lum moliyaviy to‘lovlarni amalga oshirishi lozim.

Hozircha klub AQSH futbol federatsiyasi bilan rasman bog‘langani yo‘q. Biroq Pochettino bilan shartnoma imzolash bo‘yicha qat’iy qaror qabul qilinsa, «MYU» AQSH federatsiyasiga 10 million dollar miqdorida tovon puli to‘lashiga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, murabbiy bilan birga uning murabbiylar shtabidagi yordamchilari ham AQSH milliy jamoasidan Angliyaga ko‘chib o‘tadi, buning uchun ham alohida tovon puli to‘lanishi ko‘zda tutilgan.

Muzokara va jamoa parametrlari

Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Asosiy nomzod

Maurisio Pochettino (hozirda AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi)

Kelishuv bosqichi

Klub vakillari tomonlar bilan hamkorlik shartlarini kelishib oldi

AQSH federatsiyasiga to‘lov

Shartnomani buzish uchun 10 million dollar tovon puli

Murabbiylar shtabi

Pochettinoning yordamchilari ham birgalikda «MYU»ga o‘tadi

«MYU»ning turnirdagi holati

APLda 10 turdan so‘ng 8 ochko bilan 18-o‘rin

«Klub rahbariyati jamoani inqirozdan olib chiqish uchun tezkor va keskin qarorlar qabul qilishga majbur bo‘lmoqda».

«MYU»ni oldinda qanday sinovlar kutmoqda?

«Manchester Yunayted» joriy mavsumda muxlislarini tashvishga solayotgan natijalarni qayd etmoqda. Jamoa Angliya Premer-ligasining 10 ta turidan keyin atigi 8 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 18-o‘riniga tushib ketdi. Bunday qoniqarsiz ko‘rsatkichlar rahbariyatni tezkor o‘zgarishlarga qo‘l urishga majbur qildi.

Maurisio Pochettinoning tajribasi va klubning yangi loyihasi mankunianliklarni inqirozdan qutqara oladimi yoki yo‘q — buni yaqin kunlarda rasmiy e’lonlardan so‘ng bilib olamiz.

Sizningcha, Maurisio Pochettinoning «Manchester Yunayted»ga kelishi jamoaning o‘yinini tubdan o‘zgartirib, uni yuqori o‘rinlarga qaytara oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari