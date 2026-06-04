Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?

·378·Madaniyat
Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?

Xonandalar Oybek va NigoraOmon-omon” dasturidagi suhbat davomida oilasi va farzandlari haqida samimiy fikrlar bilan o‘rtoqlashdi.

Suhbat jarayonida boshlovchilardan biri Oybekka “Hozirda farzandlaringiz 5 nafarmi?” deya savol bilan murojaat qildi. Xonanda esa qisqa va aniq javob berdi: “Yo‘q, 4 nafar”.

Shundan so‘ng boshlovchi hazil aralash “Xudo xohlasa, 5 nafar bo‘lishadi” deya kulib qo‘ydi. Yana bir boshlovchi esa ularning to‘yida bir xonanda 5 nafar farzandli bo‘lishlarini tilaganini eslatdi.

Nigora esa qiziqib: “Kim ekan? Tohir Usmonovmi?” deya so‘radi. Boshlovchi esa bu taxminni rad etib, “Umidaxon” deya javob berdi.

Suhbat davomida Nigora yana bir qiziqarli faktni ochiqladi. U boshlovchilarga yuzlanib: “Birinchi marta kutib olgan chaqalog‘imiz kimligini bilasizlarmi?” deya savol berdi. Ular esa qiziqib javobni kutishdi.

Nigora esa shunday dedi: “Hozir kim haqida gapirdingiz? Umidaxonning farzandlarini birinchi bo‘lib kutib olganmiz. O‘sha ilk chaqaloq hamon yodimizda”.

Ma’lum qilinishicha, o‘sha chaqaloq hozir ancha ulg‘ayib, hatto maktab yoshiga ham yetgan.

Mazkur suhbat muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi va ijtimoiy tarmoqlarda iliq muhokamalarga sabab bo‘ldi.

OybekNigoraTohir UsmonovUmidaxonOmon-omon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiKecha, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)