Toshkent tumani hokimi o‘rinbosari pora bilan ushlandi — tezkor tasvirlar (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent tumani hokimining o‘rinbosari tadbirkordan 1 gektar yer maydonini auksionda yutib berish evaziga 25 000 AQSH dollari miqdorida pora olayotgan vaqtida qo‘lga olindi.
- Gumonlanuvchi o‘z mansab mavqeyini suiiste’mol qilib, firibgarlik va pora berishda ishtirokchilik moddalari bilan ayblanmoqda.
- Tezkor tadbir davomida pullarga avvaldan tushirilgan «PORA» yozuvi aniqlangan va gumonlanuvchining qo‘llaridan ham kimyoviy modda izlari topilgan.
Toshkent viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan navbatdagi yirik korrupsion jinoyat fosh etildi. Toshkent tumani hokimining o‘rinbosari tadbirkordan 25 000 AQSH dollari miqdorida pora olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Mazkur shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanildi.
Auksion savdosi va «yordam» evaziga 25 ming dollar
Surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, hokim o‘rinbosari o‘z mansab mavqeyini suiiste’mol qilib, tadbirkorning ishonchiga kirgan:
1 gektar yer va’dasi: U tadbirkorga hokimlik balansida turgan 1 gektar yer maydonini Davlat aktivlarini boshqarish tizimidagi tanishlari orqali auksion savdolariga chiqartirib, uni yutib berishni va’da qilgan;
Talab qilingan summa: O‘z «xizmati» evaziga mansabdor tadbirkordan naqd 25 000 dollar talab qilgan.
Tezkor tasvirlar: Ultrabinafsha nur ostida «PORA» yozuvi
O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida mansabdor shaxs pulni olgan vaqtida qo‘lga olindi:
Ashyoviy dalillar ko‘zdan kechirildi: Tezkor suratlarda xodimlar tomonidan maxsus kimyoviy ishlov berilgan 100 dollarlik kupyuralar sanab chiqilgani aks etgan;
Yozuv fosh etdi: Ultrabinafsha chiroq nurlari ostida tekshirilganda, pullarga avvaldan tushirilgan lyuminessent «PORA» yozuvi yaqqol namoyon bo‘lgan va gumonlanuvchining qo‘llaridan ham kimyoviy modda izlari aniqlangan.
Qaysi moddalar bilan ayblanmoqda?
Holat yuzasidan tuman hokimi o‘rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining og‘ir moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:
168-modda, 4-qism (Firibgarlik): Juda ko‘p miqdorda yoki xizmat mavqeyidan foydalanib sodir etilgan bo‘lsa — bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravaridan 600 baravarigacha jarima yoki 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutiladi;
28, 211-modda, 3-qism (Pora berishda ishtirokchilik): Juda ko‘p miqdorda pora berishga dalolat qilish yoki tashkillashtirish holati bo‘yicha ayblanuvchilarga 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.
Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda va ishga aloqador bo‘lgan boshqa shaxslarning bor-yo‘qligi tekshirilmoqda.
Izohlar 0
…