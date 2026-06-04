Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)

·227·Madaniyat
Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)
Audio versiyasi

Chechenka” nomi bilan tanilgan bloger Gulzoda Abdullayeva o‘zining Instagram sahifasida Malayziyaga sayohati davomida boshidan kechirgan kulgili va noodatiy holat aks etgan videoni ulashdi.

Videoda u o‘g‘li bilan maymunlarga banan berayotgani aks etadi. Biroq vaziyat kutilmaganda o‘zgarib ketadi — bananlarni ko‘rgan maymunlar ularning atrofini o‘rab olib, go‘yoki “jang” boshlagandek harakat qiladi.

Hatto maymunlardan biri blogerning yelkasiga, keyin esa boshiga chiqib oladi. Chechenka uni tushirish uchun avval bitta banan beradi, ammo maymun tushmaydi. Oxiri yana bitta banan berishga majbur bo‘ladi va ikki bananni olgan maymun nihoyat pastga tushadi.

Bu holatdan bloger bir vaqtning o‘zida qo‘rqib ham, kulib ham yuboradi. Yana boshqa maymunlar ham banan ilinjida uning ustiga chiqishga urinadi va ularni ham banan bilan “tinchlantiradi”.

Yonidagi o‘g‘li esa bu vaziyatdan juda qo‘rqib ketadi va hatto maymunlarga banan berishdan bosh tortadi. Hatto kichkina maymunlardan biri uning ustiga chiqib ketgani ham videoda aks etgan.

Atrofdagilar bu holatni kulgu bilan tomosha qilgan bo‘lsa, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham videoni iliq kutib olib, izohlarda mazmunli va kulgili fikrlar qoldirishmoqda.

MalayziyaGulzoda AbdullayevaChechenkaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiKecha, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)