Xitoylik olimlar soch to‘kilishiga qarshi noodatiy taroq yaratishdi
Xitoylik olimlar soch to‘kilishiga qarshi kurashishda yordam berishi mumkin bo‘lgan yangi qurilmani ishlab chiqdi. Tashqi ko‘rinishidan oddiy taroqni eslatuvchi ushbu moslama elektrodlar bilan jihozlangan bo‘lib, kuchsiz elektr maydoni hosil qiladi.
Tadqiqotchilarning tushuntirishicha, qurilma elektr maydoni yordamida davolovchi vositalarning soch ildizlariga yaxshiroq yetib borishiga ko‘maklashadi.
Qurilma hozircha sichqonlar ustida sinovdan o‘tkazilgan. Tajribalar davomida bor-yo‘g‘i bir oy ichida hayvonlarning juni qayta o‘sa boshlagan. Tadqiqotchilar qayd etgan natijalarga ko‘ra, qurilmaning ta’siri minoksidil preparatinikidan ham kuchliroq bo‘lgan.
Shunga qaramay, yangi texnologiyaning insonlarda qanday samara berishi hozircha noma’lum. Uning xavfsizligi va samaradorligini aniqlash uchun qo‘shimcha tadqiqotlar hamda klinik sinovlar zarur.
Agar kelgusidagi sinovlar ham ijobiy natija bersa, ushbu ixtiro soch to‘kilishidan aziyat chekayotgan insonlar uchun yangi imkoniyatga aylanishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…