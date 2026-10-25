Hokim o‘rinbosari 65 mln so‘m pora bilan ushlandi: Namanganda shov-shuvli jinoyat fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kosonsoy tumani hokimining o‘rinbosari tadbirkordan 65 million so‘m pora olayotgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
- Mansabdor shaxs tadbirkorga tegishli yer maydonini tortib olish bilan tahdid qilib, o‘z xonadoniga 20 kVt quvvatga ega quyosh panellarini o‘rnatib berishni talab qilgan.
- Hozirda ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv va jinoiy ish ochish jarayonlari amalga oshirilmoqda.
Namangan viloyatida mahalliy hokimiyat mansabdorining tadbirkorga tazyiq o‘tkazib, katta miqdordagi pora talab qilishi bilan bog‘liq shov-shuvli jinoyat fosh etildi.
Kosonsoy tumani hokimining o‘rinbosari o‘z xonadoniga quyosh panellarini o‘rnatib berish evaziga tadbirkordan 65 million so‘m olayotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Tadbirkorga tahdid: «Yerni boshqasiga berib yuboraman»
Tezkor tadbir davomida aniqlanishicha, hokim o‘rinbosari o‘ziga berilgan mansab vakolatini suiiste’mol qilib, ochiqdan-ochiq tovlamachilikka qo‘l urgan:
20 kVtlik panellar talabi: Mansabdor mahalliy tadbirkordan o‘zi istiqomat qiladigan shaxsiy xonadoniga 20 kVt quvvatga ega quyosh panellari tizimini o‘rnatib berishni qat’iy talab qilgan;
Yerni olib qo‘yish tahdidi: Agar ushbu talab bajarilmasa, hokimlik tomonidan tadbirkorga ijara shartnomasi asosida ajratilgan yer maydonini tortib olib, boshqa tadbirkorga topshirib yuborish bilan qo‘rqitgan;
Qo‘lga olinish lahzasi: Tadbirkor tomonidan qiymati 65 million so‘mni tashkil etuvchi mablag‘ hokim o‘rinbosariga berilayotgan vaqtda u daliliy ashyolar bilan ushlangan.
Mansab vakolatini suiiste’mol qilish oqibatlari
Davlat tomonidan «yashil energiya»ni rivojlantirish va aholi xonadonlariga quyosh panellarini o‘rnatish keng rag‘batlantirilayotgan bir paytda, ayrim mansabdorlarning bundan shaxsiy manfaat yo‘lida foydalanishga urinishi keskin javobgarlikka sabab bo‘ladi:
Qonun oldida javobgarlik: Hozirda holat yuzasidan tegishli huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan tergovga qadar tekshiruv va jinoiy ish ochish jarayonlari amalga oshirilmoqda;
Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish: Mazkur voqea hududlarda tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashish va ulardan ta’magirlik yo‘li bilan pul undirish holatlariga qarshi murosasiz kurash olib borilayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…