Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildi
Audio versiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Manzura kech oila qurishiga sabab bo‘lgan omillar haqida so‘z yuritdi. Uning ta’kidlashicha, hayoti davomida turmush qurish masalasiga jiddiy yondashgan va bu borada shoshqaloq qaror chiqarishni istamagan.
Manzuraning so‘zlariga ko‘ra, hayotdagi ayrim holatlar, shaxsiy qarashlar va taqdirning o‘zi uning turmush qurish qarorini kechroq qabul qilishiga ta’sir ko‘rsatgan.
Xonanda bugungi kunda o‘zini baxtli inson deb hisoblashi, turmush o‘rtog‘i bilan o‘zaro hurmat va ishonch asosida hayot kechirayotganini ham qayd etdi.
San’atkorning mazkur fikrlari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va muxlislari orasida qiziqish bilan qarshi olindi.
…