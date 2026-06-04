Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladi

·688·Madaniyat
Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladi

Taniqli xonanda va aktyor Ulug‘bek Qodirov muxlislari uchun navbatdagi musiqiy yangiligini taqdim etdi. San’atkor bu gal qozoq tilida ijro etilgan yangi raqsbop taronasi bilan tinglovchilar e’tiborini o‘ziga qaratmoqda.

Yangi qo‘shiqda zamonaviy musiqa uslubi milliy ohanglar bilan uyg‘unlashtirilgan bo‘lib, unda sho‘x kayfiyat va harakatga chorlovchi ritmlar ustunlik qiladi. Qo‘shiq qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi.

Ulughbek QodirovQozogʻiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiKecha, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)