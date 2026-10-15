Toshkent tumani hokimi o‘rinbosari pora bilan ushlandi — tezkor tasvirlar (video)

·1·Jamiyat
Toshkent tumani hokimi o‘rinbosari pora bilan ushlandi — tezkor tasvirlar (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent tumani hokimining o‘rinbosari tadbirkordan 1 gektar yer maydonini auksionda yutib berish evaziga 25 000 AQSH dollari miqdorida pora olayotgan vaqtida qo‘lga olindi.
  • Gumonlanuvchi o‘z mansab mavqeyini suiiste’mol qilib, firibgarlik va pora berishda ishtirokchilik moddalari bilan ayblanmoqda.
  • Tezkor tadbir davomida pullarga avvaldan tushirilgan «PORA» yozuvi aniqlangan va gumonlanuvchining qo‘llaridan ham kimyoviy modda izlari topilgan.

Toshkent viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan navbatdagi yirik korrupsion jinoyat fosh etildi. Toshkent tumani hokimining o‘rinbosari tadbirkordan 25 000 AQSH dollari miqdorida pora olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Mazkur shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanildi.

Auksion savdosi va «yordam» evaziga 25 ming dollar

Surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, hokim o‘rinbosari o‘z mansab mavqeyini suiiste’mol qilib, tadbirkorning ishonchiga kirgan:

  • 1 gektar yer va’dasi: U tadbirkorga hokimlik balansida turgan 1 gektar yer maydonini Davlat aktivlarini boshqarish tizimidagi tanishlari orqali auksion savdolariga chiqartirib, uni yutib berishni va’da qilgan;

  • Talab qilingan summa: O‘z «xizmati» evaziga mansabdor tadbirkordan naqd 25 000 dollar talab qilgan.

Tezkor tasvirlar: Ultrabinafsha nur ostida «PORA» yozuvi

O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida mansabdor shaxs pulni olgan vaqtida qo‘lga olindi:

  • Ashyoviy dalillar ko‘zdan kechirildi: Tezkor suratlarda xodimlar tomonidan maxsus kimyoviy ishlov berilgan 100 dollarlik kupyuralar sanab chiqilgani aks etgan;

  • Yozuv fosh etdi: Ultrabinafsha chiroq nurlari ostida tekshirilganda, pullarga avvaldan tushirilgan lyuminessent «PORA» yozuvi yaqqol namoyon bo‘lgan va gumonlanuvchining qo‘llaridan ham kimyoviy modda izlari aniqlangan.

Qaysi moddalar bilan ayblanmoqda?

Holat yuzasidan tuman hokimi o‘rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining og‘ir moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:

  • 168-modda, 4-qism (Firibgarlik): Juda ko‘p miqdorda yoki xizmat mavqeyidan foydalanib sodir etilgan bo‘lsa — bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravaridan 600 baravarigacha jarima yoki 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutiladi;

  • 28, 211-modda, 3-qism (Pora berishda ishtirokchilik): Juda ko‘p miqdorda pora berishga dalolat qilish yoki tashkillashtirish holati bo‘yicha ayblanuvchilarga 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.

Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda va ishga aloqador bo‘lgan boshqa shaxslarning bor-yo‘qligi tekshirilmoqda.

Toshkent tumani hokimi o‘rinbosariAuksion savdoFiribgarlikpora berish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindi30 iyul 13:09Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraSirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga pora30 iyul 12:14Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!29 iyul 12:19Buxoroda fermerdan pora talab qilgan hokim o‘rinbosari fosh etildiBuxoroda fermerdan pora talab qilgan hokim o‘rinbosari fosh etildi12 may 10:42«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi29 iyul 11:43DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdorDXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdor17 iyul 18:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?