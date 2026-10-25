Hokim o‘rinbosari 65 mln so‘m pora bilan ushlandi: Namanganda shov-shuvli jinoyat fosh bo‘ldi

·58·Jamiyat
Hokim o‘rinbosari 65 mln so‘m pora bilan ushlandi: Namanganda shov-shuvli jinoyat fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kosonsoy tumani hokimining o‘rinbosari tadbirkordan 65 million so‘m pora olayotgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
  • Mansabdor shaxs tadbirkorga tegishli yer maydonini tortib olish bilan tahdid qilib, o‘z xonadoniga 20 kVt quvvatga ega quyosh panellarini o‘rnatib berishni talab qilgan.
  • Hozirda ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv va jinoiy ish ochish jarayonlari amalga oshirilmoqda.

Namangan viloyatida mahalliy hokimiyat mansabdorining tadbirkorga tazyiq o‘tkazib, katta miqdordagi pora talab qilishi bilan bog‘liq shov-shuvli jinoyat fosh etildi.

Kosonsoy tumani hokimining o‘rinbosari o‘z xonadoniga quyosh panellarini o‘rnatib berish evaziga tadbirkordan 65 million so‘m olayotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Tadbirkorga tahdid: «Yerni boshqasiga berib yuboraman»

Tezkor tadbir davomida aniqlanishicha, hokim o‘rinbosari o‘ziga berilgan mansab vakolatini suiiste’mol qilib, ochiqdan-ochiq tovlamachilikka qo‘l urgan:

  • 20 kVtlik panellar talabi: Mansabdor mahalliy tadbirkordan o‘zi istiqomat qiladigan shaxsiy xonadoniga 20 kVt quvvatga ega quyosh panellari tizimini o‘rnatib berishni qat’iy talab qilgan;

  • Yerni olib qo‘yish tahdidi: Agar ushbu talab bajarilmasa, hokimlik tomonidan tadbirkorga ijara shartnomasi asosida ajratilgan yer maydonini tortib olib, boshqa tadbirkorga topshirib yuborish bilan qo‘rqitgan;

  • Qo‘lga olinish lahzasi: Tadbirkor tomonidan qiymati 65 million so‘mni tashkil etuvchi mablag‘ hokim o‘rinbosariga berilayotgan vaqtda u daliliy ashyolar bilan ushlangan.

Mansab vakolatini suiiste’mol qilish oqibatlari

Davlat tomonidan «yashil energiya»ni rivojlantirish va aholi xonadonlariga quyosh panellarini o‘rnatish keng rag‘batlantirilayotgan bir paytda, ayrim mansabdorlarning bundan shaxsiy manfaat yo‘lida foydalanishga urinishi keskin javobgarlikka sabab bo‘ladi:

  • Qonun oldida javobgarlik: Hozirda holat yuzasidan tegishli huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan tergovga qadar tekshiruv va jinoiy ish ochish jarayonlari amalga oshirilmoqda;

  • Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish: Mazkur voqea hududlarda tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashish va ulardan ta’magirlik yo‘li bilan pul undirish holatlariga qarshi murosasiz kurash olib borilayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.

NamanganKosonsoyTa’magirlikKorrupsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent tumani hokimi o‘rinbosari pora bilan ushlandi — tezkor tasvirlar (video)Toshkent tumani hokimi o‘rinbosari pora bilan ushlandi — tezkor tasvirlar (video)15 oktabr 23:28Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindi30 iyul 13:09«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi29 iyul 11:43Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraSirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga pora30 iyul 12:14Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiMahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdi16 iyul 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi