Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Taniqli xonanda va aktyor Ulug‘bek Qodirov muxlislari uchun navbatdagi musiqiy yangiligini taqdim etdi. San’atkor bu gal qozoq tilida ijro etilgan yangi raqsbop taronasi bilan tinglovchilar e’tiborini o‘ziga qaratmoqda.
Yangi qo‘shiqda zamonaviy musiqa uslubi milliy ohanglar bilan uyg‘unlashtirilgan bo‘lib, unda sho‘x kayfiyat va harakatga chorlovchi ritmlar ustunlik qiladi. Qo‘shiq qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi.
…